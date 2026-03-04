Hành trình sống chậm tại Chiang Mai, Lamphun và Lampang

Cung đường Chiang Mai - Lamphun - Lampang tại Thái Lan đang trở thành lựa chọn dành cho những ai muốn tìm một hành trình nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu tính tái tạo năng lượng.

Từ Hà Nội, du khách có thể bay thẳng đến Chiang Mai. Với du khách TP.HCM, việc nối chuyến tại Bangkok khá linh hoạt nhờ tần suất bay dày và đa dạng khung giờ. Khi đặt chân đến miền Bắc Thái Lan, hành trình giữa ba tỉnh có thể tiếp nối bằng đường bộ hoặc tàu hỏa - một trải nghiệm đáng thử, nơi chính hành trình trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi.

Chiang Mai - thiên nhiên, văn hóa và nghệ thuật sáng tạo

Chiang Mai mang đến sự cân bằng rõ nét giữa thiên nhiên nguyên bản và nhịp sống sáng tạo hiện đại, khiến du khách dễ dàng tìm thấy trạng thái thư thái ngay từ những ngày đầu hành trình. Từ đỉnh Doi Inthanon - “nóc nhà Thái Lan” - với các cung đường trekking xuyên rừng như Ang Ka Luang hay Kew Mae Pan, cho đến ngôi làng Mae Kampong nép mình giữa núi đồi, mỗi không gian đều mở ra cảm giác dịu dàng và trong trẻo.

Khách du lịch trekking cung đường xuyên rừng Ang Ka Luang, thuộc Doi Inthanon, Chiang Mai. Ảnh: TAT.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, thành phố còn gây ấn tượng bởi tinh thần sáng tạo qua các điểm lifestyle như Jing Jai Market, One Nimman hay Baan Kang Wat, nơi sản phẩm thủ công bản địa và thiết kế đương đại cùng hiện diện. Vào cuối tuần, chợ đêm chủ nhật và chợ đêm thứ bảy trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động, giúp du khách không chỉ khám phá ẩm thực và đời sống cộng đồng địa phương mà còn thỏa thích mua sắm các sản phẩm thủ công tinh xảo.

Di sản văn hóa Lanna được bảo tồn rõ ràng qua hệ thống chùa tháp đặc trưng như Wat Phra That Doi Suthep, Wat Lok Moli, Wat Ton Kwen hay Wat Sri Suphan với kiến trúc mái nhiều tầng uyển chuyển và nghệ thuật chạm khắc tinh xảo. Khi di chuyển quanh khu phố cổ bằng songthaew đỏ - phương tiện quen thuộc của người dân địa phương - du khách có thể cảm nhận nhịp sống thường nhật một cách tự nhiên.

Ẩm thực phía bắc Thái Lan góp phần hoàn thiện trải nghiệm bằng những món đặc trưng như Khao Soi, Sai Ua, Nam Prik Ong, Nam Prik Num hay Gaeng Hang Lay, mang hương vị mặn dịu, béo nhẹ và đậm thảo mộc. Đồng thời, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như Cheeva Spa, Oasis Spa Lanna hay RarinJinda Wellness Spa giúp hành trình thực sự trở thành khoảng thời gian phục hồi năng lượng.

Lễ hội thả đèn trời Yi Peng tổ chức vào tháng 11 hàng năm ở Chiang Mai. Ảnh: TAT.

Vào tháng 11 hàng năm, khi lễ hội Yi Peng và Loy Krathong diễn ra, Chiang Mai khoác lên mình diện mạo rực rỡ với đèn trời và hoa đăng cùng thắp sáng bầu trời và mặt nước, tạo nên khung cảnh văn hóa giàu cảm xúc vào dịp cuối năm.

Thủ phủ nhãn Lamphun và Lampang - miền đất của gốm

Chỉ cách Chiang Mai khoảng 30 km, Lamphun mang đến nhịp sống khoan thai và đậm chiều sâu văn hóa, nơi nhịp sống bản địa vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Được biết đến là thủ phủ nhãn của Thái Lan, vùng đất này sáng tạo nhiều món ăn từ loại trái cây đặc trưng như cà phê nhãn, hủ tiếu nhãn hay pad thai nhãn, phản ánh tinh thần ẩm thực địa phương theo cách vừa quen vừa mới.

Khi dạo bước qua khu phố cổ hoặc ghé Lamphun Walking Street vào cuối tuần, du khách dễ dàng cảm nhận sự thân thiện và ấm áp của cộng đồng nơi đây. Trung tâm tâm linh của tỉnh là Wat Phra That Hariphunchai - một trong những ngôi chùa cổ quan trọng của miền Bắc Thái Lan - nơi vào dịp Yi Peng sẽ rực sáng với hàng vạn đèn lồng, tạo nên không gian trang nghiêm nhưng đầy xúc cảm.

Chùa Wat Phra That Hariphunchai, Lamphun. Ảnh: TAT.

Lampang ghi dấu bằng không gian di sản đặc sắc và cộng đồng nghệ nhân sáng tạo, nơi các giá trị thủ công truyền thống được tiếp nối và làm mới trong nhịp sống hiện đại. Thành phố nổi tiếng với nghề gốm truyền thống và hình ảnh xe ngựa - phương tiện từng phổ biến trong quá khứ và nay trở thành trải nghiệm đặc trưng cho du khách.

Wat Phra That Lampang Luang là biểu tượng tâm linh nổi bật với kiến trúc gỗ Lanna được bảo tồn gần như nguyên vẹn, trong khi Earth and Fire Ceramics Studio mở ra cơ hội tìm hiểu quy trình làm gốm và tham gia workshop trải nghiệm thực tế.

Chợ cuối tuần Kad Kong Ta, Lampang. Ảnh: TAT.

Thiên nhiên Lampang hiện lên trong trẻo tại Chae Son National Park với suối nước nóng tự nhiên, thác nhiều tầng và những cung đường mòn xanh mát. Ngâm khoáng giữa thiên nhiên và thưởng thức trứng luộc suối nóng Chae Son là trải nghiệm không nên bỏ lỡ. Vào buổi chiều, Kad Kong Ta - khu phố cổ ven sông với những ngôi nhà gỗ xưa, quán café cổ và gallery nhỏ - trở thành điểm dừng chân lý tưởng. Mỗi cuối tuần nơi đây lại nhộn nhịp với chợ đi bộ đậm chất địa phương.

Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Hoàng Nga trải nghiệm luộc trứng ở suối nước nóng tự nhiên trong Vườn quốc gia Chae Son, tỉnh Lampang. Ảnh: Nguyễn Hoàng Nga.

Ba điểm đến hòa quyện thành một hành trình giàu chiều sâu của miền Bắc Thái Lan, nơi thiên nhiên, văn hóa và đời sống địa phương cùng tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn. Với những ai tìm kiếm một chuyến đi không chỉ để tham quan mà để thật sự chạm đến cảm xúc và tái tạo năng lượng, cung Chiang Mai - Lamphun - Lampang là lựa chọn đáng cân nhắc cho kế hoạch sắp tới.