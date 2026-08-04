Ninh Bình bất ngờ lọt đề cử của giải 'Oscar du lịch'

Ninh Bình được World Travel Awards đề cử "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026", trong bối cảnh địa phương ghi nhận hơn 18 triệu lượt khách trong 7 tháng qua.

Du khách xếp hàng chờ đi thuyền tham quan Tràng An sáng 2/5. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 4/8, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết Ban tổ chức World Travel Awards (WTA) vừa công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng khu vực châu Á năm 2026. Ninh Bình góp mặt tại hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" (Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026).

Hạng mục này dành cho những điểm đến có tốc độ phát triển nổi bật, tiềm năng lớn và sức hút ngày càng tăng với du khách trong nước và quốc tế. Các điểm đến cũng được cộng đồng du lịch ghi nhận về định hướng phát triển bền vững, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh trong khu vực.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN NINH BÌNH 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Lượt khách Triệu lượt 1.2 4 4.1 2.6 3.1 2.6 1.1

Bùng nổ 7 tháng đầu năm

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, địa phương đang duy trì đà tăng trưởng được đánh giá ấn tượng. Trong tháng 7, toàn tỉnh ước đón gần 1,12 triệu lượt khách, tăng 23,53% so với cùng kỳ năm trước, gồm gần 921.000 lượt khách nội địa và hơn 195.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt gần 1.384 tỷ đồng , tăng 22,62%.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, Ninh Bình ước đón hơn 18,73 triệu lượt khách, tăng 23,34% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 16,725 triệu lượt, khách quốc tế hơn 2,002 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 19.348 tỷ đồng , tăng 21,8%.

Du khách đổ về Tràng An dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Đinh Hà.

Theo đơn vị, tốc độ tăng trưởng về lượng khách và doanh thu là một trong những yếu tố giúp Ninh Bình được đề cử tại World Travel Awards 2026.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh có thêm không gian phát triển với hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng, từ di sản văn hóa, thiên nhiên, lịch sử, tín ngưỡng, làng nghề truyền thống đến du lịch sinh thái, biển và nông thôn.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, địa phương lần đầu dẫn đầu cả nước về lượng khách với gần 2,8 triệu lượt. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô tăng trưởng mà còn ở sự phân bổ dòng khách.

Nếu trước đây khách chủ yếu tập trung tại Tràng An, Tam Cốc hay Bái Đính thì năm nay, khu vực du lịch biển lần đầu được khai thác sau sáp nhập với Nam Định đã thu hút hơn 329.000 lượt khách.

Vì sao là Ninh Bình?

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, đề cử tại World Travel Awards 2026 xuất phát từ nhiều yếu tố.

Thứ nhất là tốc độ tăng trưởng du lịch. Những năm gần đây, đặc biệt sau khi mở rộng không gian phát triển, lượng khách và doanh thu du lịch Ninh Bình duy trì mức tăng cao.

Thứ hai là hệ thống tài nguyên có giá trị nổi bật. Ninh Bình sở hữu Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Nguồn tài nguyên đa dạng từ di sản văn hóa, lịch sử, khảo cổ, tín ngưỡng đến hệ sinh thái rừng, đất ngập nước, biển, nông thôn và các làng nghề truyền thống.

Thứ ba là định hướng phát triển xanh, bền vững và sáng tạo. Tỉnh đang triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch này hướng tới xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, đồng thời đưa công nghiệp văn hóa và du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới.

Tràng An, Tam Cốc - Bích Động là những điểm du lịch nổi bật tại Ninh Bình. Ảnh: Đinh Hà, Linh Huỳnh.

Thứ tư là khả năng mở rộng không gian và đổi mới sản phẩm. Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, Ninh Bình hình thành không gian du lịch quy mô lớn với 3 vùng sinh thái núi - đồng bằng - ven biển. Đây là cơ sở để địa phương phát triển các sản phẩm đa dạng, từ du lịch di sản, sinh thái, nghỉ dưỡng, biển đến cộng đồng, nông nghiệp, văn hóa và trải nghiệm.

Cuối cùng là sự ghi nhận từ cộng đồng du lịch quốc tế. Những năm gần đây, địa phương liên tục được các tổ chức, tạp chí và nền tảng du lịch quốc tế như TripAdvisor, Booking.com, Forbes Travel Guide, Condé Nast Traveler, Travel + Leisure, Wanderlust... bình chọn là điểm đến hấp dẫn.

Theo Sở Du lịch, đề cử tại World Travel Awards tiếp tục củng cố vị thế và sức cạnh tranh của thương hiệu du lịch Ninh Bình trên thị trường quốc tế. Điều này cũng góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu du lịch Ninh Bình, mở thêm cơ hội quảng bá giá trị di sản, văn hóa và con người địa phương tới du khách quốc tế.

Ninh Bình kỳ vọng qua đó thu hút thêm du khách, các nhà đầu tư chiến lược, bên cạnh thúc đẩy du lịch theo hướng xanh, bền vững và chất lượng cao.

Du khách khám phá Thung Ui dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Đinh Hà.