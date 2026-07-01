Tin mới vụ Ninh Bình 'xóa sổ' tên biển Quất Lâm

Ninh Bình kỳ vọng tên gọi mới Giao Ninh thay cho Quất Lâm sẽ tạo thuận lợi cho việc xây dựng thương hiệu, thu hút đầu tư và phát triển du lịch biển.

Toàn cảnh khu du lịch Quất Lâm, nay là khu du lịch Giao Ninh, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình.

Giữa tháng 6, UBND tỉnh Ninh Bình quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh, thuộc xã Giao Ninh. Đây được xem là bước đi nhằm tái định vị thương hiệu, gắn điểm đến này với không gian phát triển mới của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tên gọi mới được kỳ vọng tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, quảng bá, xúc tiến đầu tư và xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, sinh thái và đời sống cộng đồng ven biển.

Để đánh dấu sự thay đổi này, UBND tỉnh dự kiến công bố Bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh và bộ sản phẩm du lịch cộng đồng các xã ven biển vào ngày 10/7. Sở Du lịch cho biết bộ nhận diện thương hiệu được xây dựng nhằm thống nhất hình ảnh điểm đến trong công tác truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch; nâng cao khả năng nhận diện đối với du khách, nhà đầu tư và cộng đồng.

Ngoài ra, bộ sản phẩm du lịch cộng đồng các xã ven biển hướng tới khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái và đời sống bản địa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tạo sinh kế cho người dân và phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch.

Toàn cảnh khu du lịch Quất Lâm, nay là khu du lịch Giao Ninh, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: báo Ninh Bình.

Theo quyết định của UBND tỉnh, UBND xã Giao Ninh chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và phát triển khu du lịch theo quy định; bảo đảm gìn giữ tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn cho du khách và tạo điều kiện để cộng đồng địa phương tham gia các hoạt động du lịch. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra việc quản lý, khai thác khu du lịch theo chức năng được giao.

Sở Du lịch Ninh Bình đánh giá khu du lịch Giao Ninh nằm ở khu vực ven biển có nhiều tiềm năng về cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái vùng bãi bồi và các giá trị văn hóa cộng đồng đặc sắc.

Địa phương kỳ vọng việc thống nhất quản lý theo đơn vị hành chính mới sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch biển của tỉnh.

Quất Lâm từng đón gần 100.000 lượt khách mỗi năm và là một trong những khu du lịch biển trọng điểm của Nam Định trước đây. Sau nhiều năm trầm lắng, mục tiêu trước mắt của khu du lịch là đón khoảng 30.000-40.000 lượt khách trong thời gian tới.

Người dân và du khách vui chơi tại biển Quất Lâm, nay là khu du lịch Giao Ninh, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: UBND xã Giao Ninh.

Biển Quất Lâm có chiều dài khoảng 3,5 km, bắt đầu khai thác du lịch từ năm 1997. Từ năm 2012, khu vực này xuất hiện hơn 100 ki ốt dạng lều quán san sát dọc bờ biển, kéo theo nhiều dịch vụ bị đánh giá là thiếu lành mạnh.

Giai đoạn 2021-2022, tỉnh Nam Định (cũ) đã tháo dỡ toàn bộ hệ thống ki ốt ven biển và triển khai kế hoạch xây dựng lại khu du lịch theo hướng văn minh, lành mạnh. Tháng 4/2025, Quất Lâm được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, mở ra giai đoạn phát triển mới hướng tới hình ảnh điểm đến biển hiện đại và thân thiện.