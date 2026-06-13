Việt Nam vượt Thái Lan trong cuộc đua hút khách Australia

Lượng khách Australia đến Việt Nam đã tăng hơn 100% so với trước Covid-19, vượt Thái Lan để trở thành điểm đến Đông Nam Á lớn thứ hai của thị trường này, chỉ sau Indonesia.

Cặp đôi du khách Australia khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM) năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Australia (ABS) cho thấy Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất đối với du khách Australia. Trong tháng 4, có 68.000 lượt người Australia trở về nước sau các chuyến du lịch ngắn ngày tại Việt Nam, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 109% so với mức 32.480 lượt của tháng 4/2019, thời điểm trước đại dịch.

Với kết quả này, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến nước ngoài phổ biến nhất của người Australia, sau Indonesia, New Zealand, Nhật Bản và Trung Quốc. Đáng chú ý, Việt Nam đã vượt Thái Lan, đối thủ lâu năm trong khu vực Đông Nam Á trong cuộc đua hút khách Australia. Trước Covid-19, khoảng cách giữa hai thị trường còn khá lớn.

Trong nhóm 10 điểm đến hàng đầu của khách Australia, Việt Nam cũng là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Trong khi lượng khách đến Việt Nam tăng 109%, Nhật Bản (86%), Indonesia (50%), Trung Quốc (43%), còn Thái Lan chỉ tăng khoảng 16%.

10 ĐIỂM ĐẾN YÊU THÍCH CỦA DU KHÁCH AUSTRALIA TÍNH ĐẾN THÁNG 4/2026 Nguồn: Cục Thống kê Australia (ABS) Nhãn Indonesia New Zealand Nhật Bản Trung Quốc đại lục Việt Nam Thái Lan Ấn Độ Mỹ Singapore Fiji Lượt khách Nghìn lượt 161.7 135.2 108.5 90.9 68 62.1 51.9 47.9 39.6 38.7

Dữ liệu của ABS cho thấy xu hướng du lịch của người Australia đang thay đổi đáng kể sau đại dịch. Thay vì các hành trình đường dài đến châu Âu hoặc Bắc Mỹ, du khách có xu hướng lựa chọn những điểm đến gần hơn tại châu Á nhờ thời gian bay ngắn, chi phí hợp lý và trải nghiệm đa dạng.

Các chuyên gia du lịch nhận định lợi thế cạnh tranh của Việt Nam đến từ chi phí du lịch tương đối thấp, mạng lưới đường bay thẳng ngày càng mở rộng và sự đa dạng về trải nghiệm. Trong vài năm qua, các hãng hàng không liên tục tăng chuyến kết nối giữa Việt Nam với các thành phố lớn của Australia như Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn đáng kể.

Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như Hà Nội, TP.HCM, Hội An hay vịnh Hạ Long, nhiều địa danh mới như Hà Giang, Ninh Bình, Huế và Phú Quốc cũng ngày càng được du khách Australia quan tâm. Xu hướng tìm kiếm trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và khám phá bản địa thay vì chỉ nghỉ dưỡng biển được xem là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam.

Nhóm khách Australia thưởng thức phở gà tại một quán ăn ở phố cổ Hà Nội trưa 5/6. Ảnh: Trần Hiền.

Số liệu của ABS cho thấy châu Á đang chiếm ưu thế rõ rệt trong lựa chọn điểm đến của người Australia. Trong 10 thị trường lớn nhất hiện nay có tới 7 điểm đến thuộc khu vực châu Á, gồm Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Singapore.

Trong khi đó, một số thị trường truyền thống của khách Australia ghi nhận mức tăng chậm hơn hoặc sụt giảm. Mỹ giảm từ 81.130 lượt khách trong tháng 4/2019 xuống còn 47.900 lượt trong tháng 4 năm nay.

Dữ liệu từ tập đoàn lữ hành quy mô toàn cầu Flight Centre Travel Group (FCTG) cho thấy lượng đặt dịch vụ của khách Australia đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Ông James Kavanagh, Giám đốc điều hành mảng du lịch nghỉ dưỡng của FCTG, cho rằng việc mở rộng năng lực vận chuyển hàng không sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trong thời gian tới. "Việt Nam đã chuyển từ một điểm đến mới nổi được yêu thích thành một thế lực thực sự trên bản đồ du lịch chỉ trong thời gian ngắn", ông Kavanagh nhận xét.

Theo đại diện FCTG, cũng giống như Nhật Bản, Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố mà phần lớn du khách Australia tìm kiếm khi lựa chọn điểm nghỉ dưỡng. Đồng AUD mạnh hơn, vé máy bay hợp lý, ẩm thực hấp dẫn và sức hút phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau.

Jack (áo xanh, du khách Australia) dạo chơi chợ Bến Thành, TP.HCM, đầu năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.