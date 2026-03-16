Thêm bé gái bị xô đẩy ở cửa hàng tiện lợi Nhật Bản gây phẫn nỗ

Bé gái Hàn Quốc bị xô đẩy trong cửa hàng tiện lợi Nhật Bản Người phụ nữ cố tình dùng túi xô đẩy bé gái Hàn Quốc trong cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản gây phẫn nộ.

Tháng 7/2024, vợ chồng bà Choi đưa con gái 4 tuổi đi du lịch Nagoya, Nhật Bản. Trong cửa hàng tiện lợi, một phụ nữ đi ngang qua bất ngờ dùng túi đẩy mạnh bé gái. Thời điểm này, bé đang đứng xem đồ ăn vặt cùng bố. Bị xô bất ngờ, bé tỏ ra hoảng sợ và lập tức chạy về phía mẹ.

"Người phụ nữ đó va vào tôi trước rồi đi qua. Khi con gái tôi tiến lại gần sau khi thấy vậy, cô ta cũng dùng túi đẩy con bé", du khách Hàn Quốc nói với The Korea Herald.

Người mẹ cho biết đến nay mới đăng tải đoạn video từ chuyến đi sau khi xảy ra sự việc một bé gái Đài Loan (Trung Quốc) bị đẩy ngã giữa ngã tư Shibuya (Tokyo) gần đây. Trên mạng xã hội, một số du khách Hàn Quốc từng đến Nhật Bản cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự.

Sau khi đăng video, bà nhận được nhiều tin nhắn xin lỗi từ người dùng Nhật Bản. "Thật đáng tiếc khi tất cả người Nhật đều bị chỉ trích chỉ vì hành động thiếu ý thức của một vài cá nhân", bà nói.

Giao lộ Shibuya, Tokyo nổi tiếng với cảnh dòng người đông đúc, nơi bé gái Đài Loan (Trung Quốc) bị xô ngã. Ảnh: Reuters.

Hành vi trong video được cho là tương tự các trường hợp liên quan đến "butsukari otoko" tại Nhật Bản, thuật ngữ chỉ những người cố tình va chạm với người đi đường. Trong các vụ việc như vậy, người gây ra hành vi thường chủ ý đâm vào người khác, đôi khi nhắm vào các đối tượng dễ bị tổn thương hơn như phụ nữ hoặc trẻ em, rồi nhanh chóng rời đi.

Hiện tượng cố tình va chạm với người khác bắt đầu được chú ý tại Nhật Bản từ năm 2018, sau khi xuất hiện đoạn video ghi cảnh một người đàn ông cố ý lao vào nhiều phụ nữ tại ga Shinjuku - nhà ga có lưu lượng hành khách lớn nhất thế giới, theo The Guardian.

Một số vụ việc tương tự cũng được ghi nhận quanh ga Tamachi ở Tokyo, trong đó có trường hợp một phụ nữ bị va chạm mạnh đến mức gãy xương sườn. Sau đó, khu vực ra vào nhà ga phải bố trí các làn đi bộ được phân cách bằng cọc chắn nhằm kiểm soát dòng người.

Đông đúc du khách đi bộ dọc phố Takeshita ở khu mua sắm Harajuku, Tokyo, Nhật Bản, tháng 8/2024. Ảnh: Reuters.

Không chỉ đàn ông thực hiện hành vi này, dù theo ghi nhận không chính thức họ vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn. Nhiều video đăng trên mạng xã hội cho thấy cả nam và nữ cố tình bước nhanh trong các không gian công cộng đông đúc để va vai vào những người xung quanh.

Một khảo sát năm 2024 với 21.000 người cho thấy 14% cho biết từng là nạn nhân của "butsukari", 6% nói đã chứng kiến một vụ tấn công và 5% cho biết vừa từng bị tấn công vừa từng chứng kiến sự việc. Trong nhiều trường hợp, người gây ra hành vi lợi dụng đám đông để nhanh chóng rời đi, khiến nạn nhân thậm chí không nhận ra mình bị nhắm mục tiêu.

Các chuyên gia cho rằng hành vi này liên quan những biến đổi trong quan hệ giới và áp lực xã hội Nhật Bản. Nhiều người chọn cố tình va vào người khác để trút bỏ sự bức bối mà không bị cảnh sát bắt giữ.

Ngoài ra, làn sóng quá tải du lịch tại Nhật Bản cũng được cho là khiến tình trạng này dễ xảy ra hơn, khi nhiều du khách tập trung tại các địa điểm đông đúc ở Tokyo, Kyoto và Osaka để chụp ảnh và quay video.