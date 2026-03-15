Đồ ăn đường phố Thái Lan tăng giá vì áp lực xăng dầu

Do chi phí nhiên liệu, vận chuyển và nguyên liệu tăng cao khiến lợi nhuận bị thu hẹp, các tiểu thương đường phố ở Bangkok (Thái Lan) tăng giá 5 baht cho mỗi món ăn chế biến theo yêu cầu.

Chủ quán ăn vặt nổi tiếng tại chợ Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Miguel Cuenca/Pexels.

Sau những căng thẳng từ chiến sự Trung Đông, giá cả nhiều mặt hàng bắt đầu tăng nhanh.

Hiệp hội các tiểu thương Bangkok (Thái Lan) cho biết những người kinh doanh ẩm thực đường phố chuẩn bị tăng giá khoảng 5 baht (tương đương 4.000 đồng) cho mỗi món ăn trong tháng 3, thay vì 1-2 baht. Nguyên nhân đến từ chi phí năng lượng, vận chuyển và nguyên liệu đầu vào tiếp tục leo thang. Mức tăng này phù hợp với tổng mức tăng của nhiều chi phí cùng lúc, Nation Thailand đưa tin.

Theo bà Yada Pornpetrampa, Chủ tịch Hiệp hội, áp lực giá xăng, dầu là yếu tố chính gây ảnh hưởng đến giá cả của nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có sản phẩm không thuộc diện kiểm soát giá của chính phủ.

"Nguyên liệu, bao bì và các vật tư tiêu hao khác trong ngành thực phẩm cũng đang tăng lên, nhất là rau tươi và các mặt hàng thiết yếu được quán ăn chế biến theo yêu cầu, sử dụng hàng ngày", bà nói.

Ví dụ, lá húng quế - nguyên liệu chính trong nhiều món ăn Thái Lan - trước đây giá khoảng 35-40 baht/kg, nay khoảng 50-55 baht, tăng 30-40%. Chanh cỡ vừa và lớn trước đây giá khoảng 3 baht/quả, nay khoảng 4,5-5 baht/quả.

Một quầy hàng đường phố chuyên bán thức ăn trưa tại Bangkok. Ảnh: Nation Thailand.

Những khoản chi phí quan trọng đối với hàng rong và quán ăn nhỏ như túi nhựa, túi đựng thức ăn nóng và lạnh, dụng cụ ăn uống nhựa... cũng khiến người bán "đau đầu" vì giá cả hiện tại.

"Khi chi phí vận chuyển chưa kịp tăng, một số hàng rong và quán ăn nhỏ đã lo ngại về chi phí trong tương lai và điều chỉnh giá trước. Song, họ đang trì hoãn việc tăng giá, chấp nhận 'bóp' lợi nhuận để giữ khách, bởi hầu hết là khách quen và nhân viên văn phòng mua thường xuyên. Nếu giá tăng quá cao, người dân có thể tự nấu ăn ở nhà, dẫn đến sức mua, doanh thu giảm", bà Yada cho hay.

Bà nói thêm chính sách làm việc tại nhà cũng gây thiệt hại cho hàng rong ở một số khu vực, đặc biệt là khu văn phòng như Silom, Sathon. Ít người có mặt ở văn phòng đồng nghĩa với lượng khách và doanh thu giảm, trong khi chi phí đầu vào không ngừng tăng.

Người bán hàng rong cũng dễ thụt lùi kinh tế do nguồn vốn hạn chế, khả năng dự trữ nguyên liệu thấp. Việc dời điểm bán rất khó khăn vì hầu hết khu vực đã có hàng rong ổn định.

Chủ tịch Hiệp hội các tiểu thương Bangkok kêu gọi chính phủ giám sát và điều tiết giá cả chặt chẽ hơn, không chỉ giá nhiên liệu hay vận chuyển, mà trên toàn bộ chuỗi cung ứng, trong bối cảnh nhiều mặt hàng đã tăng giá đáng kể. Điều này có thể ảnh hưởng đến các tiểu thương và chi phí sinh hoạt nói chung.