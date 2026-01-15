'Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' quật ngã Leonardo DiCaprio

Với "Marty Supreme", Timothée Chalamet đang đứng trước cơ hội vươn lên đỉnh cao sự nghiệp. Trên đường đua Oscar 2026, đối thủ lớn nhất của anh chính là Leonardo DiCaprio.

Trong số những gương mặt thế hệ mới, được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng Hollywood trong tương lai, Timothée Chalamet thường xuyên được nhắc tới như là người kế thừa Leonardo DiCaprio.

Cùng gây chú ý từ rất sớm, sở hữu khả năng nhập vai đa dạng, lại đặc biệt hạn chế tham gia các dự án giải trí đơn thuần, tất thảy không khỏi khiến công chúng tin rằng một ngày nào đó, diễn viên 30 tuổi có thể vĩ đại như người đàn anh.

Song đã 9 năm từ ngày gây ngỡ ngàng với Call Me by Your Name, Timothée Chalamet giờ đây vẫn chỉ được nhìn nhận như một tài năng hiếm có, chưa chạm tới vinh quang thực sự. Hết lần này đến lần khác, chiếc tượng vàng Oscar danh giá tuột khỏi tầm tay anh trong gang tấc.

Tuy nhiên, với Marty Supreme - tác phẩm hội tụ đầy đủ những yếu tố mà Viện Hàn lâm ưa thích, cơ hội của Chalamet đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, đối thủ lớn nhất mà anh phải vượt qua trên hành trình chạm tới đỉnh cao sự nghiệp lại chính là Leonardo DiCaprio.

Vai diễn để đời của Timothée Chalamet

Thuộc thể loại hài – chính kịch thể thao, Marty Supreme lấy bối cảnh New York thập niên 1950, xoay quanh Marty Mauser (Timothée Chalamet) - một chàng trai nghèo sở hữu tài năng bóng bàn thiên phú. Xuyên suốt phim là hành trình nhân vật nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ trở thành tay vợt số một thế giới, đánh bại nhà vô địch người Hungary Bela Kletzki.

Không có tài trợ hay bất kỳ hậu thuẫn nào, Marty buộc phải tự xoay xở tài chính để được thi đấu. Song khác với mô-típ “hành trình vươn lên” quen thuộc, Marty Supreme lại khắc họa chân dung một kẻ trẻ tuổi ngông cuồng nhưng ngu ngốc, liên tục vấp ngã rồi lại gượng dậy trong nỗi ám ảnh phải chứng minh giá trị bản thân.

Trên hành trình ấy, anh nhiều lần bước qua những lằn ranh mong manh của đạo đức, từ các mánh khóe kiếm tiền, hành vi gian dối cho đến những quyết định liều lĩnh có thể hủy hoại cả tương lai. Song song với tham vọng thể thao là đời sống tình cảm rối ren của Marty, khi anh vướng vào mối quan hệ phức tạp với nữ minh tinh quá thời Kay Stone.

Tạo hình của Timothée Chalamet trong Marty Supreme.

Marty Supreme được giới phê bình đánh giá cao nhờ sự hòa quyện phong cách làm phim rất riêng của Safdie với màn thể hiện thuyết phục của dàn diễn viên. Josh Safdie thổi vào tác phẩm một nhịp điệu dễ gợi liên tưởng đến Uncut Gems (2019) – gấp gáp, căng thẳng nhưng không kém phần hài hước.

Đan cài không khí hài đen với câu chuyện chính kịch thể thao, Marty Supreme mở ra một bức tranh nhiều lớp về nước Mỹ thời hậu chiến: từ giấc mơ làm giàu, cơn khát tiêu dùng đến những định kiến sắc tộc, tất thảy được phản chiếu qua hành trình vừa bi hài của Marty.

Dẫu vậy, nhiều nhà phê bình Hollywood nhận định nhịp phim quá nhanh và cường độ dồn dập suốt gần hai tiếng, với ngồn ngộn drama nối tiếp drama, đôi lúc khiến người xem rơi vào trạng thái mệt mỏi, choáng ngợp hơn là thực sự tận hưởng.

Là trung tâm của tác phẩm, Timothée Chalamet mang đến một màn hóa thân được xem là bùng nổ và lột xác rõ nét nhất sự nghiệp đến thời điểm hiện tại.

