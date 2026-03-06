Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vietnam Airlines sẽ tuyển 1.200 tiếp viên

  • Thứ sáu, 6/3/2026 16:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các hãng hàng không trong nước như Vietnam Airlines, Bamboo Airways liên tục mở các đợt tuyển dụng quy mô lớn để phục vụ cho quá trình phát triển, mở rộng đội bay.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines có kế hoạch tuyển dụng thêm 1.200 tiếp viên hàng không. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines cho biết đang triển khai chương trình tuyển dụng tiếp viên hàng không trong tháng 3, với các vòng thi tuyển trực tiếp tại Hà Nội và TP.HCM.

Tại Hà Nội, vòng sơ tuyển diễn ra ngày 7/3 và 21/3, vòng phỏng vấn ngày 11/3 và 25/3. Còn ở TP.HCM, vòng sơ tuyển tổ chức ngày 14/3 và 28/3, vòng phỏng vấn ngày 18/3 và 1/4.

Đây là một phần trong kế hoạch tuyển hơn 1.200 tiếp viên trong năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường và kế hoạch mở rộng khai thác. Riêng trong quý I/2026, hãng cần bổ sung khoảng 500 tiếp viên phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế.

Thời gian gần đây, Vietnam Airlines đẩy mạnh hiện đại hóa đội tàu bay nhằm nâng cao năng lực khai thác. Hãng đã ký hợp đồng mua 50 tàu bay Boeing 737-8 và đang trao đổi với các đối tác về khả năng bổ sung 30 tàu bay thân rộng trong thời gian tới, qua đó tăng năng lực khai thác trên các đường bay trung và dài.

Trước đó, Bamboo Airways cũng công bố chiến dịch tuyển mới 1.000 tiếp viên từ năm 2026. Song song với kế hoạch tuyển dụng, đào tạo tiếp viên hàng không quy mô lớn, hãng đặt mục tiêu tăng quy mô đội tàu bay thêm 8-10 chiếc mỗi năm, từ nay cho đến 2030.

ACV thông báo 'ông Vũ Thế Phiệt bị bắt'

ACV cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, và ông Nguyễn Tiến Việt - Phó tổng giám đốc công ty.

8 giờ trước

Sun Group là chủ đầu tư sân bay Phan Thiết 3.800 tỷ đồng

UNBD tỉnh Lâm Đồng đã giao Sun Group làm chủ đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết. Dự án có tổng vốn 3.800 tỷ đồng

43:2555 hôm qua

Mạng bay Trung Đông rối loạn, bài toán khôi phục nan giải

Xung đột tại Iran khiến các trung tâm trung chuyển lớn ở Trung Đông tê liệt nhiều ngày, đẩy hãng bay vào bài toán điều phối phức tạp và tốn kém.

18:31 4/3/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Vietnam Airlines Vietnam Airlines Bamboo Airways Boeing tiếp viên mở rộng tuyển dụng

  • Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: HVN

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý