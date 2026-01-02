Việc đi máy bay sẽ thay đổi vào năm 2026

Sau một năm nhiều biến động, ngành hàng không bước vào năm 2026 với kỳ vọng ổn định hơn. Tuy nhiên, ngay cả trong bối cảnh này, hành khách vẫn sẽ chứng kiến nhiều thay đổi lớn.

Máy bay cất cánh từ sân bay quốc gia Reagan Washington với tầm nhìn hướng về Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Eric Lee.

Cùng với những biến động địa chính trị và chi phí sinh hoạt gia tăng trên toàn cầu, bức tranh hàng không năm 2026 được đánh giá là "khó có thể trầm lắng", theo CNN.

Ngành sẽ chứng kiến nhiều thay đổi lớn, từ việc triển khai diện rộng các sản phẩm hạng sang, nâng cấp sân bay, đến làn sóng sáp nhập tiếp tục tái định hình thị trường.

Hạng sang trở thành xu hướng chủ đạo

Năm 2026 đánh dấu thời điểm nhiều sản phẩm hàng không hạng sang vốn được hứa hẹn từ lâu chính thức được triển khai rộng rãi. Theo trang săn vé Going, trải nghiệm cao cấp từ khoang hành khách, phòng chờ sân bay đến các đường bay thẳng đang ở mức tốt nhất trong nhiều thập kỷ.

Từ American Airlines, JetBlue, Southwest đến Swiss Air, các sản phẩm cao cấp như ghế ngồi, phòng chờ sẽ không còn giới hạn ở một số ít máy bay. Những khoản đầu tư này nhằm phục vụ nhóm khách sẵn sàng chi trả cao hơn hoặc đổi điểm thưởng để có trải nghiệm thoải mái hơn ở khoang phổ thông.

Khoang thương gia trên máy bay United 787 Dreamliner. Ảnh: Nicolas Economou.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cũng ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ đối với du lịch hạng sang, đặc biệt tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Kể từ sau đại dịch, tăng trưởng lượng khách hạng cao cấp liên tục vượt phân khúc phổ thông.

Ngay cả Southwest Airlines - hãng hàng không lâu nay nổi tiếng với mô hình bình dân - cũng bắt đầu tham gia xu hướng này. Từ tháng 1/2026, hãng sẽ bán ghế có thêm chỗ để chân, sản phẩm cao cấp đầu tiên trong lịch sử, đồng thời cân nhắc phát triển hệ thống phòng chờ sân bay.

Sân bay được "làm mới"

Song song với xu hướng hạng sang trên máy bay, sân bay cũng đang bước vào "thời kỳ hoàng kim" của các phòng chờ. Các hãng hàng không và công ty thẻ tín dụng đua nhau đầu tư, khiến phòng chờ ngày càng nhiều và dễ tiếp cận hơn.

Không gian sân bay cũng thay đổi đáng kể. Những hành lang đơn điệu với các cửa hàng chuỗi và ghế ngồi giống nhau dần nhường chỗ cho ẩm thực địa phương, nghệ thuật, nhiều lựa chọn chỗ ngồi và thậm chí là các khu vực ngoài trời.

Phòng chờ JetBlue BlueHouse tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (Mỹ). Ảnh: Adam Gray.

Hãng kiến trúc Gensler gọi xu hướng này là "phòng chờ cho tất cả", phản ánh thực tế hành khách dành nhiều thời gian hơn trong khu vực an ninh của sân bay.

Các sân bay như Denver, Portland và San Francisco đã sớm áp dụng mô hình này. Những nhà ga mới tại sân bay JFK (New York) và Seattle-Tacoma, dự kiến mở cửa năm 2026, cũng được kỳ vọng đi theo hướng tương tự.

Làn sóng sáp nhập

Năm 2026 dự kiến sẽ là cột mốc quan trọng của nhiều thương vụ sáp nhập lớn. Tại châu Âu, Air France-KLM kỳ vọng hoàn tất việc nắm quyền kiểm soát đa số tại SAS Scandinavian Airlines.

Nếu được phê duyệt, SAS có thể được tích hợp sâu hơn, bao gồm hợp nhất chương trình khách hàng thân thiết và tham gia liên minh xuyên Đại Tây Dương với Delta Air Lines.

Tập đoàn Lufthansa đang đẩy nhanh quá trình sáp nhập ITA Airways của Italy. Kế hoạch bao gồm việc hợp nhất chương trình khách hàng thân thiết trong quý I/2026 và đưa ITA vào liên minh xuyên Đại Tây Dương với Air Canada và United Airlines trước cuối năm.

Tập đoàn Lufthansa có kế hoạch mua lại hãng hàng không ITA của Italy. Ảnh: Alessia Pierdomenico.

Tại châu Á, Korean Air đặt mục tiêu hoàn tất sáp nhập Asiana Airlines trong năm 2026, bao gồm hợp nhất chương trình khách hàng thân thiết, đồng bộ lịch bay và rút Asiana khỏi Star Alliance.

Ở Mỹ, Alaska Airlines tiến gần đến giai đoạn cuối của thương vụ sáp nhập Hawaiian Airlines, với bước chuyển hệ thống đặt chỗ dự kiến vào tháng 4.

Một số diễn biến khác vẫn chưa ngã ngũ, như tương lai của Spirit Airlines hay kế hoạch thâu tóm Sky Airline của tập đoàn Abra tại Mỹ Latin.

Đường bay mới

IATA dự báo lượng hành khách toàn cầu năm 2026 tăng 4,9%, thấp hơn mức dự báo 5,2% của năm 2025. Tuy nhiên, các hãng vẫn mở thêm nhiều đường bay đáng chú ý.

Alaska Airlines sẽ khai thác các đường bay đầu tiên sang châu Âu từ Seattle đến Rome, Reykjavik và London. United Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay tới các điểm đến ít phổ biến như Santiago de Compostela (Tây Ban Nha) và Split (Croatia).

Tại châu Âu, Aegean Airlines mở đường bay thẳng từ Athens đến New Delhi và Mumbai, Iberia mở các tuyến mới từ Madrid đến Brazil, Canada và Mỹ. Air Canada lần đầu tiên kết nối sân bay trung tâm Toronto với New York LaGuardia.