Marty Mauser hiện lên như một kẻ bị tham vọng ám ảnh, luôn bồn chồn, hiếu thắng, nhưng cũng là một tay chơi bóng bàn đường phố lanh lợi, thô ráp và ngổ ngáo, mang sắc thái độc hại nhất định. Đó là chân dung đủ phức tạp để mở rộng không gian diễn xuất cho Chalamet. Nam diễn viên không ngần ngại làm xấu mình để phù hợp với vai diễn, từ mái tóc bết, ria mép lởm chởm, hàng lông mày xếch đậm cùng gương mặt lỗ chỗ vết mụn, tạo cảm giác vừa gai góc vừa bất ổn.

Không dừng ở ngoại hình, Chalamet còn thành công hóa thân thành một anti-hero cuốn hút xen lẫn đáng sợ, khi thì cười cợt ngông cuồng, lúc lại để lộ những khoảnh khắc yếu mềm, dễ tổn thương. Lối diễn xuất cuồng nhiệt nhưng có kiểm soát giúp anh giữ chặt ánh nhìn của khán giả, khiến người xem dù nhận ra Marty là kẻ đáng trách vẫn không thể rời mắt khỏi màn ảnh.

Nhiều trang phê bình đặt nhân vật của Chalamet cạnh những vai diễn “để đời” trong dòng phim anti-hero, như Robert De Niro với Raging Bull hay Adam Sandler trong Uncut Gems, cho rằng đây là vai diễn cho thấy rõ tầm vóc của một ngôi sao lớn - người đủ khả năng gánh vác và giữ nhịp cho cả một tác phẩm đồ sộ bằng năng lực diễn xuất của mình.

Marty Mauser được xem là vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Timothée Chalamet.

Timothée Chalamet dẫn trước Leonardo DiCaprio

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 83, Timothée Chalamet được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, vượt qua chính Leonardo DiCaprio để giành chiến thắng. Với dấu mốc này, giới quan sát nhận định giấc mơ chạm tay vào tượng vàng Oscar của anh đang gần hơn bao giờ hết.

Không chỉ vậy, Timothée Chalamet còn đang “càn quét” nhiều giải thưởng quan trọng tiền Oscar khác, qua đó củng cố vững chắc vị thế ứng viên số một. Ngày 4/1, anh cũng đã vượt Leonardo DiCaprio để được xướng tên tại Critics’ Choice Awards 2026 - giải thưởng của Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng Mỹ, thường được xem là “phép thử” uy tín cho Oscar. Ngoài ra, Chalamet còn giành chiến thắng tại hàng loạt giải thưởng của các hiệp hội phê bình địa phương trên khắp Bắc Mỹ.

Thêm vào đó, Marty Supreme ra mắt vào thời điểm thuận lợi, cận mùa trao giải, tạo điều kiện để các chiến dịch vận động và tour quảng bá được triển khai rầm rộ. Giới quan sát cũng nhận định tác phẩm đặt trọng tâm vào giá trị chính kịch và nghệ thuật nhiều hơn yếu tố thể thao, qua đó chính là “món ăn ưa thích” của Viện Hàn lâm.

Dù Timothée Chalamet đang tạm nắm ưu thế, cuộc đua Oscar 2026 ở hạng mục Nam chính vẫn được đánh giá là đầy khốc liệt, khi Leonardo DiCaprio vẫn duy trì việc bám đuổi sát sao. Trong năm qua, diễn viên 51 tuổi cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Pat Calhoun trong One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Nhân vật của anh là một người đàn ông trung niên từng trải, mang lý tưởng chính trị cùng nỗi u hoài của thế hệ cựu binh.

2025 là một năm thành công với cả Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio

DiCaprio được nhận xét đã mang đến cho One Battle After Another một phong thái diễn xuất già dặn, trầm tĩnh hơn, đồng thời không ngại phô diễn duyên hài thông qua những tình huống trớ trêu của bộ phim.

Đáng chú ý, dù để thua Chalamet tại Quả Cầu Vàng, DiCaprio lại được Viện Phim Mỹ (NBR) bầu chọn là Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2025. Chưa kể, việc One Battle After Another là ứng viên nặng ký ở nhiều hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn, Kịch bản, phần nào cũng tạo thêm lợi thế cho Leonardo DiCaprio trên đường đua.

Thực tế cho thấy, Oscar không chỉ là cuộc so kè giữa các cá nhân mà còn phụ thuộc vào sức mạnh tổng thể của bộ phim. Năm ngoái, việc góp mặt trong một tác phẩm được đánh giá cao và càn quét mùa giải thưởng đã giúp Mikey Madison vượt qua đàn chị Demi Moore. Và kịch bản vẫn hoàn toàn có thể lặp lại trong cuộc cạnh tranh năm nay.