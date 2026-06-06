Điều gì khiến khách Australia tấp nập đến Việt Nam?

Lượng khách Australia đến Việt Nam tăng hơn 21% trong 5 tháng qua, trong khi lượng đặt dịch vụ tăng 24-50%. Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn mà du khách nước này tìm kiếm.

Yalinie, Mel và Bridget (theo thứ tự từ trái qua phải) thưởng thức phở gà tại một quán ăn ở phố cổ Hà Nội trưa 5/6. Ảnh: Trần Hiền.

Sáng đầu tiên đặt chân tới Hà Nội, Yalinie cùng hai người bạn Mel và Bridget đến từ Melbourne (Australia) ghé một quán ăn trong khu phố cổ để bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam. Đây là lần đầu cả ba đến Việt Nam. Sau vài ngày tham quan Hà Nội, nhóm dự kiến tiếp tục hành trình kéo dài 2 tuần qua Phong Nha (tỉnh Quảng Trị), Đà Nẵng và Hội An.

Bridget cho biết trước chuyến đi, cô đã tìm hiểu khá nhiều thông tin về Việt Nam qua mạng xã hội và những người bạn từng đến đây. Điều khiến cô bị thu hút là sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm giữa các vùng miền.

"Chúng tôi muốn dành thời gian khám phá nhiều điểm đến khác nhau thay vì chỉ ở một thành phố. Việt Nam có rất nhiều nơi mà chúng tôi muốn trải nghiệm", cô nói với Tri Thức - Znews.

"Tăng trưởng nhanh nhất"

Một hướng dẫn viên chuyên phục vụ khách quốc tế cho biết thời gian gần đây số lượng đoàn khách Australia đến Việt Nam tăng rõ rệt. Nhiều đoàn lựa chọn hành trình dài ngày, kết hợp khám phá các tỉnh phía Bắc trước khi tiếp tục xuyên Việt tới miền Trung và miền Nam.

Đà tăng trưởng của thị trường này cũng được phản ánh trong các số liệu du lịch gần đây. Theo Cục Du lịch Quốc gia, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt gần 1,8 triệu lượt. Tính chung 5 tháng đầu năm, Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, là mức cao nhất từng ghi nhận trong giai đoạn này.

Australia tiếp tục nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất với 292.274 lượt khách trong 5 tháng đầu năm, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Truyền thông Australia nhận định "Việt Nam trở thành điểm đến tăng trưởng nhanh nhất với khách Australia".

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH ĐẾN VIỆT NAM TRONG THÁNG 5/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Đài Loan (Trung Quốc) Ấn Độ Nhật Bản Philippines Mỹ Campuchia Australia Lượt khách Lượt khách 443.705 277.919 113.462 104.318 84.069 73.344 65.875 60.482 59.291 46.236

Đầu tháng 6, Lottaine tham gia một tour khám phá Việt Nam cùng nhóm khách đến từ Australia. Điểm đặc biệt là phần lớn thành viên chưa từng quen biết nhau trước đó, chỉ gặp mặt khi đặt chân tới Hà Nội. "Chúng tôi đều là người Australia nhưng đến từ nhiều khu vực khác nhau. Tôi đến từ Sydney, còn những người khác đến từ Adelaide hoặc Queensland", bà nói.

Trong 6 ngày ở Hà Nội, Lottaine dành thời gian trải nghiệm nhiều món ăn Việt Nam như phở, bánh mì, bánh cuốn và các bữa cơm gia đình truyền thống.

"Bánh mì ở đây rất khác so với loại tôi từng ăn ở Australia. Còn phở thì rất ngon. Với tôi, được đến một nơi nào đó và thưởng thức món ăn địa phương luôn là điều thú vị", bà kể, cho biết thêm sau Hà Nội, cả nhóm dự kiến tiếp tục hành trình qua Huế, Hội An và TP.HCM.

Lottaine (áo trắng) cùng các thành viên trong đoàn khách Australia bước vào một quán bánh cuốn ở phố cổ Hà Nội trưa 5/6. Ảnh: Trần Hiền.

Theo dữ liệu mới nhất của Cục Thống kê Australia (ABS), số chuyến du lịch từ Australia đến Việt Nam tăng 16,1% trong 12 tháng tính đến tháng 2 với 527.880 lượt. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các điểm đến quốc tế của du khách Australia. Xếp sau Việt Nam là Trung Quốc với mức tăng 15,9%, tương đương 702.640 lượt khách và Nhật Bản tăng 15,6%, đạt 981.090 lượt.

