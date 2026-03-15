Ban quản lý núi Bà Đen tiếp tục cảnh báo

Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) cảnh báo đoạn trụ điện số 93-98 trên tuyến Cột Điện, gần đỉnh núi, là khu vực có nguy cơ trượt ngã cao đối với người leo núi.

Khung cảnh mây vờn trên đỉnh núi Bà Đen ngày 27/2. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Ngày 15/3, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen phát cảnh báo đoạn đường từ trụ điện số 93 đến 98 trên tuyến Cột Điện, khu vực gần đỉnh núi, hiện được xác định là điểm có nguy cơ mất an toàn cao đối với người leo núi.

Theo đơn vị, địa hình tại đây dốc đứng, nhiều đoạn đất trơn trượt và không có dây bám hỗ trợ, vì vậy đã ghi nhận nhiều trường hợp du khách trượt ngã khi di chuyển qua khu vực này.

Ban quản lý khuyến cáo du khách khi di chuyển qua đoạn đường nêu trên cần bám sát vào vách đá hoặc các điểm tựa tự nhiên chắc chắn, đi chậm, bước ngắn và hạ thấp trọng tâm cơ thể. Người leo núi cũng cần quan sát kỹ từng bước chân, đặc biệt cảnh giác với các bậc đá phủ rêu mốc dễ trơn trượt. Việc sử dụng giày leo núi chuyên dụng có độ bám tốt được xem là yếu tố bắt buộc để hạn chế rủi ro.

Trước đó, ngày 8/3, lực lượng cứu nạn của khu du lịch đã hỗ trợ một du khách gặp nạn tại khu vực trụ điện số 98 trên tuyến Cột Điện. Trong quá trình leo núi, người này trượt chân, té ngã dẫn đến đa chấn thương và gãy xương đòn. Nạn nhân được sơ cứu tại chỗ, sau đó đưa xuống chân núi an toàn trước khi chuyển đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Du khách trượt ngã trên núi Bà Đen chiều 8/3. Ảnh: BQL cung cấp.

Từ đầu năm đến nay, tại Núi Bà Đen đã xảy ra nhiều trường hợp du khách trượt ngã hoặc đi lạc khi tự ý khám phá các cung đường ngoài tuyến cho phép. Một số nhóm phượt thủ gặp tai nạn hoặc mất phương hướng do lựa chọn những cung đường hiểm trở.

Để đảm bảo an toàn, du khách chỉ được phép leo núi theo tuyến Cột Điện trong khung giờ từ 5h đến 11h và bắt buộc đăng ký tại chốt kiểm soát trước khi xuất phát. Ban quản lý khuyến cáo không nên khởi hành sau 11h để tránh trường hợp xuống núi muộn khi trời tối, dễ dẫn đến mất phương hướng và mất an toàn.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh là “Đệ nhất thiên sơn”. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khu du lịch này đón khoảng 327.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động leo núi tại đây đã được mở lại từ ngày 12/12/2025 sau hơn hai tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.