5 điều không nên bỏ qua khi đi du lịch Thái Lan chữa lành

“Luxury” đôi khi không đến từ món đồ đắt tiền mà là khoảnh khắc ta được lắng nghe chính mình, như thông điệp “Healing is the new luxury” - khi sự an yên trở thành giá trị cao nhất.

Thái Lan vốn là điểm đến quen thuộc của du khách Việt, đang được tái định vị như “ngôi nhà thứ hai của sự chữa lành” - nơi mỗi hành trình không chỉ để ngắm cảnh mà là quá trình phục hồi, tái tạo năng lượng và tìm lại cảm hứng sống. Với 5 trải nghiệm “Must-do” (nhất định phải thử) dưới đây, Thái Lan sẽ mang đến hành trình chữa lành đặc biệt cho mỗi du khách ghé thăm.

"Must seek" - những điểm đến nên khám phá

Thái Lan luôn nằm trong top điểm đến yêu thích của người Việt và có khả năng làm mới chính mình qua từng lần ghé thăm. Bangkok - thành phố tưởng như quen thuộc - nay trở nên khác biệt hơn nhờ những khu vực đang bứt phá mạnh mẽ. Song Wat từ khu phố cổ đã trở thành trung tâm sáng tạo với gallery, studio, workshop và concept store độc đáo. Dusit Central Park với sky garden lớn nhất Bangkok mang đến không gian xanh “trên mây”, nơi du khách có thể thả lỏng tâm trí và ngắm toàn cảnh thành phố.

Nếu muốn khám phá thiên nhiên hoang sơ hơn, Hin Sam Wan (đá ba con cá voi) tại Bueng Kan là điểm đến đặc sắc, nơi ba khối đá khổng lồ trải dài giữa rừng xanh tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm có. Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng bình minh tuyệt đẹp và cảm nhận sự hòa hợp trọn vẹn giữa con người và thiên nhiên. Từ các thành phố có đường bay thẳng, bạn dễ dàng mở rộng hành trình đến tỉnh lân cận - biến mỗi chuyến đi Thái Lan thành trải nghiệm mới.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) hợp tác Thanh Duy mang đến trải nghiệm chữa lành “5 must do in Thailand”. Ảnh chụp fanpage TAT.

"Must taste" - ẩm thực nên thử

Ẩm thực Thái Lan không chỉ là pad Thai, som tum hay tom yum mà là bức tranh đa sắc của bốn vùng miền. Miền Trung (Bangkok) nổi bật với sự cân bằng cay - chua - ngọt - mặn. Miền Nam gây ấn tượng mạnh với vị cay nồng và thảo mộc đặc trưng của món gaeng som. Miền Đông Bắc (Isan) mang đậm ảnh hưởng ẩm thực Lào với món tom saep cay chua đậm đà. Miền Bắc lại nhẹ nhàng, béo dịu với món khao soi trứ danh. Du khách có thể bắt đầu hành trình ẩm thực tại street food, food court, chợ đêm, chợ nổi, nhà hàng Michelin hay fine dining - mỗi nơi đều có câu chuyện vị giác riêng biệt. Đặc biệt, Thai Food Bus Tour mang đến trải nghiệm thưởng thức ẩm thực Michelin ngay trên xe buýt sang trọng trong khi ngắm nhìn khu phố cổ Rattanakosin - cách khám phá Bangkok đầy mới mẻ và tinh tế. Một bữa ăn ngon và trọn vẹn đôi khi chính là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn.

Trải nghiệm Thai Food Bus Tour - thưởng thức tinh hoa ẩm thực Thái trên xe bus.

"Must try" - những trải nghiệm có một không hai

Thái Lan là thiên đường trải nghiệm với nhiều hoạt động đặc sắc. Dành cho người ưa thử thách, Tandem Skydiving tại Rayong là lựa chọn ấn tượng với nhiều hoạt động như nhảy từ độ cao 13.000 feet, rơi tự do hơn một phút ở vận tốc gần 200 km/h. Ngược lại, những ai yêu thích sự an yên có thể chọn di chuyển bằng xe lửa - xu hướng du lịch chậm với tuyến Royal Blossom (Bangkok - Hua Hin/Phetchaburi), tàu Nhật KIHA 183 (Bangkok - Kanchanaburi) hay Blue Jasmine 9 ngày đi qua Bangkok - Ayutthaya - Uthai Thani - Chiang Mai - Sukhothai. Dịp cuối - đầu năm, miền Bắc rực rỡ mai anh đào, là địa điểm lý tưởng để check-in. Bạn cũng có thể trải nghiệm du thuyền cổ Suriyan Chandra trên sông Mae Klong - Ayutthaya, nơi ẩm thực và văn hoá hòa quyện giữa khung cảnh chiều thơ mộng. Mỗi hoạt động tại Thái đều là một khoảnh khắc “chữa lành” để du khách làm mới tâm hồn.

"Must see" - sống trọn thế giới văn hóa và lễ hội Thái Lan

Thái Lan xứng danh “thủ phủ lễ hội châu Á”, nơi các sự kiện diễn ra quanh năm. Nổi bật là Songkran (tháng 4) - lễ té nước sôi động và Loy Krathong (tháng 11) - khi những dòng sông bừng sáng bởi hàng nghìn hoa đăng. Tại Đông Bắc, lễ hội Lai Ruea Fai ở Nakhon Phanom dịp Ok Phansa gây ấn tượng với thuyền lửa khổng lồ thắp sáng sông Mekong.

Ngoài lễ hội truyền thống, Thái Lan còn là điểm đến của nhiều sự kiện quốc tế và trong nước như Thailand Marathon, SEA Games Sport & Tourism, Rolling Loud Thailand, Wonderfruit và đặc biệt là “TomorrowLand ThaiLand 2026” lần đầu tổ chức tại châu Á. Những buổi concert và fan meeting quốc tế diễn ra liên tục, khiến Thái Lan trở thành điểm hẹn lý tưởng của giới trẻ.

Lễ hội Ánh sáng Vijit Chao Phraya tại Bangkok.

"Must buy" - quà lưu niệm mang về

Hành trình chữa lành sẽ trọn vẹn hơn khi du khách mang về món quà gắn với văn hóa Thái như quần voi, tinh dầu và dầu thảo dược thư giãn, đồ thủ công mỹ nghệ, trà sữa Thái, bánh kẹo và đặc sản địa phương. Những món quà nhỏ ấy như lưu giữ một phần cảm xúc của du khách với “xứ sở nụ cười”.

Chợ đêm Jodd Fairs tại Bangkok.