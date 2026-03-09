Một vụ bắt cóc có thể khiến 30% du khách hủy chuyến đến Campuchia

Thủ tướng Campuchia cho biết chỉ một vụ bắt cóc gây chết người lan truyền trên mạng xã hội cũng có thể khiến 30% du khách hủy chuyến đến nước này.

Du khách tham quan quần thể đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia. Ảnh: SCMP.

Thủ tướng Hun Manet kêu gọi du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Campuchia, khẳng định quốc gia này "vẫn là điểm đến an toàn và hiếu khách", theo Khmer Times.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Hoàng gia Campuchia đẩy mạnh chiến dịch trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ uy tín quốc gia và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Theo ông Hun Manet, chiến dịch nhắm tới cái gọi là "nền kinh tế đen", nơi các nhóm tội phạm nước ngoài sử dụng Campuchia làm căn cứ tiến hành các vụ lừa đảo trực tuyến và thu lợi bất hợp pháp từ các nạn nhân ở nước ngoài. Những hoạt động này tạo ra một nền kinh tế ngầm gây tổn hại tới các lĩnh vực kinh tế hợp pháp.

Thủ tướng cảnh báo sự tồn tại của các mạng lưới lừa đảo có thể làm tổn hại uy tín quốc tế của Campuchia, khiến lượng khách du lịch sụt giảm và làm các nhà đầu tư nước ngoài e ngại.

"Chỉ một vụ bắt cóc dẫn đến tử vong cũng có thể lan rộng trên mạng và khiến khoảng 30% du khách hủy đặt chỗ đến Campuchia vì cảm thấy không an toàn. Do đó, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để quảng bá những điểm mạnh và hình ảnh tích cực của đất nước", ông nói.

Campuchia tiến hành chiến dịch truy quét mạnh tay ngành công nghiệp lừa đảo vào tháng 1. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Hun Manet kêu gọi Bộ trưởng Du lịch Huot Hak tăng cường các chiến dịch quảng bá quốc tế nhằm làm nổi bật các điểm đến của Campuchia và củng cố hình ảnh quốc gia là điểm đến an toàn.

"Tôi xin chào đón và kêu gọi tất cả du khách đến thăm Campuchia. Campuchia hoàn toàn an toàn", Thủ tướng nói.

Bộ trưởng Du lịch Huot Hak cho biết đơn vị đang mở rộng hoạt động quảng bá thông qua các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài. Ông đã tổ chức cuộc họp với 43 đại sứ, đại diện thường trực và tổng lãnh sự Campuchia đang công tác ở nước ngoài.

Cuộc họp nhằm huy động các đại sứ quán và lãnh sự quán tăng cường quảng bá tiềm năng du lịch của đất nước trên toàn cầu và thu hút thêm du khách quốc tế.

Các lãnh đạo ngành du lịch bày tỏ hoan nghênh chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến của Chính phủ. Họ cho rằng đây là bước cần thiết để khôi phục niềm tin của du khách quốc tế.

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap. Ảnh: Phal Sophanith.

Ông Thourn Sinan, Chủ tịch chi nhánh Campuchia của Pacific Asia Travel Association, cho biết chiến dịch này đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục uy tín quốc gia và củng cố ngành du lịch. Theo ông, các vấn đề liên quan đến lừa đảo trong những năm gần đây đã ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh quốc tế của Campuchia.

"Danh tiếng của chúng ta đã bị tổn hại vì những vấn đề lừa đảo. Du lịch và đầu tư không khác nhau nhiều. Đầu tư cần tiền để đầu tư, còn du lịch cần tiền để chi tiêu. Do đó, an toàn là điều mà mọi người trên thế giới đều mong muốn", ông Sinan nói.

Tuy vậy, ông cho rằng an toàn chỉ là yếu tố đầu tiên du khách cân nhắc khi lựa chọn điểm đến. Sau khi đảm bảo an toàn, du khách sẽ quan tâm còn gì để tham quan, ẩm thực ra sao, truyền thống và lòng hiếu khách của địa phương như thế nào.

"Du lịch không chỉ đơn thuần là đi lại. Du lịch còn là những ký ức về những gì du khách trải nghiệm trong chuyến đi, cả tốt lẫn xấu", ông nói.

Du khách Trung Quốc tại đền Bayon, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: Khmer Times.

Theo báo cáo thống kê du lịch mới nhất, Campuchia đón khoảng 5,57 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, giảm 16,9% so với 6,7 triệu lượt năm 2024.

Sự sụt giảm phản ánh nhiều thách thức mà ngành du lịch phải đối mặt trong năm qua, bao gồm cạnh tranh trong khu vực, căng thẳng biên giới và gián đoạn đi lại.

Dù vậy, chính phủ Campuchia vẫn lạc quan rằng các chiến dịch quảng bá mạnh mẽ hơn, hợp tác quốc tế được cải thiện và nỗ lực loại bỏ các hoạt động phi pháp sẽ giúp khôi phục niềm tin và thu hút thêm du khách đến Campuchia trong những năm tới.