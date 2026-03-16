Chàng trai nổi tiếng vì làm 'tiên cá béo' trong thủy cung Nha Trang

Thân hình tròn trịa cùng những màn biểu diễn hài hước dưới nước giúp Lê Nguyên Phong, chàng “tiên cá béo” tại thủy cung Nha Trang, nhận được sự yêu mến của nhiều du khách.

Lê Nguyên Phong (sinh năm 2005) không ngờ những màn biểu diễn dưới nước của mình tại một thủy cung ở Nha Trang lại trở nên nổi tiếng. Không giống hình tượng người cá quen thuộc thường là nữ giới hoặc có thân hình chuẩn mực, anh nhận sự chú ý bởi diện mạo đầy đặn, biểu cảm hài hước, mang lại tiếng cười cho du khách tham quan.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phong cho biết đến với vai diễn "tiên cá béo" khá tình cờ. Trước đây, anh có khoảng 3 năm làm thợ lặn chuyên nghiệp và sở hữu chứng chỉ lặn. Khi được một người quen giới thiệu về vị trí biểu diễn tiên cá tại thủy cung, Phong ứng tuyển vì nghĩ đây là cơ hội để tiếp tục làm việc dưới nước - môi trường mà anh vốn rất yêu thích.

"Lúc đầu tôi không nghĩ mình được chú ý nhiều như vậy. Tôi chỉ đơn giản muốn làm công việc mình thích và mang lại niềm vui cho khách tham quan", Phong nói.

"Chàng tiên cá béo" Lê Nguyên Phong biểu diễn tại thủy cung ở Nha Trang.

Với chiều cao 1,71 m và cân nặng khoảng 108 kg, việc biểu diễn dưới nước đôi khi mang lại những thử thách nhất định. Theo Phong, khó khăn lớn nhất là giữ hơi khi lặn lâu và điều chỉnh độ nổi của cơ thể. Tuy vậy, nhờ kinh nghiệm lặn trước đây, anh dần thích nghi với cường độ biểu diễn.

Bộ đuôi cá và trang phục được đặt may riêng để phù hợp với vóc dáng. Những ngày đầu mặc còn khá vướng víu nhưng sau một thời gian luyện tập, mọi thứ trở nên quen thuộc.

Mỗi ngày, Phong có 2 suất biểu diễn tại thủy cung, vào khoảng 11h30 và 16h30, mỗi suất kéo dài khoảng 15 phút. Trong đó, một phần thời gian được thực hiện theo kịch bản có sẵn, còn lại anh thường tự sáng tạo các động tác để tương tác với khán giả.

Những màn lắc bụng, tạo hình trái tim hay biểu cảm vui nhộn dưới nước thường khiến du khách thích thú, nhiều người dừng lại chụp ảnh và gọi vui anh là "tiên cá béo".

Nguyên Phong trong hình ảnh đời thường.

"Điều tôi thích nhất là khi thấy mọi người cười hoặc hào hứng khi xem mình biểu diễn. Có người còn gọi tôi là ‘tiên cá béo’ rồi xin chụp hình. Ban đầu nghe cũng hơi ngại, nhưng sau đó tôi thấy rất vui vì mình mang lại tiếng cười cho mọi người", anh nói.

Sau hai tháng biểu diễn liên tục dưới nước, Phong cho biết mình cũng giảm được khoảng 1-2 kg. Tuy vậy, chàng trai sinh năm 2005 lại cho rằng thích mức cân nặng cũ hơn, bởi theo anh, thân hình tròn trịa chính là điểm khiến nhân vật “tiên cá béo” trở nên vui nhộn và dễ gây ấn tượng với du khách.

Sinh ra và lớn lên tại Nha Trang, Phong cho biết hiện tại biểu diễn dưới nước cũng là công việc chính của anh. Điều khiến anh muốn gắn bó với công việc này không chỉ là thu nhập ổn định mà còn là cảm giác được sống với đam mê lặn và niềm yêu thích khi được mọi người biết đến.

"Chừng nào khán giả còn thích xem, tôi vẫn sẽ cố gắng biểu diễn và nghĩ thêm nhiều động tác vui hơn nữa", Phong chia sẻ.

Thủy cung nơi Phong biểu diễn nằm trong khu vui chơi giải trí trên đảo Hòn Tre, là một trong những điểm tham quan biển nổi bật tại Nha Trang. Công trình này trưng bày hàng nghìn cá thể sinh vật biển và tổ chức nhiều hoạt động tương tác cho du khách, trong đó có các màn trình diễn tiên cá dưới bể kính lớn.

Những buổi biểu diễn thường diễn ra theo khung giờ cố định trong ngày, trở thành một trong những trải nghiệm thu hút đông người xem khi tham quan thủy cung.