Ông Tristan Dakin, Giám đốc quốc gia tại Australia của công ty chuyển tiền Wise, cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Việt Nam nhanh chóng trở thành điểm đến được ưa chuộng là sức mạnh của đồng AUD so với tiền đồng Việt Nam. Theo ông, tỷ giá hiện ở mức cao nhất trong khoảng 5 năm và tăng khoảng 15% trong hai năm gần đây.

"Việt Nam còn hấp dẫn nhờ sự đa dạng và vị trí gần Australia. Các chuyến bay từ những thành phố lớn ở bờ Đông Australia đến Việt Nam thường kéo dài khoảng 8,5 giờ", ông Dakin nói với News.com.au.

Du khách Australia trải nghiệm ẩm thực, uống trà sữa, mua sắm tại TP.HCM năm 2024-2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo ông Dakin, Việt Nam hội tụ nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một điểm đến, từ đô thị, biển, núi, văn hóa cà phê đến ẩm thực đường phố nổi tiếng. Hệ thống giao thông ngày càng thuận tiện giúp du khách dễ dàng xây dựng hành trình phù hợp với nhu cầu.

"Du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ biển theo phong cách cao cấp với chi phí hợp lý hoặc thực hiện những chuyến khám phá kiểu du lịch bụi. Khi kết hợp chi phí lưu trú và ăn uống tương đối thấp, Việt Nam mang đến trải nghiệm chất lượng mà không đòi hỏi ngân sách quá lớn", ông nói.

Theo ông Dakin, nếu đồng AUD tiếp tục duy trì sức mạnh và áp lực chi phí vẫn ảnh hưởng đến quyết định du lịch của người dân Australia, Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những điểm đến được quan tâm hàng đầu.

"Thế lực" du lịch mới

Dữ liệu từ tập đoàn lữ hành quy mô toàn cầu Flight Centre Travel Group (FCTG) cho thấy lượng đặt dịch vụ của khách Australia đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Ông James Kavanagh, Giám đốc điều hành mảng du lịch nghỉ dưỡng của FCTG, cho rằng việc mở rộng năng lực vận chuyển hàng không sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trong thời gian tới.

"Việt Nam đã chuyển từ một điểm đến mới nổi được yêu thích thành một thế lực thực sự trên bản đồ du lịch chỉ trong thời gian ngắn", ông Kavanagh nhận xét.

Theo đại diện FCTG, cũng giống như Nhật Bản, Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố mà phần lớn du khách Australia tìm kiếm khi lựa chọn điểm nghỉ dưỡng. Đồng AUD mạnh hơn, vé máy bay hợp lý, ẩm thực hấp dẫn và sức hút phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau.

TP.HCM, Hội An, Đà Nẵng và Hà Nội là những điểm đến được khách Australia lựa chọn nhiều nhất. Ảnh: Linh Huỳnh, Phạm Toàn, Châu Sa, Đinh Hà.

Cùng xu hướng đó, công ty du lịch Luxury Escapes có trụ sở tại Melbourne cho biết lượng đặt dịch vụ đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. TP.HCM, Hội An, Đà Nẵng và Hà Nội là những điểm đến được khách Australia lựa chọn nhiều nhất.

Ông Adam Schwab, Giám đốc điều hành Luxury Escapes, cho biết mức độ quan tâm của du khách Australia đối với Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Theo ông, Nhật Bản thường nhận được nhiều sự chú ý hơn, nhưng giá trị mà du khách nhận được tại Việt Nam rất khó tìm thấy ở nơi khác trên thế giới, từ ẩm thực đường phố, các lớp học nấu ăn cho đến vẻ đẹp của vịnh Hạ Long.

"Đây là điểm đến đáp ứng gần như mọi tiêu chí mà du khách tìm kiếm", ông cho hay.

Du khách quốc tế dừng chân quan sát cách chế biến bánh cuốn ở phố cổ Hà Nội trưa 5/6. Ảnh: Trần Hiền.

Phân tích của Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Australia (ATIA) từ dữ liệu ABS cho thấy xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách Australia đang có sự thay đổi đáng kể khi ngày càng nhiều người chuyển hướng từ Mỹ sang các nước châu Á.

Theo ông Dean Long, Giám đốc điều hành ATIA, xu hướng người Australia ưu tiên châu Á thay vì Mỹ đã thể hiện rõ trong nhiều tháng liên tiếp. Một trong những nguyên nhân chính là chi phí du lịch Mỹ hiện cao hơn đáng kể so với các điểm đến ở châu Á.

"Mỹ không có lợi thế về tỷ giá so với những điểm đến gần hơn như Việt Nam hay Nhật Bản. Xét về tốc độ tăng trưởng, Việt Nam hiện là thị trường nổi bật nhất, phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của du khách Australia trong việc tìm kiếm những điểm đến gần, đa dạng trải nghiệm và có chi phí hợp lý hơn", ông nói.