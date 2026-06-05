Vai trò của khách sạn trong cuộc đua du lịch MICE của Việt Nam

Khách sạn và không gian sự kiện là một trong những yếu tố quan trọng của du lịch MICE, góp phần quyết định khả năng đón và giữ dòng khách chi tiêu cao trong cuộc đua khu vực.

Du khách quốc tế tham quan Bưu điện TP.HCM ngày 11/1. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khi đoàn 4.500 khách từ một doanh nghiệp Ấn Độ đến Hà Nội, Ninh Bình và Hạ Long năm 2024, ngành du lịch Việt Nam có một "dịp tập dượt" hiếm hoi về MICE quy mô lớn.

Hai năm sau, bức tranh đã thay đổi đáng kể. Du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, triển lãm và khen thưởng trở thành một trụ cột tăng trưởng ngành với quy mô thị trường dự kiến đạt trên 10 tỷ USD vào 2030, theo Mordor Intelligence.

Giờ đây, câu hỏi đặt ra không còn là Việt Nam có làm được không, mà là làm đến đâu và cạnh tranh thế nào trong cuộc đua MICE khu vực.

CƠ CẤU KHÁCH MICE THEO ĐỘ TUỔI Nguồn: Báo cáo Phân tích quy mô, thị phần và xu hướng MICE giai đoạn 2026-2033, Grand View Research Nhãn 18-34 tuổi 35-54 tuổi Trên 55 tuổi

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Cơ hội

Ở góc độ chính sách, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từng nhấn mạnh MICE không chỉ thu hút dòng khách chi tiêu cao mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều ngành dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, mua sắm.

Trong khi đó, theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, du lịch MICE phục vụ đối tượng khách cao cấp, thường là những khách doanh nhân, thương gia, mang lại doanh thu cao gấp 4 đến 6 lần so với những đối tượng khách khác.

Ở góc độ vận hành thực tiễn, đối với Công ty lữ hành Vietluxtour, du lịch MICE là thị trường khách mục tiêu, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu khách hàng.

Bà Trần Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông đơn vị, cho biết các đoàn khách MICE quốc tế thường có xu hướng chọn các thành phố lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Quảng Ninh, Hà Nội, TP.HCM…

Khách thường ưu tiên lựa chọn khách sạn tọa lạc tại khu vực trung tâm thành phố, gần với địa điểm tổ chức sự kiện hoặc chọn khách sạn, resort có không gian tổ chức hội nghị lớn để tiết kiệm thời gian di chuyển, tạo sự thuận tiện cho việc tham gia các hoạt động trong chương trình.

Du khách Australia uống trà sữa, mua sắm tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ở góc độ cung cấp dịch vụ lưu trú - không gian hội nghị, hội thảo (mục đích chính của khách MICE), ông Jean-François Brun, Tổng quản lý khách sạn Fairmont Hanoi cho biết MICE là một trong những phân khúc khách hàng quan trọng của khách sạn, bên cạnh tệp khách du lịch, sự kiện cưới và kết nối cộng đồng địa phương.

Với phòng ballroom rộng 1.100 m² - phòng hội nghị không cột lớn nhất khu vực Phố Cổ Hà Nội, sức chứa tối đa khoảng 1.000 khách, từ khi mở cửa vào tháng 2, khách sạn này đã đón các đoàn khách MICE từ nhiều quốc gia “gần như mỗi tuần”.

Trong đó, một đoàn khách đến từ Australia thuộc phân khúc khách du lịch khen thưởng. Một đoàn khách khác thuộc đám cưới, với 600 khách tham dự.

Ông Jean-François Brun, Tổng Giám đốc khách sạn Fairmont Hanoi. Ảnh: Fairmont Hanoi.

Ngoài ra, một đoàn khách cấp cao là các đại diện từ một số ngân hàng và tập đoàn lớn trong khu vực Đông Nam Á. Họ đều là những khách hàng có khả năng chi tiêu rất cao, đồng thời đặt ra tiêu chuẩn khắt khe cho từng dịch vụ.

"MICE không chỉ dừng lại ở doanh thu từ phòng lưu trú. Phân khúc này còn mang lại nhiều nguồn doanh thu đa dạng, từ phòng họp, hội nghị, tiệc và sự kiện, đến các dịch vụ nghe nhìn, trình chiếu và các khoản phí đi kèm. Hệ sinh thái toàn diện này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn giúp khách sạn đảm bảo nguồn khách ổn định", ông Jean-François Brun nói với Tri Thức - Znews.

"Chúng tôi nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Fairmont có hàng trăm năm kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và vận hành các sự kiện như vậy. Chúng tôi hoàn toàn tự tin trong việc đáp ứng những phân khúc khách này", ông nói thêm.

