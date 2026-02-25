Hiện trạng khu vực 'sóng nước' trước chợ Bến Thành sau Tết

Sau hơn 20 ngày dỡ rào thi công, phần sơn họa tiết sóng nước tại quảng trường trước chợ Bến Thành xuất hiện tình trạng bám bẩn khiến nhiều du khách e ngại khi đến tham quan, chụp ảnh.

Phần sơn họa tiết lượn sóng trước chợ Bến Thành ghi nhận ngày 24/2 (ảnh trái) và ngày 5/2 khi mới tháo dỡ hàng rào thi công (trước Tết Nguyên đán). Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews ngày 24/2, khu vực mặt đường trước chợ Bến Thành được vẽ theo phong cách "asphalt art" - nghệ thuật vẽ trên đường - không còn giữ được diện mạo tươi mới như thời điểm vừa hoàn thiện. Lớp sơn bị phủ bụi, in dày dấu chân.

Ngắm diện mạo quảng trường trước chợ Bến Thành sau Tết, Thanh Điền (đến từ Lâm Đồng) cho biết phần sơn ố màu gây cảm giác thiếu thẩm mỹ.

"Tôi nghĩ mặt đường phía trước quảng trường nên được trả về hiện trạng nhựa như cũ, vừa đảm bảo mỹ quan, vừa sạch đẹp hơn", Điền nói.

Đồng quan điểm, Tường Vi (phường Dĩ An, TP.HCM) nhận xét tổng thể khu vực trước chợ hiện trông chưa đạt hiệu quả mỹ quan đô thị.

"Chợ Bến Thành là điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất của TP.HCM. Việc quảng trường trước chợ dơ như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch trong mắt khách trong và ngoài nước. Nếu không sơn màu, để như ban đầu có lẽ ổn hơn", cô bày tỏ.

Tuy vậy, cô cho rằng ý tưởng biến khu vực trước chợ thành điểm check-in là điều tích cực, giúp quảng bá hình ảnh thành phố. Vấn đề nằm ở vật liệu và giải pháp thi công.

"Nếu tiếp tục duy trì, thành phố nên nghiên cứu chất liệu bền màu, chống bám bẩn tốt hơn để sử dụng lâu dài. Còn nếu không khả thi thì nên trả lại mặt đường như cũ", Vi nói.

Khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành vẫn thu hút đông du khách tìm đến chụp ảnh sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, ngày 24/2. Ảnh: Linh Huỳnh.

Giữa tháng 1, UBND TP.HCM triển khai chương trình chỉnh trang hàng loạt điểm trung tâm để đón Tết, trong đó có chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, ngã sáu Phù Đổng và các tuyến Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng.

Riêng khu vực nút giao và quảng trường trước chợ Bến Thành được sơn lại vạch kẻ đường, vẽ họa tiết sóng nước gợi nhớ vị trí ngôi chợ bên Bến Nghé xưa, đồng thời bổ sung cây xanh và trang trí không gian. Đây là mô hình "asphalt art" - một phần của xu hướng quy hoạch đô thị chiến thuật (tactical urbanism), nhằm tạo điểm nhấn thị giác và kích hoạt không gian công cộng với chi phí thấp.

Sau hơn hai tuần thi công trong nhiều ý kiến trái chiều, hàng rào khu vực "sóng nước" đã được tháo dỡ từ chiều 4/2 để người dân và du khách tự do tham quan.

Lần đầu đến chụp ảnh tại chợ Bến Thành, Thùy Linh (đến từ Tây Ninh) cho biết trải nghiệm thực tế khác xa hình dung trước đó.

"Tôi có nghe nói chợ được sửa sang, nhưng đến nơi thấy nền dơ, các chậu hoa cũng đã héo. Cảm giác không được như kỳ vọng”, cô nói.

Thùy Linh (áo dài đỏ) đã khá hụt hẫng khi nhìn thấy diện mạo quảng trường trước chợ Bến Thành nhanh chóng xuống cấp sau Tết. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trâm Đoàn (ngụ TP.HCM) cũng bày tỏ sự bối rối khi chứng kiến diện mạo công trình sau hơn hai tuần mở cửa.

"Ban đầu tôi đánh giá cao việc chỉnh trang vì mang tính nghệ thuật và thể hiện sự hiện đại của TP.HCM. Nhưng kết quả hiện tại khiến tôi thấy thiếu tính bền vững trong thiết kế cũng như khâu vận hành, quản lý", cô chia sẻ.

Dù biết đây là việc chỉnh trang tạm thời, ngắn hạn, nhiều ý kiến cho rằng TP.HCM cần sớm đánh giá lại hiệu quả của phương án hiện tại. Nếu tiếp tục duy trì mô hình "asphalt art", thành phố nên lựa chọn vật liệu bền màu hơn, đồng thời xây dựng kế hoạch vệ sinh, bảo trì định kỳ.

Trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu trên, một số du khách cho rằng phương án trả lại mặt đường như ban đầu có thể là lựa chọn an toàn hơn để giữ hình ảnh trung tâm thành phố.