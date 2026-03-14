Đà Lạt điều tiết giao thông khi sân bay Liên Khương tạm đóng cửa

Trong thời gian sân bay tạm đóng cửa, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) chủ động phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách di chuyển tại nội ô Đà Lạt để đảm bảo không gây ùn tắc.

Cảnh xe cộ đông đúc trên đường Trần Quốc Toản (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Ảnh: Phạm Ngôn.

Giữa tháng 3, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) - vùng lõi TP Đà Lạt (cũ) - đưa ra phương án phân luồng giao thông và triển khai các giải pháp kích cầu du lịch trong thời gian Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp.

Bối cảnh sân bay tạm đóng cửa trong khoảng 6 tháng tác động đáng kể đến hoạt động du lịch hè và giao thông của địa phương. Trước mắt mất đi khoảng 960.000 lượt khách có mức chi tiêu cao. Đồng thời, luồng xe khách, xe đoàn, xe cá nhân... dự báo tăng mạnh trong thời gian tới, nhất là tại các tuyến cửa ngõ và khu vực trung tâm.

Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự đô thị liên tục có mặt ở các tuyến đường, đóng vai trò một hướng dẫn viên thân thiện, hỗ trợ du khách trong hành trình du lịch.

Cảnh sát giao thông điều tiết xe cộ trên đường Hùng Vương (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Ảnh: Phạm Ngôn.

Về phương án phân luồng giao thông nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm Đà Lạt, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết xe khách từ 29 chỗ trở lên không được di chuyển vào khu vực Hòa Bình và các tuyến đường có diện tích hẹp như Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Trỗi để tránh ùn tắc.

Cơ quan chức năng thiết lập 22 vị trí biển báo cấm xe tải có trọng tải trên 1,5 tấn lưu thông vào các tuyến đường trọng điểm như Hà Huy Tập, Hồ Tùng Mậu, Trần Quốc Toản và khu vực quanh hồ Xuân Hương, trong 3 khung giờ cao điểm là 6-8h, 10-12h và 16-18h.

Ngoài ra, hệ thống bãi đỗ xe cũng được rà soát. Hiện Đà Lạt có khoảng 19 bãi đỗ xe. Một số khu vực như sân bay Cam Ly cũ và khu đất trung tâm văn hóa thể thao cuối đường Phan Đình Phùng được nghiên cứu làm bãi đậu xe tạm thời để phục vụ du khách đến Đà Lạt bằng đường bộ.

Du khách vui chơi tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, khi sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, ngành du lịch Lâm Đồng chuyển hướng đến các thị trường trọng điểm như TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên. Các doanh nghiệp du lịch được khuyến khích xây tour ngắn ngày, cuối tuần hoặc trọn gói để phù hợp với nhóm khách đi bằng ô tô.

Địa phương cũng đẩy mạnh liên kết với các sân bay lân cận như Cam Ranh (Khánh Hòa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để hình thành các chương trình du lịch kết hợp giữa hàng không và đường bộ.

Để kích cầu du lịch, Lâm Đồng dự kiến tổ chức nhiều chương trình và sự kiện trong năm nay. Theo kế hoạch, giữa tháng 4 sẽ khai mạc mùa du lịch hè kéo dài đến tháng 8 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn.

Song song đó, các phường trung tâm cũng tăng cường quản lý trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng dẫn giao thông và hỗ trợ du khách đến Đà Lạt.