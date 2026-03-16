Vì sao phần lớn tiếp viên hàng không là nữ giới?

Tư tưởng "đôi chân đẹp hơn râu quai nón" khiến tiếp viên hàng không nữ chiếm ưu thế. Mặt khác, ngoại hình của họ còn nhằm tiếp thị hình ảnh cho hãng bay.

Tiếp viên hàng không Thai Airways (Thái Lan) nổi tiếng với mái tóc búi gọn, chải gọn đến mức "không sợi tóc thừa". Ảnh: Thai Airways.

Trên các chuyến bay hiện nay, tiếp viên hàng không phần lớn là nữ giới. Thực tế, các ứng viên nữ thường được nhiều hãng bay ưu tiên hơn nam khi tuyển dụng. Không chỉ vậy, một số hãng bay còn không tuyển dụng tiếp viên nam.

Năm 2025, cuộc khảo sát từ Japan Airlines (JAL) cho thấy Nhật Bản chỉ có 3% tiếp viên hàng không nam. Theo Cục Điều tra dân số Mỹ, quốc gia này có 79% tiếp viên hàng không nữ. Ở Anh và Pháp, tiếp viên nam chiếm 20-30%. Chỉ số ít hãng bay Trung Đông có tỷ lệ nam và nữ giới ngang nhau.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, có 48% ứng viên được tuyển dụng trong ngành này giai đoạn 2021-2023 là nữ giới. Đến nay, sự mất cân bằng giới tính trong ngành vẫn còn tồn tại.

Tiếp viên hàng không của hãng China Southern Airlines (Trung Quốc). Ảnh: CSA.

Theo trang tin tức hàng không Simpleflying, từ năm 1930, vai trò của tiếp viên hàng không bắt đầu phát triển để phục vụ hành khách chu đáo hơn, các hãng bay tìm những nữ y tá chăm sóc hành khách.

Mặt khác, các khách nam bay hạng thương gia cũng cho rằng "đôi chân đẹp hơn râu quai nón". Dần dần, tiếp viên nữ chiếm ưu thế trên các chuyến bay.

Các chuyên gia trong ngành hàng không đưa ra những lý do khiến tiếp viên nữ chiếm đa số.

Tâm lý con người có xu hướng lắng nghe nữ giới hơn nam giới. Điều này rất hữu ích để hành khách tuân theo các hướng dẫn cần thiết và an toàn trên máy bay.

Tiếp viên hàng không yêu cầu có kỹ năng xử lý các tình huống trên máy bay một cách xuất sắc. Vì vậy, nữ giới được ưu tiên vì họ có khả năng lắng nghe tốt , xoa dịu lo lắng của hành khách.

Nữ giới có xu hướng quyến rũ hơn nam giới. Họ biết cách cung cấp dịch vụ cá nhân lịch sự, chào đón hành khách trìu mến và gửi lời tạm biệt chân thành, đảm bảo sự hài lòng của hành khách.

Ngoài ra, tờ Telegraph (Anh) cũng lý giải vì sao một số ít hãng bay vẫn chỉ tuyển dụng nữ giới. Đó là một trong số những biện pháp cắt giảm chi phí, khi các tiếp viên nữ có thể ở chung phòng. Việc phi hành đoàn nhiều nữ giới cũng liên quan đến cân nặng. Nữ giới thường nhẹ cân hơn nam giới, giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Song, theo các chuyên gia, phi hành đoàn gồm nam và nữ sẽ giúp xử lý các tình huống khẩn cấp như y tế, sơ tán khi hỏa hoạn, hư hỏng bộ phận thiết yếu hiệu quả, đồng thời duy trì kỷ luật tốt hơn.

Tiếp viên hàng không hãng Emirates (UAE) nổi bật với hình mẫu tiêu chuẩn là khăn cài và mái tóc búi gọn. Ảnh: Emirates.

Tờ nhật báo của Anh cũng cho biết thêm từ những năm 1950, nhiều hãng bay đã đưa ra quy tắc nghiêm ngặt về cân nặng, tuổi tác, tình trạng hôn nhân và ngoại hình cho tiếp viên nữ.

Nữ tiếp viên hàng không dày dặn kinh nghiệm Susan Brown từng chia sẻ trên diễn đàn Quora rằng các hãng bay luôn muốn phi hành đoàn sáng sủa, hấp dẫn để tiếp thị hình ảnh trong mắt hành khách. Trước khi trở thành tiếp viên chính thức, tất cả phải trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt, học cách ăn mặc, trang điểm, làm tóc, chăm sóc móng tay...

Mỗi hãng bay có một hình mẫu tiêu chuẩn và tiếp viên cần điều chỉnh theo hình mẫu đó. Ngoài ra, các tiếp viên còn được học cách xử lý tình huống khẩn cấp, đòi hỏi thể lực để hỗ trợ hành khách.