Bên trong phòng hội nghị 1.100m2 tại Fairmont Hanoi. Ảnh: Fairmont Hanoi.

Vẫn còn thách thức

Dù tăng trưởng nhanh, MICE Việt Nam vẫn đứng trước một bài toán lớn: cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm trong khu vực như Singapore hay Bangkok.

Điểm mạnh của các thị trường này không chỉ nằm ở hạ tầng, mà là hệ sinh thái hoàn chỉnh đã được chuẩn hóa trong nhiều năm. Từ trung tâm hội nghị quy mô lớn, mạng lưới khách sạn đồng bộ đến quy trình tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, tất cả tạo nên trải nghiệm trơn tru - yếu tố then chốt với khách MICE.

CƠ CẤU KHÁCH MICE THEO GIỚI TÍNH Nguồn: Báo cáo Phân tích quy mô, thị phần và xu hướng MICE giai đoạn 2026-2033, Grand View Research Nhãn Nam Nữ

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Tại hội thảo The Insiders Forum diễn ra tại TP.HCM hồi tháng 1, ông Jean-François Brun cho biết năm 2025, tổng doanh thu du lịch Việt Nam ước đạt khoảng 38 tỷ USD , nhưng MICE chỉ đóng góp khoảng 1,1 tỷ USD , thấp hơn nhiều so với Singapore ( 8 tỷ USD ) hay Bangkok ( 5,5 tỷ USD ).

Việt Nam được nhìn nhận là điểm đến mới, giàu trải nghiệm, chưa bão hòa. Tuy nhiên, những rào cản về visa, hạ tầng, khả năng phối hợp và thiếu một chiến lược MICE quốc gia rõ ràng vẫn là điểm nghẽn lớn. Bên cạnh đó, nhiều nhà tổ chức quốc tế phản ánh chỉ khoảng 30% khách sạn phản hồi yêu cầu đề xuất, tạo cảm giác Việt Nam "không cần MICE".

Tương tự, ông Mark Van Der Wielen, Tổng Giám đốc khu vực Việt Nam của Marriott International, cho rằng các dự án sân bay và cao tốc mới là tín hiệu tích cực. Nhưng với khách MICE hay VIP, hạ tầng không chỉ là xây mới sân bay hay cao tốc, mà là trải nghiệm liền mạch từ lúc khách hạ cánh: quy trình rõ ràng, vận hành trơn tru, liền mạch, không chờ đợi, không hỗn loạn, không bị chèo kéo. Với họ, cảm giác được tổ chức chuyên nghiệp quan trọng hơn mọi tiện nghi xa xỉ.

Du khách quốc tế trải nghiệm xích lô ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Dù vậy, Việt Nam vẫn có lợi thế riêng. So với Singapore hay Thái Lan, chi phí tổ chức tại Việt Nam cạnh tranh hơn đáng kể, trong khi tài nguyên du lịch đa dạng cho phép thiết kế chương trình linh hoạt, giàu trải nghiệm.

Ở góc độ chuyên gia quan sát, nghiên cứu, tiến sĩ Justin Matthew Pang, giảng viên cấp cao ngành Quản trị du lịch và Khách sạn, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng công nghệ đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Theo ông, việc phát triển hạ tầng số, nền tảng sự kiện kết hợp trực tiếp - trực tuyến, cùng các giải pháp như AI, IoT hay dữ liệu lớn sẽ giúp nâng cao khả năng tổ chức, cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu vận hành. Khi kết hợp đồng thời hạ tầng vật lý và công nghệ, Việt Nam mới có thể mở rộng quy mô, nâng chất lượng và gia tăng sức hút với các nhà tổ chức MICE quốc tế.

Trong khi đó, ở góc độ phân tích quốc tế, báo cáo thị trường du lịch MICE toàn cầu do Tổ chức Nghiên cứu Thị trường SkyQuest công bố tháng 12/2025 cho thấy các quốc gia đang tăng tốc đầu tư hạ tầng để nâng sức cạnh tranh. Trọng tâm không chỉ là mở rộng khách sạn hay trung tâm hội nghị, mà phát triển các tổ hợp tích hợp - nơi lưu trú, hội họp và sự kiện vận hành trong cùng một hệ sinh thái. Những điểm đến dẫn đầu như Singapore đã triển khai hỗ trợ tài chính và xây dựng các trung tâm hội nghị quy mô lớn để giữ vị thế.

Bên cạnh đó, công nghệ như AI, dữ liệu và nền tảng sự kiện số ngày càng được tích hợp để tối ưu vận hành, cá nhân hóa trải nghiệm, trong khi yếu tố bền vững cũng trở thành tiêu chuẩn mới trong thiết kế và vận hành điểm đến MICE.