Khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm 'cao nhất lịch sử'

Khách ngoại đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt gần 1,8 triệu lượt, nâng tổng lượng khách trong 5 tháng đầu năm lên 10,6 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay của giai đoạn này.

Cặp đôi du khách Australia khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM) năm 2025.

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố sáng 3/6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của 5 tháng đầu năm từ trước đến nay.

Như vậy, ngành du lịch đã đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay. Theo Cục Du lịch Quốc gia, tháng 5 thường là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế khi nhu cầu du lịch nội địa bắt đầu tăng cao. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 5.

"Điều này cho thấy sức hấp dẫn và khả năng duy trì đà tăng trưởng của điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế", Cục đánh giá.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 5 THÁNG ĐẦU NĂM GIAI ĐOẠN 2023-2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 5 tháng 2023 5 tháng 2024 5 tháng 2025 5 tháng 2026 Lượt khách Triệu lượt 4.6 7.6 9.2 10.6

Trong 5 tháng đầu năm, 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Australia. Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Đáng chú ý, Nga đã vươn lên vị trí thứ 3 trong nhóm thị trường nguồn lớn nhất sau giai đoạn tăng trưởng mạnh. Chỉ trong 5 tháng, lượng khách Nga đã đạt khoảng 95% quy mô của cả năm 2019 - thời điểm trước đại dịch Covid-19. Điều này cho thấy Nga đang dần lấy lại vị thế là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam.

Campuchia vươn lên vị trí thứ 5, phản ánh tiềm năng tăng trưởng của thị trường khu vực trong bối cảnh nhu cầu du lịch, mua sắm, thăm thân và giao lưu thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng. Ấn Độ tiếp tục là thị trường tăng trưởng nhanh với mức 50,4%, được đánh giá có khả năng đạt mốc một triệu lượt khách trong năm nay.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM TRONG THÁNG 5/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Trung Quốc Hàn Quốc Nga Đài Loan (Trung Quốc) Ấn Độ Nhật Bản Philippines Mỹ Campuchia Australia Lượt khách Lượt khách 443.705 277.919 113.462 104.318 84.069 73.344 65.875 60.482 59.291 46.236

Trong khi đó, Nhật Bản vẫn nằm trong nhóm thị trường hàng đầu song đã lùi xuống vị trí thứ 8. Trong 5 tháng qua, lượng khách Nhật tăng 11,8%, thấp hơn mức tăng trưởng bình quân của khách quốc tế đến Việt Nam là 14,9% và thấp hơn đáng kể so với nhiều thị trường mới nổi khác.

Philippines ghi nhận mức tăng trưởng 71,9%, cao nhất trong khu vực, qua đó vươn lên vị trí thứ 9 trong nhóm thị trường gửi khách lớn nhất, vượt Malaysia và Australia. Tháng 4 và 5, lần đầu tiên Philippines liên tiếp lọt top 10 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam.

Nhiều thị trường Đông Nam Á khác cũng duy trì đà tăng trưởng cao như Campuchia (40,2%), Indonesia (28,7%), Singapore (28,5%) và Malaysia (21%), Thái Lan tăng nhẹ 8,5%.

Theo đánh giá của ngành du lịch, lợi thế khoảng cách gần, kết nối hàng không thuận lợi và xu hướng gia tăng các chuyến du lịch ngắn ngày trong khu vực đang giúp Đông Nam Á trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của du lịch Việt Nam.

Châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất với mức 54,8%. Động lực chính đến từ thị trường Nga với mức tăng đột biến 194%, cao nhất trong số các thị trường quốc tế. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự phục hồi và mở rộng các đường bay thẳng, cùng lợi thế của Việt Nam về nghỉ dưỡng biển, khí hậu nhiệt đới và chi phí du lịch cạnh tranh.

Julia, du khách Nga, lần đầu đến Phú Quốc, tháng 12/2025.

Bên cạnh Nga, nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực như Đức (15,5%), Pháp (13,4%), Anh (10,4%), Italy (9,7%), Đan Mạch (18,5%,) Na Uy (23%) và Thụy Điển (25,9%). Ở các thị trường đường dài, Australia tăng 21,2% và Mỹ tăng 18,8%, duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Theo Cục Du lịch, trong bối cảnh du lịch toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ những bất ổn địa chính trị, xung đột và khó khăn kinh tế, Việt Nam nổi lên như một điểm đến an toàn với môi trường chính trị - xã hội ổn định, chi phí cạnh tranh, mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng, sản phẩm du lịch đa dạng và chính sách thị thực thông thoáng.

Nhờ tận dụng hiệu quả các lợi thế này, ngành du lịch đang mở rộng thị phần, nâng cao chất lượng tăng trưởng và củng cố hình ảnh điểm đến an toàn, hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

"Với việc đã hoàn thành khoảng 42% mục tiêu sau 5 tháng, ngành du lịch đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo dư địa thuận lợi để hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay", Cục nhấn mạnh.

Khách Tây mặc vest ngồi thuyền ở Ninh Bình gây sốt Hai nhà sáng tạo nội dung người nước ngoài thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau đoạn video họ mặc vest khi đi thuyền qua sông, cánh đồng lúa và núi đá vôi của Tam Cốc, Ninh Bình.