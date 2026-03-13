Thái Lan 'đứng vững' trước chiến sự

Thái Lan cho biết lượng khách quốc tế "vẫn duy trì ổn định", nhóm du khách không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình hình tại Trung Đông vẫn tiếp tục đến nước này.

Du khách mặc trang phục truyền thống Thái Lan tạo dáng chụp ảnh khi tham quan chùa Wat Arun ở Bangkok, năm 2024.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết từ ngày 1/1 đến 11/3, nước này đón hơn 7,4 triệu lượt khách quốc tế, giảm 4,40% so với cùng kỳ năm 2025 do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông.

Trong giai đoạn đầu năm, mỗi ngày Thái Lan đón hơn 100.000 lượt khách, mang lại 368.172 triệu baht doanh thu du lịch. Con số này cho thấy Thái Lan vẫn là điểm đến quan trọng đối với du khách toàn cầu, theo Nation Thailand.

"Hơn 7,4 triệu lượt khách quốc tế là minh chứng cho niềm tin mà du khách vẫn dành cho Thái Lan", bà Natthriya Thaweewong, Thư ký thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, nói.

Theo bà, lượng khách quốc tế "vẫn duy trì ổn định và không sụt giảm nghiêm trọng" bất chấp căng thẳng tại Trung Đông. Trong giai đoạn này, hơn 300.000 lượt khách từ châu Âu và Trung Đông đến Thái Lan, giảm 16% so với xu hướng du lịch thông thường.

Trong khi đó, tình hình tại các thị trường lớn ở châu Á có sự phân hóa. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với hơn 1,1 triệu lượt khách từ đầu năm. Malaysia trở thành điểm sáng hiếm hoi khi lượng khách tăng 25,76% trong 7 ngày qua, trong khi Hàn Quốc ghi nhận mức giảm 19,34% theo tuần.

Du khách tập trung tại bãi biển Patong ở Phuket, Thái Lan, năm 2024.

Để duy trì đà tăng trưởng, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến. Một trong những chương trình đáng chú ý là Amazing Thailand Post-ITB Roadshow 2026 tại Đông Âu, bắt đầu ở Poznan (Ba Lan) nhằm tiếp cận nhóm thị trường tiềm năng có thời gian lưu trú trung bình lên tới 14 ngày.

Bên cạnh thị trường châu Âu, TAT cũng tiếp tục các hoạt động quảng bá du lịch tại Thượng Hải (Trung Quốc) nhằm kích cầu thị trường gần và duy trì sức hút của khách Trung Quốc, một trong những nguồn khách lớn nhất của Thái Lan.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng đang làm việc với nhiều hãng hàng không quốc tế để điều chỉnh tần suất và đường bay, nhằm đảm bảo du khách vẫn có thể đến nước này trong bối cảnh không phận Trung Đông biến động.

"Với chính sách đối ngoại cân bằng, sự ổn định trong nước và chính sách thị thực cởi mở, Thái Lan ngày càng được xem là nơi trú ẩn an toàn đối với người dân đến từ các khu vực chịu ảnh hưởng bởi chiến sự", ông Yuthasak Supasorn, cựu Thống đốc TAT, nhận định.

Du khách tham quan chùa Wat Arun ở Bangkok, Thái Lan, năm 2024.

Theo ông, xu hướng này dẫn đến sự xuất hiện của nhóm du khách mới, không chỉ đi nghỉ dưỡng mà còn nhằm tránh chiến tranh, tìm nơi tạm trú hoặc phục hồi sau sang chấn, thậm chí cân nhắc chuyển nơi sinh sống hoặc đầu tư. Điều này tạo ra những động lực mới cho ngành du lịch Thái Lan.

Ông Yuthasak cho rằng Thái Lan cần tăng cường quản lý rủi ro an ninh tổng hợp, bởi nhận thức về mức độ an toàn công cộng hiện vẫn thấp hơn so với các điểm đến như Việt Nam và Singapore.

Ngoài ra, nước này cần nâng cao an ninh số, siết chặt kiểm soát tội phạm xuyên quốc gia và duy trì chính sách ngoại giao thận trọng, nhất là khi tiếp tục đón du khách và cư dân dài hạn từ các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi chiến sự như Nga và Israel.