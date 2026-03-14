Những 'đại sứ' đang kéo khách ngoại đến Việt Nam

Từ người bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang, cán bộ văn hóa ở Đồng Văn đến nghệ nhân 97 tuổi ở Hà Giang, nhiều "đại sứ du lịch" đang khiến du khách quốc tế "phát cuồng" Việt Nam.

Hai du khách Anh thử uống matcha latte tại một cửa hàng ở phố cổ Hà Nội, ngày 27/1. Ảnh: Châu Sa.

Trên bãi biển Nha Trang đầu tháng 3, một nữ du khách Nga liên tục đảo mắt tìm kiếm người phụ nữ bán hoa quả quen thuộc. Khi thấy bà Mai từ xa, cô lập tức gọi lớn bằng tiếng Anh.

Người bán hàng rong tiến lại gần, cất lời rao "Mango, Pineapple, Banana, Watermelon" (Xoài, dứa, chuối, dưa hấu) quen thuộc. Khi biết vị khách đến từ Nga, bà lập tức đổi sang giọng Nga, hát lời rao bằng chính ngôn ngữ của cô.

Đó là cách người phụ nữ bán hàng rong kéo khách Tây đến Việt Nam, bằng chính những lời rao dí dỏm khiến du khách thích thú và ráo riết "săn đón". Không riêng bà Mai, khắp Việt Nam có những "đại sứ du lịch" rất đặc biệt như thế.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CÁC THÁNG NĂM 2025 VÀ THÁNG 1-2/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1/2025 Tháng 2/2025 Tháng 3/2025 Tháng 4/2025 Tháng 5/2025 Tháng 6/2025 Tháng 7/2025 Tháng 8/2025 Tháng 9/2025 Tháng 10/2025 Tháng 11/2025 Tháng 12/2025 Tháng 1/2026 Tháng 2/2026 Lượt khách Triệu lượt 2.07 1.89 2.05 1.66 1.53 1.46 1.56 1.68 1.5 1.73 1.98 2.02 2.5 2.2

"Dì Mai" bán hoa quả

Du khách người Anh Louis (LocalLou) lần đầu quay video về bà Mai bán hàng rong trên bãi biển Nha Trang vào ngày 10/8/2025. Khi đó, anh đang nằm tắm nắng cùng một người bạn gốc Nha Trang thì bà Mai gánh thùng hoa quả tiến lại gần.

Sau lời chào của Louis, bà Mai bất ngờ đáp lại bằng câu hát nổi tiếng trong ca khúc Hello của Lionel Richie (1984): "Hello, is it me you're looking for?".

Trước sự ngỡ ngàng của vị khách Anh, bà hát tiếp một đoạn khác, kết hợp rao tên các loại trái cây: "Mango, pineapple, banana, watermelon" (Xoài, dứa, chuối, dưa hấu).

Du khách Louis chụp ảnh cùng "dì Mai" bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: @local_lou.

Người bạn đi cùng Louis ghi lại khoảnh khắc này và cho biết bà Mai là "người nổi tiếng" trên bãi biển. Điều khiến anh bất ngờ nhất là video thu hút hơn 40 triệu lượt xem sau khi đăng tải.

Sau khi video thứ hai về bà Mai được chia sẻ rộng rãi, nhạc sĩ Nam Phi David Scott (nghệ danh The Kiffness) đã liên hệ Louis để đề nghị làm bản phối dựa trên tiếng rao này.

Ngày 28/2, Scott đăng video "song ca" với "aunt Mai" (dì Mai) trên YouTube, đạt gần 2 triệu lượt xem sau hơn một tuần. Bản phối mang tên "Mango, Pineapple, Banana, Watermelon", lấy cảm hứng trực tiếp từ lời rao đặc trưng của bà. Bằng cách này, "dì Mai hoa quả" từ Nha Trang vươn ra thế giới.

