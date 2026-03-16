Chân dung nhóm du khách 'cứ ra đường là thấy' ở Việt Nam

Chế độ ẩm thực khắt khe, yêu cầu dịch vụ cá nhân hóa... là những mô tả về du khách Ấn Độ. Tệp khách này chiếm số lượng lớn tại Việt Nam vài năm qua, được dự đoán vẫn tăng cao trong thời gian tới.

Từ giữa năm 2022, thị trường Ấn Độ dần bộc lộ tiềm năng khi bắt đầu có sự chuyển dịch đáng kể sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, phải đến 2 năm sau, khi một tỷ phú Ấn Độ đưa 4.500 nhân viên sang Việt Nam du lịch kết hợp hội nghị (MICE), thị trường này mới thực sự tạo nên "cú hích".

Từ quy mô nhỏ ban đầu, dòng khách này vươn lên một trong 10 thị trường gửi khách trọng điểm của du lịch Việt Nam, bên cạnh những cái tên truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Năm 2025 chứng kiến lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng gấp 4,5 lần so với năm 2019.

"Đây là một trong những thị trường quốc tế tiềm năng trong chiến lược phát triển và cơ cấu khách quốc tế (inbound) của chúng tôi", bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc công ty du lịch PYS Travel, nói với Tri Thức - Znews.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH ĐẾN VIỆT NAM NĂM 2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Nga Campuchia Malaysia Australia Lượt khách Triệu lượt 5.28 4.33 1.23 0.85 0.81 0.75 0.69 0.69 0.57 0.55

Chân dung khách Ấn Độ tại Việt Nam

Theo bà Hiền, sau giai đoạn phục hồi du lịch quốc tế, nhu cầu của du khách Ấn Độ đối với các điểm đến Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang tăng ổn định. Sự gia tăng của các đường bay thẳng, chi phí du lịch hợp lý cùng hình ảnh điểm đến Việt Nam quảng bá mạnh trên mạng xã hội được xem là những yếu tố thúc đẩy dòng khách này.

Tại doanh nghiệp này, khách Ấn Độ hiện chiếm hơn 60% tổng lượng khách quốc tế. Các điểm đến được ưa chuộng trải dài từ Bắc vào Nam, gồm: Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa, TP.HCM và khu vực Mekong.

"Khách Ấn Độ đến Việt Nam khá đa dạng. Ngoài tour đoàn truyền thống, thời gian gần đây công ty cũng ghi nhận nhu cầu đối với du lịch MICE, tour gia đình và nhóm bạn", bà Hiền nói.

Tại công ty du lịch Vietluxtour, xu hướng tăng trưởng của dòng khách Ấn Độ cũng được ghi nhận rõ rệt. Theo thống kê của doanh nghiệp, tệp khách này trong năm 2025 tăng khoảng 25% so với năm trước đó, thuộc nhóm thị trường quốc tế phát triển nhanh.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông của đơn vị, cho biết các điểm đến biển như Đà Nẵng, Phú Quốc hay Nha Trang vẫn giữ sức hút lớn, trong khi Hà Nội, Hạ Long và Ninh Bình đang nổi lên nhờ cảnh quan di sản và các trải nghiệm cao cấp.

Theo bà, đây là thị trường khá đặc thù khi kết hợp nhiều mô hình du lịch như tour đoàn lớn, MICE, du lịch cưới và khách gia đình tự túc. Điển hình là đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình năm 2024, cho thấy Việt Nam có khả năng phục vụ các đoàn quy mô lớn.

"Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan từ lâu vẫn là điểm đến quen thuộc nhất với du khách Ấn Độ. Tuy nhiên, Việt Nam đang vươn lên nhanh và dần trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm", bà Thu nói.

Dữ liệu đặt chỗ năm 2025 của nền tảng MakeMyTrip cho thấy Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách các điểm đến quốc tế được khách Ấn Độ đặt nhiều nhất. Trong khi đó, Mastercard Economics Institute ghi nhận Hà Nội nằm trong top 3 điểm đến được du khách Ấn Độ khám phá nhiều nhất.

Khó chiều?

Khách Ấn Độ từ lâu thường được nhắc đến với định kiến là "khó chiều". Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp du lịch, nhận định này chưa hoàn toàn chính xác.

