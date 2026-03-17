Đổ xô check-in cây cột điện chằng chịt ở Lào

Cây cột điện với hệ thống dây chằng chịt tại trung tâm Vientiane, Lào bất ngờ xuất hiện trên bản đồ số và thu hút nhiều lượt đánh giá từ du khách.

Hình ảnh cây cột điện chằng chịt giữa ngã tư tại Vientian, Lào. Ảnh: Google Maps.

Một cây cột điện với hệ thống dây chằng chịt nằm giữa trung tâm thủ đô Vientian, Lào đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cả người địa phương lẫn du khách quốc tế đều nhắc tới địa điểm này. Đáng chú ý, khách ngoại liên tục tìm đến đây chụp ảnh và check-in như một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Trên cột có nhiều loại dây điện và dây cáp khác nhau. Các sợi dây đan chéo và cuộn lại thành từng lớp dày đặc màu đen. Qua nhiều năm, hệ thống dây này ngày càng nhiều, khiến cột điện trở nên nổi bật giữa khu trung tâm thành phố đông đúc.

Địa điểm này sau đó xuất hiện trên Google Maps với tên gọi "Electric Pole Super Star" (tạm dịch: Cột điện siêu sao).

Cột điện nằm tại ngã tư giữa đường Setthathirath Road và Rue Nokeokoummane. Vị trí gần Wat Mixay, thuộc quận Chanthabouly, thủ đô Vientian. Ảnh: Mira Mellbin, Frazer Rhodes.

Hiện chưa rõ ai là người đã thêm địa điểm này lên bản đồ số. Trong vòng khoảng một tuần trở lại đây, địa điểm nhận được gần 60 lượt đánh giá từ người dùng. Hiện tại, ghi nhận vào ngày 17/3, điểm số trung bình hiển thị đang là 4,9 sao.

Một người dùng tên Erika Daugintytė đã để lại đánh giá 5 sao cho cột điện này vào ngày 16/3.

"Trên đường từ Vang Vieng đến Thái Lan, tôi phải dừng chân ở Vientiane. Không có thời gian để khám phá Thủ đô, nhưng tôi rất vui vì tình cờ đi ngang qua cột điện này. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Nó đã làm cho ngày của tôi thêm trọn vẹn", cô viết.

Cùng với đó, rất nhiều bình luận mang tính hài hước đi cùng những đánh giá 5 sao cho cây cột điện này: "Cuối cùng cũng gặp được siêu sao của Vientiane", "Một nơi nhất định phải ghé thăm", "Một địa điểm nhất định phải ghé thăm, 10/10, chắc chắn sẽ quay lại lần nữa"...

Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm cột điện này được lắp đặt. Một số bức ảnh cũ cho thấy nó có thể đã xuất hiện ở khu vực này từ nhiều thập kỷ trước.