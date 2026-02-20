'15 phút mới nhích được một bước' tại hội chùa Hương

Chùa Hương đông nghịt khách trẩy hội đầu năm. Chính sách miễn phí vé thắng cảnh mùng 4-6 Tết khiến dòng người càng dồn về, tuyến lên động Hương Tích ken đặc người suốt cả ngày.

Hơn 20.000 du khách đổ về chùa Hương ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Chùa Hương.

15h mùng 4 Tết (ngày 20/2), dòng người vẫn đổ về Chùa Hương trong cảnh đông nghịt. Len lỏi trong đám đông, chị Hoàng Thị Ngát (39 tuổi, sống tại Hà Nội) cho biết chuyến đi lễ đầu năm của chị năm nay “tắc nhất” trong nhiều năm trở lại đây.

Chị Ngát cho hay gia đình thường duy trì thói quen đi lễ đầu xuân, không chỉ Chùa Hương mà còn kết hợp ghé một số điểm tâm linh khác như Bái Đính, Tràng An hoặc chợ Viềng (Ninh Bình) trong cùng hành trình.

Nữ du khách chia sẻ chuyến du xuân năm nay, chị xuất phát lúc khoảng 6h30 từ khu vực cầu Rẽ (Thường Tín) và phải đến hơn 8h mới tới chùa Hương. Ngay từ khu vực chân núi, dòng người đã chen kín lối đi. Càng tiến về phía động Hương Tích, lượng khách càng dày đặc, có đoạn phải di chuyển rất chậm do ùn tắc cục bộ ở khu vực cửa động.

Khách đông kín lối vào cổng động Hương Tích, Chùa Hương, ngày 20/12. Ảnh: Chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội/Facebook.

“Chùa Hương năm nay tưởng không đông nhưng thức tế đông không tưởng, 15 phút mới nhích được một bước. Đông và hơi vất vả nhưng tôi vẫn thấy vui vì ai cũng háo hức đi vãn cảnh, cầu may đầu xuân”, chị Ngát nói, cho biết trời nắng khiến việc di chuyển trong đám đông khá mệt.

Dù đông đúc, chị Ngát nhận xét trật tự được giữ ổn định nhờ lực lượng chức năng phân luồng và hướng dẫn. Các khu vực bến thuyền, điểm bán vé và tuyến lên động được sắp xếp theo quy trình nên hạn chế cảnh chen lấn. Chị cũng cho hay thấy công an túc trực dọc tuyến và có camera an ninh, nhờ đó du khách yên tâm hơn, không gặp tình trạng lộn xộn hay mất cắp trong chuyến đi.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Tạ Đình Dũng, phụ trách truyền thông Lễ hội Chùa Hương, cho biết lượng khách đổ về vãn cảnh những ngày đầu năm tăng nhanh sau khi chính sách miễn phí vé tham quan được triển khai theo chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

"Tính đến hiện tại, tổng lượng khách trong 3 ngày đầu Tết đã vượt mốc hơn 70.000 lượt. Riêng ngày mùng 3 Tết ghi nhận khoảng hơn 20.000, gần 30.000 lượt, mùng 4 Tết trở thành ngày cao điểm với trên 30.000 lượt khách, tăng nhanh so với 2 ngày trước đó", ông Dũng nói.

Theo đại diện Ban quản lý, dù lượng khách tăng mạnh, tình trạng ùn tắc chủ yếu chỉ xảy ra cục bộ tại cửa động Hương Tích do không gian di tích hẹp và không thể can thiệp về hạ tầng. Ở khu vực bên ngoài, ban tổ chức đã giải tỏa hàng quán, mở rộng không gian chờ để tạo sự thông thoáng cho dòng người.

Đồng thời, các lực lượng ứng trực được bố trí tại những điểm đông khách, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá, không buôn bán trái phép hay “chặt chém” du khách.

Ban quản lý cũng tăng cường chốt kiểm soát và áp dụng công nghệ nhận diện để đảm bảo an ninh, đến nay chưa ghi nhận trường hợp tiêu cực hay gây mất trật tự đáng chú ý.

Bến đò chùa Hương từ trên cao. Ảnh: Tiến Tuấn.

Cùng ngày, ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 cho biết thực hiện chủ trương của UBND TP. Hà Nội và văn bản của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc mở cửa miễn phí tham quan các di tích do Thành phố quản lý từ ngày 20/2 đến hết ngày 22/2 (tức mùng 4 đến hết mùng 6 tháng Giêng), Chùa Hương triển khai miễn phí vé thắng cảnh cho du khách và phật tử. Theo đó, từ sáng 20/2, khách về trẩy hội không phải mua vé thắng cảnh, chỉ cần mua vé xuồng đò để tham quan, hành hương trong khu di tích.

Để đảm bảo quyền lợi cho du khách, ban tổ chức ban hành thông báo hoàn trả tiền vé thắng cảnh đã đặt mua trong khoảng từ 0h ngày 20/2 đến 0h ngày 22/2 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm: Bến đò Sao Sa, điểm bán vé Ban quản lý điều hành đường đền Trình và trạm kiểm soát vé zíc zắc.

Ngay trong sáng mùng 4, lực lượng chức năng cũng in ấn và phát hành vé xuồng đò riêng (không bao gồm phí thắng cảnh) với mức 110.000 đồng/vé.