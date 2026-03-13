Khách Pháp kể lý do tái hiện bức ảnh chụp trước Lăng Bác sau 13 năm

Kelian, du khách Pháp, gây chú ý khi đăng hai bức ảnh chụp trước Lăng Bác vào năm 2013 và 2026. Khoảnh khắc tái hiện sau 13 năm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam.

Chỉ sau một ngày đăng tải, khoảnh khắc Kelian (21 tuổi) tái hiện bức ảnh giơ tay chào trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) sau 13 năm đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam. Đoạn video thu về hơn 3,6 triệu lượt xem, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

"Khi thức dậy và nhìn điện thoại, tôi thực sự rất ngạc nhiên, rồi sau đó thấy khá thú vị. Lượng tương tác 'khổng lồ' từ cộng đồng mạng Việt Nam khiến tôi bất ngờ. Tôi không quen với những con số như vậy", Kelian bật cười, nói với Tri Thức - Znews.

Kelian giơ tay chào trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2013 và 2026.

Lần đầu đến Hà Nội

Bức ảnh đầu tiên trước Lăng Bác được chụp vào năm 2013, khi Kelian mới 9 tuổi. Khi đó, anh cùng gia đình đến Việt Nam trong chuyến đi kéo dài một tháng, sau khi họ bán ngôi nhà ở Pháp để bắt đầu hành trình khám phá thế giới.

"Tôi đã đón sinh nhật tại Hà Nội và đó là một kỷ niệm rất đẹp. Các thợ làm bánh Việt Nam khi ấy đã làm cho tôi một chiếc bánh sinh nhật theo yêu cầu", nam du khách kể.

Trong chuyến đi năm xưa, mẹ của Kelian - một nhiếp ảnh gia - đã chụp rất nhiều ảnh cho hai anh em trên khắp đường phố Hà Nội. Những bức ảnh sau đó được đăng trên blog cá nhân của bà.

Kelian nhớ lại khi đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh rất hào hứng và giữ bức ảnh đó đến tận bây giờ.

Gia đình Kelian lần đầu du lịch Hà Nội vào năm 2013.

Trước khi quay lại Việt Nam sau 13 năm, Kelian tình cờ xem lại blog của mẹ và nhìn thấy bức ảnh năm xưa. Anh bất chợt nảy ra ý định tái hiện khoảnh khắc cũ. Anh cho rằng sẽ rất thú vị nếu có thể chụp lại một số bức ảnh sau hơn một thập kỷ, vừa lưu giữ kỷ niệm, vừa so sánh ký ức ngày trước với hiện tại.

Trong chuyến du lịch Việt Nam lần này, Kelian đi cùng bạn gái Léna. Cô là một nhiếp ảnh gia và cũng là người giúp anh ghi lại bức ảnh mới trước Lăng Bác.

"Không quá khó để tìm lại đúng góc chụp trước Lăng Bác. Khi nhìn lại bức ảnh cũ, tôi cảm thấy rất nhiều cảm xúc. Thời gian trôi qua thật nhanh", anh nói.

Sau khi hoàn thành bức ảnh, chính Léna là người đề nghị đăng lên mạng xã hội. Kelian cho biết anh làm vậy chủ yếu để chiều ý bạn gái, không ngờ bức ảnh lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy từ cộng đồng mạng Việt Nam.

Kelian bày tỏ cảm ơn, cho biết đã nhận được nhiều tin nhắn dễ thương từ người dùng Việt Nam - "một trong những cộng đồng thân thiện nhất" mà anh từng gặp. Nam du khách cho hay sẽ tiếp tục chia sẻ những chuyến phiêu lưu của mình tại Việt Nam.

Hai anh em Kelian chụp ảnh trước cổng Đại Hồng Môn, cửa chính của lăng mộ vua Minh Mạng tại Huế, năm 2013.

Bên cạnh nhiều lời khen, một số người dùng mạng cũng nghi ngờ bức ảnh có thể được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, những bình luận nghi ngờ nhanh chóng được các cư dân mạng khác giải thích. Kelian cũng đăng thêm một bình luận để làm rõ câu chuyện, phòng trường hợp có người hiểu nhầm.

"Tôi khá bất ngờ trước những bình luận đó. Tôi biết AI ngày nay rất phát triển, nhưng không nghĩ một video vô hại như vậy lại có những phản ứng tiêu cực", anh kể.

Hà Nội sau 13 năm

Kelian hiện làm việc trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn cao cấp, vừa hoàn thành chương trình đào tạo 3 năm tại Pháp. Sau khi tốt nghiệp, anh cùng bạn gái thực hiện chuyến du lịch trở lại Việt Nam, với mong muốn quay lại những địa điểm gắn với ký ức tuổi thơ và tái hiện một số kỷ niệm cũ.

"Tôi mong muốn lần theo dấu vết những năm tháng đã qua cùng bạn gái, tái hiện một số kỷ niệm mà tôi có thể đã quên", anh nói.

Theo Kelian, Việt Nam từng để lại nhiều ấn tượng với anh khi còn nhỏ. Đến nay, đất nước này vẫn khiến anh yêu thích nhờ lịch sử, văn hóa, ẩm thực và sự hiếu khách của con người. Anh đặc biệt yêu thích "những dân tộc tự hào về lịch sử và các nhà lãnh đạo của họ".

Kelian cùng bạn gái Léna tham quan phố phường Hà Nội.

Sau 13 năm, Kelian nhận thấy Hà Nội đã thay đổi khá nhiều. Theo anh, thành phố hiện có nhiều du khách quốc tế hơn, nhưng cũng xuất hiện nhiều vấn đề về ô nhiễm không khí.

Anh cho biết rất vui khi Việt Nam ngày càng được du khách nước ngoài yêu thích, song cũng hy vọng đất nước có thể bảo tồn di sản bởi trong một số trường hợp, du lịch đại trà có thể trở thành nguy cơ.

Dù vậy, Hà Nội vẫn để lại ấn tượng mạnh với du khách Pháp. Ban đầu Kelian dự định ở lại thành phố 5 ngày, nhưng sau đó quyết định kéo dài chuyến đi.

"Hà Nội không làm tôi thất vọng. Đây là một thành phố rất đầy đủ, nơi bạn có thể tìm thấy mọi thứ: có những khu phố rất sôi động, cũng có những khu vực yên tĩnh và có vô số quán cà phê", anh nói.

Những khung cảnh Hà Nội sau 13 năm dưới ống kính của Kelian.