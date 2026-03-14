Vì sao khách Ấn Độ đổ xô đến Quảng Ninh, Ninh Bình?

Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng hay Phú Quốc, ngày càng nhiều du khách Ấn Độ đến Hà Nội, Ninh Bình và Quảng Ninh tìm kiếm những trải nghiệm mới.

Lần đầu ngồi thuyền giữa những đầm hoa súng tại Tam Cốc (Ninh Bình) hồi tháng 11/2025, Niharica Raizada "choáng ngợp" trước dòng nước trong xanh, bao quanh bởi núi đá sừng sững. Nữ diễn viên Ấn Độ miêu tả khung cảnh Việt Nam "đẹp như một bức tranh".

"Điều đáng nhớ nhất là những người phụ nữ nhìn bình dị, chèo thuyền bằng tay và nhiệt tình trò chuyện với tôi dù khác ngôn ngữ. Ở Ninh Bình, hầu như các danh thắng đều có dòng sông chảy quanh", cô nói với Tri Thức - Znews.

Niharica là một ví dụ trong làn sóng mới của dòng khách Ấn Độ tại Việt Nam. Ngày càng nhiều du khách tìm đến các tỉnh phía Bắc, như Hà Nội, Quảng Ninh và Ninh Bình, bên cạnh các điểm đến truyền thống như Phú Quốc, Đà Nẵng hay TP.HCM.

LƯỢNG KHÁCH ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 65600 85100 109500 132400 169000 20984 130000 137900 392000 507000 750000

Làn sóng

Năm 2025, Việt Nam đón gần 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 49% so với năm trước, đưa quốc gia này vào nhóm 6 thị trường gửi khách lớn nhất. Riêng Đà Nẵng ghi nhận hơn 476.000 lượt, chiếm 63% tổng lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong nhóm 4 thị trường có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất của du lịch Ấn Độ giai đoạn 2019-2024.

Theo báo cáo "Xu hướng tìm kiếm nổi bật" của Google, "Phú Quốc" lọt top 6 điểm đến được người Ấn tìm kiếm nhiều nhất năm 2025, trong khi "Việt Nam" từng đứng đầu xu hướng du lịch của thị trường này vào năm 2023.

Báo cáo của MakeMyTrip cũng cho thấy Việt Nam tăng hạng từ vị trí thứ 7 lên thứ 4 trong nhóm điểm đến quốc tế được khách Ấn ưu tiên đặt cho mùa cao điểm cuối năm 2025 - đầu 2026.

Đoàn làm phim Silaa thực hiện cảnh quay trên du thuyền giữa vịnh Hạ Long, tháng 1. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

"So với những năm trước, lượng khách Ấn Độ đến Hạ Long có xu hướng tăng lên rõ rệt", ông Nguyễn Quốc Duy, Giám đốc kinh doanh của hãng du thuyền và khách sạn cao cấp Paradise Vietnam, nhận định.

Theo ông, trong 2 năm gần đây lượng khách từ thị trường này tại doanh nghiệp tăng đáng kể. Nếu năm 2024 khách Ấn chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng khách, đến năm 2025 con số đã tăng lên gần 8%.

Gần như mỗi ngày doanh nghiệp đều ghi nhận booking của khách Ấn cho các tour du thuyền tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng).

Đáng chú ý, năm ngoái khách Ấn Độ đứng đầu về số lượng du khách quốc tế tham gia tour tại vịnh Lan Hạ, chiếm 22% tổng lượng khách.

"Khách Ấn thường ưa chuộng trải nghiệm du thuyền. Họ khá kỹ lưỡng trong việc lựa chọn thực đơn do những đặc thù riêng về ẩm thực, đồng thời quan tâm chi tiết đến lịch trình và các hoạt động trong suốt hành trình", ông Duy nói.

Khách Ấn Độ tại Phú Quốc, Hà Nội, TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh, Việt Linh.

Các du thuyền của hãng từng đón nhiều đoàn khách Ấn 80-90 người, thường lựa chọn thuê trọn du thuyền để tổ chức gala dinner hoặc các sự kiện MICE (hội thảo, hội nghị) riêng.

Không chỉ du lịch, Quảng Ninh cũng bắt đầu xuất hiện trên bản đồ của điện ảnh Ấn Độ. Tháng 1, đoàn làm phim Ấn Độ đã chọn du thuyền bên ông Duy làm bối cảnh cho bộ phim Silaa với kinh phí khoảng 4 triệu USD .

Ê-kíp gần 100 thành viên quay tại nhiều địa điểm như Quảng Bình, Ninh Bình và Cao Bằng, với sự tham gia của nữ diễn viên Sadia Khateeb và đạo diễn Omung Kumar Bhandula nổi tiếng.

Sức hút

Theo ông Duy, sức hút của Quảng Ninh trước hết đến từ cảnh quan thiên nhiên. Vịnh Hạ Long với hơn 2.000 hòn đảo đá vôi hình thành qua hàng triệu năm, được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, mang lại lợi thế cạnh tranh khác biệt so với nhiều điểm đến khác.

