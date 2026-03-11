Tạm đóng cửa Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM

Sau nhiều thập kỷ gắn bó với các thế hệ người trẻ, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM vừa đăng tải thông điệp, thông báo tạm rời địa điểm quen thuộc từ ngày 14/3.

Bên ngoài Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 11/3, trang chính thức của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đăng tải bức thư chia tay đầy cảm xúc mang tên "Lời tạm biệt và hẹn ngày trở về - Ngôi Nhà thanh xuân của chúng ta". Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ bạn trẻ từng gắn bó với địa điểm này.

Trong bức thư, ban quản lý nhắc lại hành trình hơn nửa thế kỷ của nơi từng là điểm hẹn quen thuộc của tuổi trẻ thành phố. Từ sau ngày 30/4/1975, Nhà Văn hóa Thanh niên đã trở thành không gian sinh hoạt, học tập và sáng tạo của nhiều thế hệ thanh niên. Tại đây, các hoạt động tình nguyện, văn hóa - nghệ thuật, giáo dục kỹ năng và phong trào thanh niên đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ.

Thông điệp cũng gợi lại hình ảnh một thời sôi nổi khi nơi đây từng vang lên tiếng hát, những đêm sinh hoạt không ngủ và là điểm gặp gỡ của nhiều lực lượng thanh niên trong những giai đoạn lịch sử đặc biệt của thành phố. Theo ban quản lý, chính những ký ức ấy đã tạo nên "một điểm hẹn tự hào của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác".

Sau khi Fanpage đăng tải bài viết, bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa (hay MC Quỳnh Hoa), Phó Giám đốc Nhà văn hoá Thanh niên TP.HCM, cũng chia sẻ những cảm xúc khi nói lời tạm biệt không gian quen thuộc. “Chúng ta háo hức chờ đón tương lai, nhưng cũng không khỏi bồi hồi bởi biết bao ký ức đã hình thành nơi đây, gắn với một thời thanh xuân rực rỡ”, bà chia sẻ.

Sau nhiều năm hoạt động, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM sắp bước vào giai đoạn thay đổi diện mạo. Địa điểm quen thuộc sẽ được nâng cấp, mở rộng với quy mô lớn hơn và nhiều chức năng hơn nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của giới trẻ.

Công trình này hiện nằm trên "khu đất vàng" của TP.HCM rộng hơn 14.300 m2, toạ lạc tại phường Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo kế hoạch, ngày 14/3 sẽ là thời điểm tạm nói lời chia tay với không gian hiện tại để chuyển sang một địa điểm hoạt động mới. Dù vậy, đơn vị khẳng định đây chỉ là sự chuyển mình để tiếp tục hành trình, chứ không phải một dấu chấm hết.

"Chúng ta háo hức chờ đón tương lai, nhưng cũng không khỏi bồi hồi khi biết bao ký ức đã hình thành nơi đây", bài đăng có nội dung.

Cuối bức thư, ban tổ chức gửi lời tri ân đến các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, giảng viên, tình nguyện viên và những người trẻ từng góp phần tạo nên sức sống cho nơi này.

"Xin nói lời tạm biệt và hẹn ngày trở về", đơn vị viết.

Việc tạm rời không gian quen thuộc cũng gắn với kế hoạch xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM mới ngay trên khu đất trung tâm TP.HCM. Theo dự án đã được UBND TP.HCM phê duyệt, công trình mới có tổng vốn đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Theo thiết kế, công trình sẽ có 25 tầng gồm 4 tầng hầm và 21 tầng nổi, cao khoảng 84 m, với tổng diện tích sàn hơn 93.000 m2. Nơi đây được định hướng trở thành tổ hợp sinh hoạt văn hóa - giáo dục đa năng cho thanh niên, bao gồm quảng trường sự kiện ngoài trời, hội trường lớn, trung tâm khoa học - công nghệ trẻ, không gian khởi nghiệp, thư viện, các lớp học kỹ năng và nhiều khu sinh hoạt cộng đồng hiện đại.

Dự án đã khởi công cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028, với kỳ vọng trở thành trung tâm văn hóa thanh niên kiểu mẫu, vừa là sân chơi vừa là "trường học xã hội" cho các thế hệ trẻ của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.