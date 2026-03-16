Nhìn lại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM trước khi tháo dỡ

Ngày 11/3, fanpage của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM đăng tải bức thư chia tay "Lời tạm biệt và hẹn ngày trở về - Ngôi Nhà thanh xuân của chúng ta". Ban quản lý cũng nhắc lại hành trình hơn nửa thế kỷ của nơi từng là "ngôi nhà" quen thuộc của thế hệ trẻ thành phố. Từ ngày 30/4/1975, Nhà Văn hóa Thanh niên đã trở thành không gian sinh hoạt, học tập và sáng tạo chung. Tại đây, các hoạt động tình nguyện, văn hóa - nghệ thuật, giáo dục kỹ năng và phong trào thanh niên đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ.

Trụ sở cũ nằm tại số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn) - "khu đất vàng" của TP.HCM - tạm dừng hoạt động từ ngày 14/3 để khởi động xây trụ sở mới. Hiện, tại trụ sở cũ, nhiều hạng mục xuống cấp, đội thi công đã hạ khung trụ, tranh ảnh và vật dụng trang trí được thu gom. "Ngôi nhà" tạm chuyển về số 21 Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa). Trong ảnh là sân 37 gắn liền với các hoạt động văn hóa - thể thao, phía trên giăng nhiều dãy cờ đỏ sao vàng.

Nhà hát Thanh niên và khu làm việc của cán bộ, nhân viên. Nhà hát mở này ra mắt tháng 11/2022, hướng đến người trẻ. Sân khấu tại đây biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật, từ truyền thống đến hiện đại như kịch nói, cải lương, nhạc kịch, ca nhạc... Khu vực hành lang là nơi diễn ra các buổi thảm đỏ hoành tráng, chào đón nhiều nghệ sĩ đình đám Việt Nam. Thời gian qua, nhà hát gây tiếng vang với các vở diễn của sân khấu Idecaf và vở kịch Đảo hoa hậu.

Phòng Truyền thống Đoàn trưng bày hình ảnh, tư liệu và hiện vật lịch sử quý giá liên quan đến lịch sử hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở TP.HCM và những hoạt động tiêu biểu, phong trào thanh niên xung kích, sáng tạo và các chiến dịch cộng đồng qua các thời kỳ. Sau khi rời trụ sở cũ, phòng di dời xuống Khu Dã ngoại Cần Giờ .

Các khu concept 1, 2 và 4 là không gian hoạt động, triển lãm theo chủ đề. Studio tại đây cũng được nhiều người trẻ lui tới sinh hoạt câu lạc bộ sáng tạo, sản xuất nội dung truyền thông, tổ chức tọa đàm, giao lưu nhân vật truyền cảm hứng, chương trình chuyên đề... Tháng 7/2023, khu tổ hợp tổ hợp giải trí với 3 phân khu chính (mua sắm, ăn uống và không gian nghệ thuật, workshop) cũng ra mắt bên trong khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên.

Năm 1985, Thành đoàn TP.HCM đã đặt bia truyền thống tại đây, với nội dung "4 Duy Tân - Trung tâm đấu tranh công khai của tuổi trẻ thành phố thời đánh Mỹ", ghi nhận địa điểm như một dấu mốc lịch sử của phong trào thanh niên thành phố.

Không gian mở có giếng trời, bể nước và nhiều cây xanh nằm ở tầng trệt. Đây là nơi sinh hoạt, thư giãn chung.

Khu vực Góc đèn dầu hoạt động vào những ngày cuối tuần, mang đến nền ẩm thực đa quốc gia như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc... Mỗi gian hàng buôn bán trên xe gỗ đặc trưng. Không chỉ ẩm thực, các loại hình nghệ thuật còn là điểm sáng văn hoá tại đây. Vào buổi tối, sân khấu nhỏ sẽ biểu diễn acoustic, nhảy hiện đại... Từ ngày 1/3, Góc đèn dầu cũng thông báo tạm dừng hoạt động.

Khu vực trước Nhà Văn hóa Thanh niên được bố trí sân khấu cho các chương trình, hoạt động quy mô nhỏ. Ngoài ra, "ngôi nhà" cũng là nơi điểm giao lưu văn hóa với du khách quốc tế, không gian sinh hoạt của nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm với hàng nghìn thành viên, nổi bật là câu lạc bộ bắn cung. Bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà văn hoá Thanh niên TP.HCM, chia sẻ: "Chúng ta háo hức chờ đón tương lai, nhưng cũng không khỏi bồi hồi bởi biết bao ký ức đã hình thành nơi đây, gắn với một thời thanh xuân rực rỡ".

Nhà văn hóa Thanh niên mới có tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng . Theo thiết kế, công trình có 25 tầng, gồm 4 tầng hầm và 21 tầng nổi, cao khoảng 84 m với tổng diện tích sàn hơn 93.000 m2. Vị trí đắc địa với 4 mặt tiền các trục đường lớn gồm Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm . Công trình dự kiến hoàn thành năm 2028.

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

