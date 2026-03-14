Timothée Chalamet gây 'sốt' khi ăn lẩu, đánh bóng bàn tại Trung Quốc

Trong chuyến đi quảng bá phim tại Trung Quốc, Timothée Chalamet gây chú ý khi hòa mình vào đời sống địa phương, từ uống trà, ăn lẩu cay đến tái hiện "meme" bán đậu phụ nổi tiếng.

Ngôi sao Hollywood Timothée Chalamet, 31 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Pháp, được người hâm mộ Trung Quốc gọi thân mật là "tian cha" (Sweet Tea) do cách phát âm gần giống với tên của anh. Nam diễn viên hiện được xem là ứng viên sáng giá tại giải Oscar 2026.

Chalamet bắt đầu chuyến đi quảng bá bộ phim Marty Supreme tại Thành Đô, Trung Quốc, vào ngày 8/3. Anh dạo phố trong chiếc áo khoác in tên tiếng Trung của bộ phim, theo SCMP.

Bộ phim kể về một nhân viên bán giày chấp nhận đánh đổi mọi thứ để theo đuổi giấc mơ trở thành nhà vô địch bóng bàn thế giới. Tác phẩm đã nhận 9 đề cử tại Academy Awards lần thứ 98, trong đó có các hạng mục "Phim hay nhất" và "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Tạo hình của Chalamet trong phim (ảnh trái) và hình ảnh anh đánh bóng bàn giao hữu với người dân Trung Quốc. Ảnh: thepaper.cn.

Tại Thành Đô, nam diễn viên nhanh chóng hòa mình vào văn hóa địa phương khi thưởng thức trà gaiwan truyền thống, quay video nhảy tại quảng trường trong công viên và ăn lẩu cay bằng đũa. Anh cũng tham gia đánh bóng bàn giao hữu với người dân địa phương.

Dù có thông tin cho rằng Chalamet đã luyện tập bóng bàn cho vai diễn từ năm 2018, kỹ năng của anh vẫn chưa thể so sánh với người dân Trung Quốc - nơi môn thể thao này được xem như "niềm tự hào quốc gia".

"Tôi đã tập luyện một thời gian, nhưng một chú mặc áo đỏ đã đánh bại tôi dễ dàng", nam diễn viên nói.

Trong một khoảnh khắc giao thoa văn hóa hài hước, Chalamet còn tái hiện một "meme" (hình ảnh hài hước) nổi tiếng tại Trung Quốc liên quan đến món đậu phụ lên men. Đậu phụ trong quá trình lên men tự nhiên sẽ hình thành lớp mốc trắng vô hại. Khi kết hợp với ớt và gia vị, món ăn trở nên đậm đà, thường được dùng với cơm hoặc rượu.

Chalamet dùng vợt bóng bàn cắt miếng đậu phụ. Ảnh: Weibo.

"Meme" này bắt nguồn từ một người bán hàng rong. Khi người qua đường tò mò chạm vào lớp mốc mềm trên miếng đậu, người bán liền hét lớn: "Đừng chạm vào! Làm hỏng rồi thì tôi bán thế nào?". Chalamet tái hiện lại khoảnh khắc này khi hét câu nói nổi tiếng bằng tiếng Trung chưa thật trôi chảy, rồi dùng vợt bóng bàn cắt miếng đậu phụ.

Đoạn video khiến cư dân mạng Trung Quốc thích thú. Một số người đùa rằng họ tưởng đoạn video được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, trong khi nhiều người khác khen ngợi sự duyên dáng và gần gũi của nam diễn viên.

Trong lúc đi dạo trên phố, Chalamet cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Một cô gái cầm ảnh của anh, nói đã yêu thích nam diễn viên suốt 7 năm. Một người khác cổ vũ anh mang giải Oscar về.

Hai ngày sau, Chalamet đến Bắc Kinh, mua poster của tay vợt bóng bàn trẻ nổi tiếng Sun Yingsha và phát âm chính xác tên cô bằng tiếng Trung. Anh cũng chơi một trận bóng bàn giao hữu với nhà vô địch thế giới Ma Long và nhận được một cây vợt có chữ ký của vận động viên này.

Buổi ra mắt phim "Marty Supreme" tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/3. Ảnh: Global Times.