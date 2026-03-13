Loạt khách sạn hạng sang ở Dubai hạ giá chưa từng có

Trước tình trạng hàng không gián đoạn và lượng khách quốc tế sụt giảm vì bất ổn khu vực, loạt khách sạn hạng sang tại Dubai đồng loạt giảm giá phòng nhằm thu hút khách nội địa.

Du khách lướt sóng trên bãi biển Jumeirah, đằng sau là khách sạn biểu tượng Burj Al Arab và Jumeirah Beach Hotel, ngày 5/3. Ảnh: Christopher Pike.

Trong bối cảnh nhiều chuyến bay bị hạn chế và một số Chính phủ khuyến cáo công dân không đến UAE, nhiều khách sạn hạng sang ở Dubai hạ giá phòng, đẩy mạnh các gói nghỉ dưỡng tại chỗ (staycation) nhằm thu hút khách trong nước, theo Business Insider.

Chuỗi khách sạn Jumeirah, đơn vị vận hành các khách sạn 5 sao như Jumeirah Beach Hotel và khách sạn biểu tượng Burj Al Arab, tung ra ưu đãi giảm giá tới 30% cho phòng nghỉ và các dịch vụ đi kèm như liệu trình spa mua một tặng một.

Ngoài các chương trình ưu đãi cho cư dân, giá thấp nhất cho hai người lớn tại Burj Al Arab trong tháng này là 905 USD /đêm, có thể tăng lên 1.514 USD vào tháng 4.

Khách sạn 5 sao Shangri-La Abu Dhabi cũng quảng bá gói staycation vào ngày 11/3, trong đó có ưu đãi giảm 15% cho dịch vụ ăn uống. Trong khi đó, Address Beach Resort giảm giá tới 30% cho cư dân UAE khi lưu trú từ ngày 5/3-30/4.

Roda Beach Resort, khách sạn 4 sao tại khu Jumeirah, đã nhận được nhiều yêu cầu gia hạn ưu đãi và đề nghị giảm thêm giá cho các gói staycation sau khi đăng thông tin khuyến mãi. Khu nghỉ dưỡng này đang bán phòng với giá từ 108 USD /đêm trong 3 tuần tới.

Những chiếc ghế tắm nắng xung quanh khu vườn của khách sạn 5 sao Atlantis the Palm trên đảo Palm Jumeirah ở Dubai. Ảnh: Martin Berry.

Chiến sự Trung Đông được cho là đã gây tác động lớn đến ngành khách sạn tại Dubai. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), tình hình này khiến khu vực Trung Đông thất thu ít nhất 600 triệu USD mỗi ngày từ chi tiêu của du khách quốc tế.

Ngay cả những du khách không quá lo ngại về xung đột cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển khi nhiều hãng hàng không hủy chuyến đến các trung tâm hàng không lớn ở Trung Đông, trong đó có Dubai.

Một website mới ra mắt hôm 9/3 mang tên "Hotel Drops Dubai" theo dõi giá phòng của hàng chục khách sạn 4 và 5 sao tại thành phố. Theo dữ liệu từ trang này, một số khách sạn đang giảm giá gần 60%, trong đó có Al Khoory Atrium Hotel và JW Marriott Marquis Hotel Dubai.

Poppy Johnson, cư dân UAE kiêm giám đốc sáng tạo người Anh, cho biết cô đã đặt kỳ nghỉ 2 đêm tại khách sạn Grand Hyatt thông qua chương trình ưu đãi dành cho cư dân Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Gói này giảm tới 20% giá phòng, ăn uống và spa, bao gồm bữa sáng và vé vào công viên nước.

Johnson cho biết giá phòng king-size (cỡ lớn) là 114 USD /đêm. Cô mô tả kỳ nghỉ ngắn này như một cách "tái tạo năng lượng" sau 10 ngày nhiều xáo trộn. "Chúng tôi muốn thay đổi không khí một chút, giống như đang đi du lịch mà không cần phải bay đâu cả", cô nói.

