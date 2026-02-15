Chùa Hương sạch bóng hàng quán rong, không gian trở lại thanh tịnh

Trên bến đò, bà Nguyễn Thị Thuận, người có hơn 50 năm chèo đò tại Chùa Hương, cho biết đây là năm thứ ba công tác quản lý được siết chặt. Theo đó, mỗi đò chỉ chở tối đa 6 người và hoạt động theo số thứ tự do Ban Quản lý sắp xếp. Tháng Giêng mỗi ngày một lượt, các tháng sau 4–5 ngày mới đến lượt, thu nhập trung bình khoảng 5–7 triệu đồng/tháng. Bà cho rằng việc điều hành theo lượt đã khắc phục tình trạng chèo kéo khách như trước đây, đảm bảo công bằng giữa các lái đò.