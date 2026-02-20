Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhật Bản: Hai vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng trong 1 tuần

  • Thứ sáu, 20/2/2026 10:13 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Tối 19/2, cảnh sát thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka, miền Nam Nhật Bản cho biết đã bắt giữ 1 nghi phạm, với cáo buộc cố ý giết người khi dùng dao tấn công 3 người tại Thư viện công cộng thành phố.

Đây là vụ tấn công bằng dao thứ hai xảy ra ở một địa điểm công cộng tại Nhật Bản chỉ trong vòng 1 tuần qua. Trước đó, tối 14/2, tại một khu phố sầm uất ở tỉnh Osaka cũng đã ghi nhận vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn thông tin từ Sở cảnh sát tỉnh Fukuoka cho biết vào khoảng 19h50 ngày 19/2 (theo giờ địa phương, tức 17h50 theo giờ Việt Nam), tại Thư viện công cộng thành phố Fukuoka, thuộc quận Sawara, một người đàn ông lạ mặt đã tấn công bằng dao 3 người gồm 2 nam và 1 nữ. Cả 3 đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu với các tình trạng thương tích khác nhau.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ tại chỗ nghi phạm tên là Yoshii Tatsuo (61 tuổi), không nghề nghiệp, sống tại quận Sawara, thành phố Fukuoka (thông tin do nghi phạm tự khai) với cáo buộc cố ý giết người.

Qua khai thác bước đầu, nghi phạm đã thừa nhận hành vi, đồng thời khai nhận không quen biết 3 nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, thư viện này sắp đóng cửa và tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy một con dao nhà bếp được cho là hung khí.

Hiện cơ quan chức năng Nhật Bản đang tiếp tục điều tra chi tiết nguyên nhân và quá trình dẫn đến vụ án.

TTXVN