"Anh cán bộ" ở Đồng Văn

Mỗi tối, phố cổ Đồng Văn (xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) lại rộn ràng tiếng nhạc và những điệu nhảy quanh lửa trại trong chương trình "Đêm giao lưu văn hóa văn nghệ cộng đồng". Hoạt động diễn ra từ 19h30-21h30 mỗi ngày, thu hút khoảng 1.000 du khách vào ngày thường và 4.000-5.000 người vào dịp cuối tuần.

Chương trình do Sùng Mạnh Hùng, 34 tuổi, cán bộ Trung tâm Văn hóa khu vực Đồng Văn, khởi xướng cách đây ba năm.

Thời điểm đó, anh nhận thấy ban ngày Đồng Văn luôn đông khách, nhưng khi phố cổ lên đèn, không gian dần lắng xuống và thiếu những hoạt động đủ sức giữ chân du khách. Phần lớn du khách nước ngoài chỉ nghỉ một đêm rồi sáng hôm sau tiếp tục hành trình sang điểm khác của Hà Giang.

Ban ngày Sùng Mạnh Hùng là cán bộ văn hóa, đến tối anh nhảy cùng du khách ở phố cổ Đồng Văn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ban đầu, Hùng hướng dẫn du khách nhảy cùng khèn và ô, vốn là những đạo cụ quen thuộc trong văn hóa người Mông. Tuy nhiên việc vừa cầm dụng cụ vừa di chuyển khiến nhiều người lúng túng, khó theo kịp và dễ va chạm.

Sau đó anh sáng tạo các động tác mô phỏng sinh hoạt và lao động thường ngày của người dân vùng cao, đơn giản hơn nhưng vẫn giữ tinh thần văn hóa bản địa, kết hợp trên nền nhạc hiện đại.

Trong những đêm sôi động ở phố cổ, anh cũng học thêm từ du khách quốc tế các điệu nhảy như zumba hay tango, rồi hòa trộn vào không khí giao lưu. Sự trao đổi khiến cả hai phía đều trở thành người tham gia, không còn ranh giới giữa người biểu diễn và khán giả.

Đến nay, chương trình trở thành một trong những trải nghiệm "không thể bỏ lỡ" của du khách khi đến Đồng Văn.

Cụ bà vẽ sáp ong

Tháng 9/2025, du khách Anjel ghé thăm Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám, cách trung tâm phường Hà Giang khoảng 50 km. Tại đây, cô bắt gặp một cụ bà đang cần mẫn ngồi vẽ trên tấm vải lanh ngoài sân.

Khoảnh khắc bà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nữ du khách, mỉm cười và khẽ nói "Hello" khiến cô cảm thấy trái tim mình như "tan chảy". Anjel nói đó là cụ bà chăm chỉ và đáng yêu nhất cô từng gặp.

Nhân vật trong video là Sùng Thị Cờ, người H'Mông, 97 tuổi, nghệ nhân vẽ sáp ong trên vải lanh cao tuổi nhất xã Lùng Tám. Bà gắn bó với nghề từ năm 13 tuổi.

Du khách chụp ảnh cùng nghệ nhân Sùng Thị Cờ trong hành trình khám phá Hà Giang tháng 3/2025. Ảnh: Hồ Thiên Nga.

Sau hơn 80 năm cầm bút vẽ, bàn tay trái đã biến dạng, nhưng bà vẫn kiên trì tạo nên những hoa văn tinh tế trên những tấm vải lanh nhuộm chàm.

Cả đời gắn bó với nghề, cụ Cờ đã truyền dạy kỹ thuật cho nhiều thế hệ phụ nữ H'Mông, góp phần gìn giữ nghề dệt lanh và vẽ sáp ong truyền thống. Dù hoa văn trong văn hóa H'Mông rất phong phú, bà vẫn có thể nhớ chính xác mà không cần bản vẽ.

Những năm gần đây, Lùng Tám trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách quốc tế trên hành trình khám phá Hà Giang. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu toàn bộ quy trình làm vải lanh và trực tiếp trải nghiệm các công đoạn thủ công.

