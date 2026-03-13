2 thành phố Việt Nam lọt top tốt nhất thế giới 2026

Hà Nội và TP.HCM góp mặt trong bảng xếp hạng 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố.

Trải nghiệm vui chơi tại phường Sài Gòn, TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 12/3, tạp chí du lịch nổi tiếng Time Out (Anh) công bố danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026, dựa trên khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố và ý kiến của hơn 100 chuyên gia, cây bút địa phương.

Trong danh sách năm nay, Hà Nội đứng thứ 25. Time Out mô tả thủ đô Việt Nam là nơi giao thoa giữa cũ và mới, một thành phố đang thay đổi nhanh nhưng vẫn giữ được những lớp trầm tích rất riêng của đời sống đô thị. Hình ảnh bia hơi vỉa hè, quán cà phê quen thuộc, hàng ăn lâu năm vẫn song hành với một lớp không gian mới, nơi những quán bar, nhà hàng và mô hình sáng tạo hiện đại dần tạo dấu ấn rõ hơn trong đời sống thành phố.

Khảo sát cho thấy 80% người được hỏi ở Hà Nội cho rằng đây là nơi rất đáng để thưởng thức cà phê, còn 73% khuyên du khách nên thử ẩm thực địa phương. Kết quả này không khó hiểu, bởi từ lâu cà phê và đồ ăn đã gắn chặt với đời sống thường ngày của người Hà Nội. Không chỉ để ăn uống, đó còn là một phần tạo nên nhịp sống, ký ức và nét riêng của thành phố.

TP.HCM đứng ở vị trí 38, được gọi là “thành phố không ngủ”. Nếu Hà Nội gây ấn tượng bởi sự đan xen giữa nếp cũ và sức trẻ, TP.HCM lại nổi bật bởi tốc độ, năng lượng và cảm giác luôn chuyển động. Quan sát các tuyến đường, khu thương mại, hàng quán hay không gian sáng tạo ở thành phố này, không khó để nhận ra một nhịp sống dồn dập nhưng cũng rất cởi mở, thứ làm nên cá tính riêng của đô thị lớn nhất cả nước.

Khách quốc tế ngồi xích lô dạo phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Theo khảo sát, 75% người dân TP.HCM cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây. Tạp chí cũng nhấn mạnh một làn sóng sáng tạo mới đang góp phần định hình diện mạo thành phố, từ điện ảnh đến ẩm thực.

Điểm đáng chú ý là ở cả Hà Nội lẫn TP.HCM, đa số người tham gia khảo sát đều cho rằng việc kết bạn không quá khó. Chi tiết này phản ánh một khía cạnh ít khi được nói đến trong các bảng xếp hạng du lịch. Sức hấp dẫn của thành phố không chỉ nằm ở cảnh quan, dịch vụ hay danh tiếng, còn nằm ở cảm giác dễ hòa nhập, dễ tìm thấy kết nối trong đời sống thường ngày.

Ở quy mô rộng hơn, bảng xếp hạng năm nay tiếp tục cho thấy xu hướng nhìn nhận thành phố không chỉ như một điểm đến để ghé qua, mà là một không gian sống hoàn chỉnh. Time Out cho biết ngoài các tiêu chí quen thuộc như ẩm thực, cuộc sống về đêm, bảo tàng, công viên hay mua sắm, cuộc khảo sát 2026 còn mở rộng sang những khía cạnh gần gũi hơn của đời sống đô thị như tình yêu, sự lãng mạn và mức độ gắn kết cộng đồng.

Đứng đầu danh sách năm nay là Melbourne của Australia. Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Thượng Hải (Trung Quốc), Edinburgh (Scotland), London (Anh), New York (Mỹ), Cape Town (Nam Phi), Mexico City (Mexico), Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản).

Bên cạnh những siêu đô thị quen thuộc, bảng xếp hạng 2026 cũng ghi nhận sự hiện diện của các thành phố nhỏ hơn hoặc các đô thị hạng hai, phản ánh bức tranh đa dạng hơn về trải nghiệm sống và khám phá trên toàn cầu.

Time Out là tạp chí du lịch, văn hóa và phong cách sống đô thị có trụ sở tại London (Anh), ra đời năm 1968. Tạp chí nổi tiếng với các nội dung về ẩm thực, giải trí, du lịch và trải nghiệm thành phố tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Best Cities (Những thành phố tốt nhất thế giới) là bảng xếp hạng thường niên của Time Out, lựa chọn những thành phố đáng sống và đáng khám phá nhất thế giới. Danh sách được xây dựng dựa trên khảo sát cư dân đô thị toàn cầu kết hợp với đánh giá của các chuyên gia và biên tập viên của tạp chí.