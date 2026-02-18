25.000 lượt du khách trẩy hội Chùa Hương trong 2 ngày Tết

Theo thống kê của Ban Tổ chức, trong hai ngày đầu năm mới Bính Ngọ, có khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du Xuân tại quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương.

4h ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ), Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã chính thức ra quân, triển khai đồng bộ toàn bộ các lực lượng tham gia phục vụ mùa lễ hội năm nay. Ngay từ thời khắc đầu Xuân mới, không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc đã được quán triệt tới từng tổ, trạm, từng cán bộ, chiến sĩ và người lao động tham gia làm nhiệm vụ, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công tác tổ chức và phục vụ nhân dân, du khách thập phương.

25.000 lượt khách

Theo thống kê của Ban Tổ chức, trong hai ngày đầu năm mới Bính Ngọ, đã có khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du Xuân tại quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương (Hà Nội). Riêng trong ngày 18/2 (mùng 2 Tết), lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của lễ hội ngay từ những ngày đầu năm, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác điều hành, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy.

Đáng chú ý, mặc dù lượng khách tăng cao trong ngày mùng 2 Tết, song không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại những điểm từng được xem là "điểm nóng" của các mùa lễ hội trước đây như bến Yến, bến Thiên Trù, khu vực lối ra vào chùa Thiên Trù hay khu vực động Hương Tích. Công tác phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện đò thuyền và hướng dẫn khách tham quan được triển khai linh hoạt, kịp thời, góp phần đảm bảo dòng khách di chuyển ổn định, trật tự.

Theo ghi nhận và đánh giá của nhiều du khách, không gian di tích năm nay có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo và cảnh quan. Nhiều hàng quán kinh doanh lấn chiếm không gian di tích đã được giải tỏa, trả lại sự thông thoáng, trang nghiêm và linh thiêng vốn có của khu danh thắng. Việc chỉnh trang, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh dịch vụ không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan mà còn tạo cảm giác thoải mái, văn minh cho du khách khi hành hương, chiêm bái.

Trong ngày 18/2, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã trực tiếp đến thăm, chúc Tết và làm việc với các tổ, trạm phục vụ lễ hội. Tại các buổi làm việc, ông Lê Văn Trang - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 - đã gửi lời chia sẻ, động viên tới các lực lượng đang làm nhiệm vụ trong những ngày vui Xuân của nhân dân cả nước và du khách thập phương.

Trưởng Ban Tổ chức cũng yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ, từng hộ kinh doanh dịch vụ phải nâng cao ý thức phục vụ, giữ gìn hình ảnh văn minh, lịch sự, tạo ấn tượng tốt đẹp để du khách hài lòng khi đến và thoải mái khi ra về. Đặc biệt, tại các khu vực trọng điểm như chùa Thiên Trù, động Hương Tích và những nơi cán bộ, chiến sĩ lưu trú dài ngày, công tác hậu cần phải được đảm bảo chu đáo. Bếp ăn tập thể, chỗ nghỉ ngơi cho lực lượng làm nhiệm vụ cần được vệ sinh thường xuyên, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất, giúp các lực lượng yên tâm công tác.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa lễ hội năm nay là việc siết chặt quản lý hoạt động phương tiện trên suối Yến. Những năm trước, tình trạng xuồng máy của các lực lượng thường xuyên di chuyển trên suối Yến đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các đò chèo tay phục vụ du khách, tạo sóng lớn, gây khó khăn trong việc điều khiển đò và ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Bên cạnh đó, tiếng ồn và khí thải từ xuồng máy cũng gây phản cảm, làm giảm tính trang nghiêm và yên tĩnh của không gian lễ hội.

Rút kinh nghiệm từ các mùa trước, Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 chỉ bố trí 3 xuồng máy tại các vị trí bến Yến, cầu Hội và bến Thiên Trù, nhằm sẵn sàng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Tất cả các lực lượng tham gia tổ chức lễ hội nếu không xử lý tình huống đặc biệt đều phải sử dụng đò chèo tay để di chuyển. Quy định này không chỉ góp phần đảm bảo an toàn mà còn giữ gìn không gian văn hóa truyền thống, tạo điều kiện để du khách được trải nghiệm hành trình lễ hội trong sự yên tĩnh, thanh bình đặc trưng của vùng sơn thủy hữu tình.

Miễn phí gửi ôtô

Song song với đó, công tác đảm bảo an toàn đường thủy được siết chặt. Các đò xuất bến bắt buộc phải trang bị đầy đủ áo phao; nếu không có áo phao hoặc du khách không sử dụng áo phao, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết không cho xuất bến. Ban Tổ chức bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các lái đò chấp hành nghiêm quy định. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý; nếu vi phạm nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động.

Lãnh đạo xã Hương Sơn kiểm tra camera AI phục vụ lễ hội.

Năm nay, Ban Tổ chức cũng ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, giám sát. Hệ thống camera AI và thiết bị flycam được lắp đặt, vận hành dọc theo tuyến suối Yến nhằm theo dõi tình hình giao thông đường thủy, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa hoạt động kiểm tra, đồng thời hỗ trợ điều hành nhanh chóng trong các tình huống phát sinh.

BTC lễ hội cho biết bắt đầu mùa lễ hội năm nay, BTC sẽ miễn hoàn toàn phí gửi ôtô các loại ở tất cả các bãi xe tại Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026. Đây là quyết định mới nhất của Ban Chỉ đạo lễ hội nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho du khách hành hương đến với Hương Sơn.