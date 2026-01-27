Loài chó hoang nghi tấn công du khách đến chết tại Australia

Piper James, nữ du khách Canada 19 tuổi, đã đẩy đảo hoang K'gari vào tâm điểm chú ý - nơi thiên nhiên tuyệt đẹp luôn song hành cùng những rủi ro khó lường.

Sáng sớm ngày 19/1, Piper James (19 tuổi, du khách Canada) một mình đi bộ ra bãi biển trong công viên quốc gia K'gari (Australia) để đi bơi và ngắm bình minh. Hai tiếng sau, cô được phát hiện đã tử vong trên bãi biển, xung quanh là những con chó dingo - loài chó hoang bản địa - tự do lang thang trên hòn đảo nổi tiếng ngoài khơi bờ đông nước này. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được làm rõ.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy dấu hiệu đuối nước, đồng thời ghi nhận các vết cắn của dingo trước và sau khi nạn nhân qua đời. Cơ quan pháp y bang Queensland cho biết các vết cắn trước thời điểm tử vong không có khả năng gây ra cái chết ngay lập tức, CNN Travel đưa tin.

Nếu chó dingo được xác định đóng nguyên nhân chính gây ra cái chết của Piper, đây sẽ là ca tử vong thứ ba do dingo trong gần 50 năm qua tại Australia - và là trường hợp đầu tiên liên quan đến người trưởng thành.

Trước đó, năm 1980, vụ mất tích của cô bé Azaria Chamberlain trong lều cắm trại từng làm rúng động dư luận; đến năm 2001, một bé trai 9 tuổi bị dingo tấn công tử vong ngay tại K'gari.

"Đó là lúc chúng tôi bắt đầu thấy hàng rào được dựng lên xung quanh thị trấn và các khu nghỉ dưỡng", ông George Seymour, thị trưởng vùng Fraser Coast, gồm K'gari, cho biết.

Piper James (trái) được tìm thấy đã chết trên bãi biển 75 Mile Beach ở K'gari vào sáng 19/1. Ảnh: Todd James.

Chính quyền bang ra thông báo sẽ loại bỏ những con dingo "liên quan trực tiếp" đến vụ việc vì rủi ro an toàn cộng đồng. Quyết định này khiến nhiều người dân và gia đình nạn nhân day dứt. Cha của Piper cho rằng con gái ông sẽ không ủng hộ việc tiêu hủy động vật.

Mỗi năm, K'gari đón khoảng nửa triệu du khách đến tắm biển, chiêm ngưỡng những bãi cát trắng, hồ nước xanh biếc và hệ sinh thái hoang dã độc đáo. Trên đảo hiện có hơn 200 con dingo, với hữu nguồn ADN thuần chủng nhờ sống tách biệt với chó nhà. Với Australia, việc bảo tồn dingo mang ý nghĩa quốc gia.

Nhưng song song với giá trị bảo tồn là nguy cơ thực tế: du khách được khuyến cáo giữ khoảng cách tối thiểu 20 m, đi theo nhóm, giám sát trẻ em sát sao, được phát "gậy chống chó hoang" và tuyệt đối không cho dingo ăn.

Chó hoang Dingo coi các khu cắm trại là nguồn để kiếm thức ăn. Ảnh: DETSI.

"Chó hoang coi con người là nguồn thức ăn - đó mới là cốt lõi của vấn đề", Ben Allen, nhà sinh vật học động vật hoang dã của Ecosure, đơn vị từng thực hiện cuộc đánh giá toàn diện về dingo trên đảo K'gari năm 2012, cho biết.

Việc cho chó ăn có thể khiến chúng "quen người" coi con người như nguồn thực phẩm - mầm mống của các hành vi hung hãn.

Trước tình trạng đó, các khuyến cáo an toàn trên đảo cũng liên tục thay đổi. Người ta từng khuyên du khách xuống nước nếu bị dingo rình rập trên bãi biển. Nhưng sau nhiều vụ tấn công gần đây, lời khuyên này bị rút lại, bởi biển quanh K'gari có dòng chảy mạnh, sóng lớn và không an toàn nếu bãi tắm không có người giám sát.

Sáng Piper qua đời, cô ở gần xác tàu đắm Maheno - biểu tượng địa phương hơn 100 năm tuổi. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra: có thể cô gặp nạn dưới nước trước khi dingo xuất hiện.

Xác tàu Maheno là điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách khi đến K'gari -hòn đảo đã trở thành một di sản thế giới của UNESCO vào năm 1992. Ảnh: K'gari Adventure.

Với những người từng gắn bó lâu năm với đảo, K'gari là vùng đất hoang dã đúng nghĩa, với vẻ đẹp mê hoặc nhưng đầy hiểm nguy, từ cá mập, rắn độc đến chó dingo. Các trưởng lão của tộc Butchulla, chủ nhân truyền thống của hòn đảo, kêu gọi hạn chế khách vào mùa sinh sản của dingo để giảm rủi ro. Họ cho rằng giải pháp không phải là trừng phạt động vật mà là quản lý con người tốt hơn.