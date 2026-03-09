Sắp có xích lô điện, xuồng điện du lịch ở Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất thí điểm xích lô điện phục vụ du khách và nghiên cứu đưa xuồng điện vào khai thác tại khu du lịch chùa Hương.

Du khách quốc tế trải nghiệm xích lô ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP. Hà Nội kết quả triển khai một số nhiệm vụ trong lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn. Các phương tiện được rà soát gồm xích lô du lịch, thuyền đò chở khách và xe 3 bánh dành cho thương binh.

Đối với xích lô du lịch, Sở Xây dựng đã làm việc với các bên liên quan nhằm nghiên cứu thiết kế phương tiện phù hợp. Hiện Tổng công ty Du lịch Hà Nội khảo sát, xây dựng phương án triển khai và đánh giá tính khả thi của dự án.

Sở cho biết phương án cải tạo xích lô hiện có bằng cách lắp thêm động cơ điện sẽ không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy. Nguyên nhân là khung xe và các thiết bị liên quan chưa được kiểm nghiệm theo quy định.

Xích lô truyền thống chở khách ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Ngoài ra, luật quy định xe mô tô và xe máy 3 bánh phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký, gắn biển số và người điều khiển phải có giấy phép lái xe phù hợp.

Do đó, để bảo đảm phát triển dịch vụ xích lô du lịch đúng quy định pháp luật và tạo môi trường cạnh tranh công bằng giữa các loại hình vận tải, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP. Hà Nội cho phép Tổng công ty Du lịch Hà Nội triển khai thí điểm xe xích lô điện trong thời gian 12 tháng.

Theo thống kê, phường Hoàn Kiếm có khoảng 80 xích lô của 4 công ty du lịch được phép hoạt động, đưa du khách tham quan khu phố cổ và hồ Gươm. Mỗi xe đều có giấy chứng nhận đăng ký, giấy phép điều khiển lưu hành xích lô và gắn biển kiểm soát do Công an TP. Hà Nội cấp.

Xích lô chủ yếu chở khách du lịch và phục vụ các nghi lễ cưới hỏi mang tính truyền thống. Phương tiện này hoạt động ngoài giờ cao điểm, trên các tuyến phố được cấp phép và chỉ được dừng đỗ, đón trả khách tại những địa điểm quy định.

Thuyền tấp nập tại chùa Hương nhìn từ trên cao hồi tháng 2/2025. Ảnh: Hà Nội News.

Đối với phương tiện phục vụ du lịch tại chùa Hương, các đơn vị thống nhất nghiên cứu sản xuất khoảng 20 xuồng điện có tải trọng và vận tốc tương đương đò chèo tay truyền thống.

Phương án cũng tính toán khả năng thí điểm mức vận tốc cao hơn nhưng vẫn bảo đảm không ảnh hưởng đến các phương tiện khác cũng như cảnh quan, môi trường khu vực.

Bên cạnh đó, việc lắp đặt trạm sạc điện và phương thức sạc phù hợp cũng đang được nghiên cứu. Theo kế hoạch, 6 xuồng đầu tiên dự kiến được bàn giao trong giai đoạn từ nay đến ngày 24/3.

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND TP. Hà Nội cho phép đưa các xuồng điện đã đăng ký, đăng kiểm đầy đủ và người điều khiển có chứng chỉ hành nghề vào thí điểm phục vụ du khách trong Lễ hội chùa Hương năm 2026.