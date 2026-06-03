Nơi con trai vua sòng bạc Macau tổ chức lễ cưới với vợ siêu mẫu

Hà Du Quân, con trai cố tỷ phú sòng bạc Macau Stanley Ho, và siêu mẫu Trung Quốc Hề Mộng Dao tổ chức lễ cưới tại tu viện hơn 1.000 năm tuổi Mont Saint-Michel ở Pháp.

Hà Du Quân và Hề Mộng Dao tổ chức đám cưới tại lâu đài Mont Saint-Michel ngày 1/6.

Ngày 1/6, đám cưới của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao được tổ chức tại lâu đài Mont Saint-Michel, trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách. Khung cảnh lâu đài nơi uyên ương làm lễ cưới được phủ kín bởi những bông hoa tulip màu hồng, mỗi bông có giá khoảng 6 euro, theo The Standard.

Trong ngày trọng đại, Hề Mộng Dao diện váy cưới haute couture đặt riêng từ Dior. Bộ váy được chế tác độc quyền cho cô với hơn 600 giờ thủ công. Siêu mẫu kết hợp cùng bộ trang sức kim cương của Graff, tạo điểm nhấn sang trọng giữa không gian cổ kính của địa điểm tổ chức.

Buổi lễ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, được xem là "đám cưới cổ tích ngoài đời thực" tại lâu đài cổ nổi tiếng nước Pháp. Trước đó, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân từng ghé thăm Mont Saint-Michel vào năm 2025. Nhìn từ xa, công trình giống một kim tự tháp bằng đá vươn lên giữa biển cả, tựa pháo đài nổi trên mặt nước Đại Tây Dương.

Khung cảnh đám cưới Hà Du Quân - Hề Mộng Dao bên trong lâu đài Mont Saint-Michel.

Mont Saint-Michel nằm ngoài khơi bờ biển Normandy, được xem là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất nước Pháp. Công trình có diện tích gần 70.000 m2, nằm cách đất liền khoảng một km và được xây dựng theo phong cách Gothic với những mái vòm nhọn và hệ thống cửa sổ lớn thường thấy trong các nhà thờ, cung điện châu Âu, theo CNN.

Tu viện được khởi công năm 1023 trên đỉnh một khối đá lớn giữa biển. Vật liệu xây dựng được vận chuyển bằng thuyền từ đất liền ra đảo. Công trình trải qua nhiều giai đoạn thi công và đến năm 1523 mới hoàn thành.

Một trong những biểu tượng nổi bật nhất của tu viện là tượng Tổng lãnh thiên thần Michael đặt trên đỉnh tháp cao nhất. Khu La Merveille ở phía Bắc gồm các tòa nhà được bao quanh bởi hành lang mái che với nhiều chi tiết chạm khắc tinh xảo.

Bên trong còn có Salle des Hôtes (Sảnh khách) xây dựng từ năm 1213 với hai lò sưởi lớn cùng Chapelle de Notre Dame sous Terre (Nhà nguyện ngầm của Đức Mẹ). Bao quanh tu viện là hệ thống tường thành và các công trình phòng thủ kiên cố.

Mont Saint-Michel như một pháo đài nổi trên mặt nước Đại Tây Dương. Ảnh: Tuul & Bruno Morandi.

Ngày nay, Mont Saint-Michel đón hơn 1,3 triệu lượt khách mỗi năm, trong khi tổng lượng khách đến đảo đạt khoảng 3 triệu lượt. Sự nổi tiếng của điểm đến này thậm chí khiến ban quản lý nhiều lần bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải du lịch.

Năm 1979, UNESCO công nhận đảo Mont Saint-Michel cùng vùng vịnh xung quanh là Di sản Thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nhận định công trình là "biểu tượng của chủ nghĩa phổ quát Pháp" trong suốt một thiên niên kỷ tồn tại.

Khi thủy triều lên, Mont Saint-Michel nổi bật giữa mặt nước Đại Tây Dương như một thành phố huyền thoại nổi trên biển. Nhiều du khách mô tả nơi đây giống khung cảnh bước ra từ truyện cổ tích.

Theo Thomas Velter, Giám đốc Cơ quan Công cộng Quốc gia Mont Saint-Michel, trong những ngày cao điểm cuối tháng 5, tu viện thường kín khách từ 11h-15h. Có thời điểm nơi đây bán được 10.500 vé tham quan trong một ngày, mức cao kỷ lục kể từ khi mở cửa đón khách.

Tuy nhiên, lượng khách quá đông cũng đặt ra nhiều thách thức. Đảo có chu vi chỉ khoảng một km và sở hữu duy nhất một tuyến phố mua sắm chính. Theo ông Velter, việc hàng nghìn du khách cùng xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm giảm đáng kể trải nghiệm tham quan.

Vào giờ cao điểm, hàng nghìn du khách tràn ngập trên đường phố của hòn đảo. Ảnh: Pierre Longnus.

Để bảo vệ môi trường, khu vực này ưu tiên sử dụng xe buýt chạy nhiên liệu sinh học thay cho phương tiện diesel. Du khách cũng được khuyến khích khám phá vùng vịnh bằng thuyền trong các khung giờ đông khách. Từ Paris, du khách có thể đến Mont Saint-Michel bằng tàu hỏa hoặc đi xe buýt từ thành phố Rennes và thị trấn Saint-Malo gần đó.

"Khoảnh khắc nhìn thấy Mont Saint-Michel hiện lên ở đường chân trời, chúng tôi hoàn toàn choáng ngợp. Đó là một trong những điều đẹp nhất tôi từng thấy. Bạn có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác", một du khách viết trên Tripadvisor.