Bên cạnh đó, quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc cũng được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025. Điều này góp phần thu hút du khách Ấn Độ quan tâm đến các hành trình văn hóa - tâm linh gắn với Phật giáo.

"Hệ thống cao tốc và hạ tầng giao thông kết nối với các sân bay quốc tế cũng giúp việc di chuyển của du khách thuận tiện hơn, tạo điều kiện cho các hành trình kết hợp Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình", ông nói.

Những đám cưới xa hoa của khách Ấn Độ tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, từ bãi biển, du thuyền đến hang động. Ảnh: Các đơn vị cung cấp.

Ngoài du lịch thuần túy, khách Ấn Độ, nhất là giới siêu giàu, tìm đến Việt Nam còn vì những đám cưới xa hoa. Trong văn hóa Ấn Độ, đám cưới thường là sự kiện lớn của cả gia đình, nơi chủ nhân thể hiện vị thế xã hội và các mối quan hệ.

Tháng 2, khách sạn Paradise Suites tổ chức một đám cưới riêng tư cho đoàn khách Ấn khoảng hơn 30 người ngay bên bãi biển Tuần Châu, với tiệc nhẹ finger food (phần thức riêng lẻ trên muỗng hoặc xiên que) phục vụ xuyên suốt sự kiện.

Hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả, Quảng Ninh) lần đầu trở thành không gian tổ chức lễ cưới của một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ. Gia đình chú rể đã khảo sát nhiều điểm đến tại Việt Nam.

Sau khi so sánh, họ ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên của vịnh Hạ Long và lựa chọn nơi đây. Ê-kíp tổ chức đã trực tiếp đến Hạ Long 3 lần để khảo sát, làm việc với các cơ sở lưu trú và địa điểm tổ chức.

"Đây là đoàn khách có quy mô lớn và yêu cầu cao nhất mà chúng tôi từng phục vụ", bà Hoàng Thị Năm, Tổng Giám đốc Dragon Pearl Cave - Hang Ngọc Rồng, cho biết.

Tỷ phú Ấn Độ đưa đầu bếp, dụng cụ và nguyên liệu riêng sang Quảng Ninh tổ chức đám cưới. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Như vậy, chỉ trong 3 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã đón 4 đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ, mỗi sự kiện kéo dài 3-4 ngày với hàng trăm khách mời.

"Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Quảng Ninh trong phân khúc du lịch cưới và du lịch sự kiện cao cấp", đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nói với Tri Thức - Znews.

Theo vị đại diện, các đám cưới Ấn Độ thường có quy mô lớn, yêu cầu rất cao về không gian, ẩm thực và dịch vụ. Việc Quảng Ninh được lựa chọn cho thấy hệ thống hạ tầng du lịch của địa phương đã đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và tàu du lịch cao cấp cùng năng lực tổ chức sự kiện đã giúp điểm đến này đủ sức cạnh tranh với nhiều địa danh nổi tiếng trong khu vực. Mỗi đám cưới thành công cũng tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, giúp nâng cao uy tín của điểm đến trên thị trường du lịch cưới cao cấp.

Dàn diễn viên Ấn Độ ngồi thuyền trên sông Ngô Đồng, tháng 11/2025. Ảnh: BQL khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Cuộc đua

Nhận thấy xu hướng khách Ấn Độ và Trung Đông tăng dần, Paradise Vietnam đã triển khai thực đơn Ấn riêng biệt từ năm 2022 nhằm đáp ứng thị hiếu ẩm thực của nhóm khách này.

Với khách sạn, du thuyền trong ngày và các đoàn MICE (du lịch kết hợp hội nghị) tổ chức gala dinner hay đám cưới, đơn vị luôn chú ý kỹ lưỡng đến các yêu cầu về ẩm thực và thời gian hoạt động.

Doanh nghiệp cũng áp dụng chính sách giá ưu đãi riêng cho thị trường này nhằm khuyến khích du khách trải nghiệm du thuyền. Trong tháng 3-4, chương trình ưu đãi 25% được áp dụng với mức giá 45 USD /khách cho hải trình kéo dài 7 tiếng.

Đám cưới "giữa lòng di sản" vịnh Hạ Long của một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ giữa tháng 2. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nhận định bên cạnh giá trị kinh tế trực tiếp cho các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, sự kiện đón tiếp dòng khách Ấn Độ còn góp phần quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long và điểm đến Quảng Ninh tới du khách quốc tế.

Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp du lịch để phát triển thị trường khách Ấn Độ, tập trung phân khúc du lịch cưới, MICE và du lịch cao cấp.

"Chúng tôi hi vọng từng bước khẳng định vị thế của Quảng Ninh như một điểm đến cho các sự kiện quốc tế và những trải nghiệm du lịch đẳng cấp", đại diện Sở nói.