Bà Thu của Vietluxtour cho rằng đây là nhóm khách có yêu cầu khá rõ ràng và mức độ cá nhân hóa cao, đặc biệt trong các phân khúc MICE và du lịch cưới. Các sự kiện cưới hoặc đoàn doanh nghiệp của khách Ấn Độ thường có mức chi tiêu lớn do yêu cầu đồng bộ về không gian tổ chức, lưu trú, ẩm thực và dịch vụ sự kiện.

"Điều quan trọng là hiểu đặc thù văn hóa của thị trường này, từ nhu cầu ẩm thực chay, đạo Jain hoặc Halal đến lịch sinh hoạt gia đình và yêu cầu về không gian riêng tư. Khi đáp ứng đúng các yếu tố này, đây là nhóm khách có mức chi tiêu tốt và khả năng quay lại cao", bà Thu nhận định.

CƠ CẤU CHI TIÊU TRONG MỘT CHUYẾN DU LỊCH CỦA KHÁCH ẤN ĐỘ Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Thuê phòng Ăn uống Đi lại Mua sắm Tham quan, giải trí

% 39 25 15 14 7

Đồng quan điểm, bà Minh Hiền cho rằng khách Ấn Độ trên thực tế không phải là thị trường quá khó phục vụ, nhưng họ có một số đặc thù văn hóa và nhu cầu riêng. Trong đó, yếu tố ẩm thực, nhất là món chay hoặc món ăn phù hợp với tôn giáo, cùng các chương trình du lịch phù hợp với quy mô đoàn lớn là những điểm cần được lưu ý.

Ở phân khúc cao cấp, ông Nguyễn Quốc Duy, Giám đốc kinh doanh của hãng du thuyền và khách sạn cao cấp Paradise Vietnam, cho biết mức chi tiêu của khách Ấn Độ khá đa dạng và có sự nhạy cảm về giá. Tuy nhiên, với nhóm khách sang trọng, vốn là phân khúc chính của doanh nghiệp, họ sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp đạt chuẩn quốc tế.

"Nhóm khách này thường đi theo gia đình hoặc bạn bè, có xu hướng chi tiêu cho mua sắm, ẩm thực và các hoạt động giải trí trong hành trình", ông Duy nói.

Thách thức

Theo bà Thu, sự gia tăng của khách Ấn Độ mở ra cơ hội đáng kể cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt trong việc kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Tuy nhiên, thị trường này cũng đặt ra những yêu cầu mới về dịch vụ ẩm thực, nhân sự hiểu văn hóa Ấn Độ và khả năng vận hành các đoàn khách quy mô lớn.

Thực tế cho thấy nhóm khách này vẫn chưa sử dụng trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ du lịch trong nước.

Họ đánh giá cao cảnh quan và điểm đến của Việt Nam nhưng vẫn còn dè dặt về chất lượng ẩm thực và năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Nhiều đoàn khách thường mang theo đội ngũ đầu bếp riêng, trong khi khâu điều hành lễ cưới vẫn phải thông qua các công ty tổ chức sự kiện của Ấn Độ.

Theo đánh giá của PYS Travel, để tiếp tục phát triển thị trường khách Ấn Độ, Việt Nam cần mở rộng thêm các đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước; phát triển hệ thống ẩm thực phù hợp với du khách Ấn Độ; tăng cường quảng bá điểm đến thông qua mạng xã hội, điện ảnh và các hội chợ du lịch quốc tế.

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực tổ chức các sản phẩm du lịch MICE và du lịch cưới, cùng đào tạo nguồn nhân lực hiểu rõ văn hóa và nhu cầu của du khách Ấn Độ, cũng được xem là những yếu tố quan trọng.

Bà Bảo Thu nhận định trong giai đoạn tới, du lịch Việt Nam cần chuyển từ tư duy "thu hút nhiều khách hơn" sang "thu hút đúng phân khúc hơn".

Bên cạnh lợi thế về thị thực (visa) điện tử và kết nối hàng không, việc phát triển hệ sinh thái dịch vụ phù hợp, từ ẩm thực chay, đạo Jain, Halal đến năng lực tổ chức MICE và du lịch cưới, cũng đóng vai trò quan trọng.

"Nếu làm tốt các yếu tố này, Ấn Độ không chỉ là thị trường tăng trưởng nhanh mà còn có thể trở thành một trong những thị trường quốc tế chiến lược và có giá trị cao của du lịch Việt Nam trong những năm tới", bà Thu nói.