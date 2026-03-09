Cuộc tìm kiếm mới nhất về máy bay MH370 lại thất bại

Cuộc săn tìm MH370 trị giá 70 triệu USD vẫn trắng tay sau 12 năm.

Khách tham quan xem mảnh vỡ được cho là từ chuyến bay MH370 mất tích của Malaysia Airlines trong một sự kiện tưởng niệm 10 năm ngày mất tích, tại Subang Jaya, Malaysia, ngày 3/3/2024.

Theo thông báo cập nhật của Cục Điều tra tai nạn hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải Malaysia ngày 8/3, chiến dịch tìm kiếm mới nhất đối với chuyến bay MH370 với sự tham gia của Công ty Ocean Infinity đã chính thức kết thúc.

Tuy nhiên, chiến dịch tìm kiếm cơ chế “không tìm thấy, không trả tiền” này vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời mà thân nhân các nạn nhân chờ đợi suốt nhiều năm qua, theo AP.

Trước đó, ngày 25/3/2025, Chính phủ Malaysia ký thỏa thuận với Ocean Infinity để tiến hành tìm kiếm đáy biển trong một khu vực mới rộng khoảng 15.000 km2 ở phía nam Ấn Độ Dương. Hoạt động này được triển khai theo nguyên tắc “không tìm thấy, không thu phí”, nghĩa là Malaysia chỉ phải trả chi phí nếu xác máy bay được phát hiện.

Chiến dịch được thực hiện qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu diễn ra từ ngày 25 đến 28/3/2025. Giai đoạn hai bắt đầu từ ngày 31/12/2025 và kết thúc ngày 23/1.

Tổng cộng, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành 28 ngày khảo sát dưới đáy biển, bao phủ khoảng 7.571 km2 trong khu vực được xác định. Kết quả cuối cùng không mang lại thông tin mới nào về vị trí của chiếc máy bay mất tích.

Gia đình của các hành khách đến từ Trung Quốc và Malaysia, những người có mặt trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích, tại sự kiện tưởng niệm 10 năm ngày máy bay mất tích, ở Subang Jaya, Malaysia, ngày 3/3/2024.

MH370 là chuyến bay của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Chiếc Boeing 777 chở 239 hành khách và phi hành đoàn biến mất khỏi radar sau khi chuyển hướng bất thường và rời khỏi lộ trình bay ban đầu, trước khi mất dấu hoàn toàn.

Vụ việc nhanh chóng trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không hiện đại. Dù nhiều chiến dịch tìm kiếm đã được triển khai trong nhiều năm qua, xác máy bay vẫn chưa được tìm thấy, khiến nguyên nhân thực sự của vụ mất tích chưa thể xác định.

Sự bế tắc ấy một lần nữa đẩy các gia đình nạn nhân trở lại tâm trạng chờ đợi quen thuộc. Nhóm Voice370, đại diện cho một số thân nhân, kêu gọi Malaysia gia hạn hợp đồng với Ocean Infinity thay vì để quá trình này chững lại. Theo nhóm, chỉ cần một phụ lục kéo dài thời hạn mà không phải thay đổi các điều khoản cốt lõi cũng đủ để cuộc tìm kiếm có thể tiếp tục mà không bị ngắt quãng quá lâu.

Voice370 cũng đề xuất chính phủ Malaysia xem xét mở rộng cơ hội tìm kiếm cho các công ty thăm dò biển sâu khác theo cùng cơ chế “không tìm thấy, không thu phí”.

Sau hơn một thập kỷ, tung tích của chuyến bay MH370 chưa được làm sáng tỏ và cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích này vẫn chưa thể khép lại.