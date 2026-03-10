'Vô nhà tui ăn cơm nghen': Cuộc gặp khách Tây ở miền Tây gây sốt mạng

Gặp du khách nước ngoài đạp xe ngang qua, anh Thanh Sơn niềm nở mời vào thăm nhà. Người nói tiếng Việt, người nói tiếng Anh, song cuộc trò chuyện vẫn rôm rả.

Khách nói tiếng Anh, chủ nhà nói tiếng Việt vẫn trò chuyện rôm rả Du khách nước ngoài đạp xe ngang qua nhà, được anh Thanh Sơn mời vào trải nghiệm cuộc sống miền Tây. Khác ngôn ngữ nhưng họ vẫn trò chuyện, chia sẻ rôm rả.

Một buổi sáng đầu tháng 3, trên con đường nhỏ ở xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ), anh Nguyễn Thanh Sơn, 45 tuổi, trông thấy một du khách nước ngoài lớn tuổi đạp xe du lịch bụi ngang qua gần nhà. Dù không biết tiếng Anh, người đàn ông miền Tây vẫn tiến lại bắt chuyện.

Anh hỏi thăm du khách như người bạn lâu năm: "Anh về miền Tây có một mình nghen? Mấy đứa nhỏ con anh đâu? Vô nhà tui chơi ăn cơm rồi về nghen. Nhà sát đây nè, vô nghen, vô nhà chơi nghen".

Vị khách đáp lại bằng tiếng Anh với vẻ bối rối. Hai người gần như không hiểu lời đối phương, song cuộc trò chuyện vẫn rôm rả. Sau vài phút trao đổi bằng cử chỉ và ánh mắt, "ông Tây" đồng ý theo lời mời vào thăm nhà người dân địa phương.

Chủ nhà cho biết khu vực mình sống không phải điểm du lịch nên khá bất ngờ khi thấy du khách nước ngoài đi ngang qua. "Tôi chủ động bắt chuyện, mời du khách vào nhà để giới thiệu cuộc sống miền Tây", anh nói với Tri Thức - Znews.

Anh Sơn chụp ảnh kỷ niệm cùng vị khách nước ngoài trong căn nhà của mình.

Theo lời kể, trong lúc trò chuyện, hai người gần như không hiểu nhau nói gì. Do không biết tiếng Anh, chủ nhà chủ yếu giao tiếp với vị khách bằng ánh mắt và ngôn ngữ hình thể. Khi xem lại đoạn video, anh nói có chút "mắc cỡ", nhưng vẫn coi đó là một kỷ niệm vui.

Trong khoảng 30 phút, người đàn ông miền Tây dẫn khách trải nghiệm nhiều hoạt động quen thuộc như cho cá tra ăn, thử đi cầu khỉ, uống nước dừa, ăn trái cây, bánh tráng và nghe nhạc.

Du khách nước ngoài cũng tò mò về chiếc máy may cũ đặt trong nhà, khám phá chiếc đài radio. Theo chủ nhà, những vật dụng này được gia đình giữ lại từ lâu và dùng để trang trí dịp Tết vừa qua.

"Sau khi trò chuyện và tham quan, vị khách nói được một từ mà tôi hiểu rõ là 'good' (tốt, tuyệt vời), lặp lại nhiều lần kèm theo động tác giơ ngón tay cái", anh hài hước kể.

Vị khách nước ngoài tò mò về một số vật dụng trong nhà như máy may, đài radio.

Đây là lần đầu gia đình anh đón tiếp một du khách nước ngoài tại nhà. Khi chia tay, vị khách xin số điện thoại trước khi tiếp tục hành trình. Chủ nhà cũng bày tỏ khá tiếc nuối vì không kịp chuẩn bị mời khách ở lại ăn cơm, chỉ hẹn dịp khác nếu có cơ hội quay lại.

Cuộc gặp gỡ tình cờ sau đó được anh Sơn chia sẻ lên mạng xã hội, bất ngờ thu hút hơn 6 triệu lượt xem. Nhiều người gọi đây là khoảnh khắc "khi khách Tây gặp người miền Tây". Đọc các bình luận của người xem, anh nói cảm thấy vui khi nhiều người nhận xét người miền Tây thân thiện và hiếu khách.

"Tôi hy vọng những câu chuyện nhỏ như vậy sẽ giúp nhiều du khách biết đến vùng sông nước miền Tây hơn. Nếu có dịp ghé qua, bất kỳ du khách nào cũng sẽ được người miền Tây đón tiếp chân tình", anh nói.

Du khách được tặng hoa quả, bánh tráng trước khi rời đi.