Vietnam Airlines sẽ tuyển 1.200 tiếp viên

Trong năm 2026, Vietnam Airlines có kế hoạch tuyển dụng thêm 1.200 tiếp viên hàng không. Ảnh: VNA.
Vietnam Airlines cho biết đang triển khai chương trình tuyển dụng tiếp viên hàng không trong tháng 3, với các vòng thi tuyển trực tiếp tại Hà Nội và TP.HCM.
Tại Hà Nội, vòng sơ tuyển diễn ra ngày 7/3 và 21/3, vòng phỏng vấn ngày 11/3 và 25/3. Còn ở TP.HCM, vòng sơ tuyển tổ chức ngày 14/3 và 28/3, vòng phỏng vấn ngày 18/3 và 1/4.
Đây là một phần trong kế hoạch tuyển hơn 1.200 tiếp viên trong năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường và kế hoạch mở rộng khai thác. Riêng trong quý I/2026, hãng cần bổ sung khoảng 500 tiếp viên phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế.
Thời gian gần đây, Vietnam Airlines đẩy mạnh hiện đại hóa đội tàu bay nhằm nâng cao năng lực khai thác. Hãng đã ký hợp đồng mua 50 tàu bay Boeing 737-8 và đang trao đổi với các đối tác về khả năng bổ sung 30 tàu bay thân rộng trong thời gian tới, qua đó tăng năng lực khai thác trên các đường bay trung và dài.
Trước đó, Bamboo Airways cũng công bố chiến dịch tuyển mới 1.000 tiếp viên từ năm 2026. Song song với kế hoạch tuyển dụng, đào tạo tiếp viên hàng không quy mô lớn, hãng đặt mục tiêu tăng quy mô đội tàu bay thêm 8-10 chiếc mỗi năm, từ nay cho đến 2030.
