Mức giá gây choáng của thủ môn Li Hao

Giấc mơ xuất ngoại của thủ môn Li Hao khả năng không thành khi CLB chủ quản yêu cầu mức giá lên tới 20 triệu nhân dân tệ.

CLB chủ quản định giá Li Hao quá cao.

Tỏa sáng rực rỡ tại VCK U23 châu Á, thủ môn Li Hao nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB trong và ngoài nước. Tuy nhiên, con đường xuất ngoại của Li Hao đang đứng trước nguy cơ khép lại, khi rào cản lớn nhất đến từ mức giá chuyển nhượng.

Tại giải đấu lần này, Li Hao có màn trình diễn gần như hoàn hảo. Trong 5 trận đầu tiên, anh thực hiện 28 pha cứu thua và giữ sạch lưới tuyệt đối cho U23 Trung Quốc. Ở trận chung kết, dù đội nhà thua đậm 0-4, Li Hao vẫn để lại dấu ấn với thêm 5 pha cản phá. Sau 6 trận, anh có tổng cộng 33 pha cứu thua, dẫn đầu danh sách các thủ môn tại giải.

Phong độ xuất sắc giúp Li Hao trở thành cái tên được quan tâm trên thị trường chuyển nhượng. Tờ 163 khẳng định nhiều CLB châu Âu đưa thủ môn này vào danh sách theo dõi. Thế nhưng, theo tiết lộ của một số nguồn tin thân cận, khả năng Li Hao ra nước ngoài thi đấu hiện gần như bằng không.

Lý do nằm ở khoảng cách quá lớn về mức giá. Nhà môi giới kỳ cựu tại Trung Quốc, ông Luo Man, cho biết Li Hao hiện chỉ có thể nhận được sự quan tâm từ các đội bóng thuộc những giải hạng hai châu Âu. Mức giá cao nhất mà các CLB này sẵn sàng chi trả chỉ vào khoảng 500.000 euro (tương đương hơn 4 triệu nhân dân tệ).

Các CLB châu Âu, chủ yếu hạng 2, chỉ trả 4 triệu nhân dân tệ cho Li Hao.

Trong khi đó, Qingdao West Coast - CLB chủ quản của Li Hao, được cho là treo giá lên tới 20 triệu nhân dân tệ, cao gấp gần 5 lần so với đề nghị tối đa từ châu Âu. Khoảng cách ấy tạo ra một vực sâu khó san lấp trên bàn đàm phán.

Không chỉ vậy, nếu ra nước ngoài thi đấu, thu nhập của Li Hao chỉ bằng khoảng 1/5 so với khi ở lại trong nước, thậm chí còn thấp hơn. Điều này khiến động lực ra đi của bản thân cầu thủ cũng bị đặt dấu hỏi. Chưa kể, Li Hao có quãng thời gian tập huấn tại Atletico Madrid, nên bản thân hiểu rõ việc ra nước ngoài nhưng không được thi đấu thường xuyên là rủi ro rất lớn.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Trung Quốc tiết lộ có ít nhất 3 CLB hàng đầu Chinese Super League sẵn sàng chiêu mộ Li Hao. Các đội bóng này nhiều có thể gây sức ép, yêu cầu Qingdao West Coast điều chỉnh mức giá 20 triệu nhân dân tệ vốn bị xem là quá cao.

Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng hiện tại của Li Hao chỉ vào khoảng 350.000 euro (gần 3 triệu nhân dân tệ). Con số này càng cho thấy sự chênh lệch lớn giữa định giá thị trường và yêu cầu từ CLB chủ quản.

