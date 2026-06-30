Khách Tây lên núi Khỉ ở Đà Nẵng tìm loài linh trưởng đẹp nhất thế giới

Sau nhiều giờ trekking bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), Andrew bắt gặp đàn voọc chà vá chân đỏ khi đang xuống núi. Đây là một trong những loài linh trưởng quý hiếm, đẹp nhất thế giới.

Đàn voọc chà vá chân đỏ trên cây ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), còn được gọi là "núi Khỉ". Ảnh: John Hamilton.

Đà Nẵng từ lâu nổi tiếng với những bãi biển trải dài, vị trí thuận tiện để kết hợp tham quan Hội An cùng nền ẩm thực và đời sống về đêm sôi động. Tuy nhiên, theo SCMP, các trải nghiệm khám phá thiên nhiên tại thành phố biển này vẫn chưa được nhiều du khách biết đến.

Nằm ở phía Đông Bắc trung tâm thành phố, bán đảo Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên rộng khoảng 60 km2. Điểm đến nổi tiếng nhất của bán đảo là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 67 m tại chùa Linh Ứng, hoàn thành năm 2010 và trở thành điểm tham quan quen thuộc.

Tuy nhiên, không nhiều du khách tiếp tục khám phá khu rừng phía sau ngôi chùa, nơi sở hữu hệ sinh thái đa dạng.

Có gì ở núi Khỉ?

Sơn Trà không có nhiều cung trekking (đi bộ đường dài) được mở chính thức nhằm hạn chế tác động đến môi trường sống của động vật hoang dã. Khu bảo tồn là nơi cư trú của hơn 100 loài chim, vô số loài bướm, hươu, rắn, khỉ và đặc biệt là voọc chà vá chân đỏ - một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất thế giới.

Hiện thế giới chỉ còn khoảng 3.000 cá thể voọc chà vá chân đỏ, trong đó khoảng 2.000 con sinh sống tại bán đảo Sơn Trà, biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn với những người yêu thiên nhiên.

Trong hành trình khám phá "Monkey Mountain" (núi Khỉ, tên gọi khác của Bán đảo Sơn Trà), cây bút Andrew Sun của SCMP đồng hành cùng hướng dẫn viên Chu Đức Huy của Next Continent, đơn vị chuyên tư vấn về động vật hoang dã và du lịch thiên nhiên tại Việt Nam.

"Thời điểm đẹp nhất để đến đây là sau mùa mưa, từ khoảng tháng 2 trở đi. Riêng tháng 4 có thể xuất hiện tới 4.000 loài bướm", anh Huy cho biết.

Quang cảnh nhìn từ đỉnh Bàn Cờ trên bán đảo Sơn Trà cùng hướng dẫn viên Chu Đức Huy. Ảnh: Andrew Sun.

Theo anh Huy, những năm gần đây, trekking núi Khỉ trở thành xu hướng trên TikTok, thu hút nhiều nhóm bạn trẻ đến quay video và chinh phục đỉnh núi vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, cung đường này không dễ chinh phục. Tuyến trekking dài khoảng 10 km, chủ yếu đi trên đường dành cho cả ôtô và xe máy, với điểm cao nhất ở độ cao khoảng 700 m. Để tiết kiệm thời gian, du khách có thể thuê xe máy hoặc xe đạp thay vì đi bộ toàn bộ quãng đường.

Trong chuyến trải nghiệm, Andrew kết hợp di chuyển bằng ôtô và đi bộ. Con đường uốn lượn xuyên rừng có phần đơn điệu, nhưng mỗi khoảng trống giữa tán cây lại mở ra khung cảnh bao quát biển và thành phố từ trên cao. Dọc đường, anh bắt gặp nhiều con nhông cát với màu cam đặc trưng đang phơi nắng trên lan can và ven đường.

Điểm cao nhất của bán đảo là đỉnh Bàn Cờ. Từ khu vực này, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh Đà Nẵng, những dãy núi bao quanh cùng đường bờ biển trong những ngày thời tiết quang đãng.

Theo Andrew, bán đảo Sơn Trà vẫn giữ được vẻ nguyên sơ do chưa bị khai thác du lịch quá mức. Một số cung trekking từng phải tạm đóng sau các trận mưa lớn gây sạt lở, trong khi hoạt động cắm trại vẫn chưa được phép do từng xảy ra các vụ cháy rừng bắt nguồn từ du khách.

Bức tượng tiên ông trầm ngâm trước bàn cờ tại đỉnh Bàn Cờ trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Andrew Sun.

Bắt gặp voọc chà vá chân đỏ

Trong khu bảo tồn hiện có khu nghỉ dưỡng chuyên tổ chức các chuyến đi bộ sinh thái có hướng dẫn viên, giới thiệu hệ động thực vật quanh khuôn viên. Nhiều cây đa thuộc họ sung mọc trong khu nghỉ dưỡng cũng là nơi voọc chà vá chân đỏ thường tìm đến kiếm ăn. Sáng sớm và cuối buổi chiều là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát chúng.

Sau khi đăng ký với nhân viên bảo vệ, đoàn của Andrew bắt đầu đi vào tuyến đường vốn từng đóng cửa khoảng 4 năm do sạt lở và mới mở trở lại. Con đường xuyên rừng dần mở ra khung cảnh biển, sau đó là đoạn dốc kéo dài khoảng 20 phút trước khi địa hình bằng phẳng hơn.

Cây đa khoảng 800 năm tuổi trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Andrew Sun.

Dọc đường vẫn còn dấu tích của các điểm dừng chân và vọng cảnh cũ, nay đã bị cây rừng bao phủ sau nhiều năm không được sử dụng. Điểm cuối hành trình là cây đa cổ thụ cao hơn 20 m. Những thân phụ mọc từ cành lớn cắm xuống đất như các cột chống tự nhiên, tạo nên vẻ bề thế cho cây.

Ban đầu, đoàn dự định tiếp tục men theo lối mòn xuống mũi Nghê - nơi nổi tiếng với mỏm đá có hình sư tử biển. Tuy nhiên, con đường dốc, khô và phủ đầy bụi khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm, nhất là nếu gặp mưa. Cuối cùng, cả đoàn quyết định quay lại.

Trên đường về, hướng dẫn viên bất ngờ ra hiệu dừng lại. "Ngay phía trước, ngang tầm mắt", anh nói nhỏ. Trên cành cây phía trước, một con voọc đực đầu đàn đang nằm nghỉ, trong khi các con cái và voọc non kiếm ăn ở những cành cao hơn.

Cả nhóm tiến lại gần một cách chậm rãi. Đàn voọc gần như không để ý đến sự hiện diện của con người. Chúng hiểu mọi người không phải kẻ săn mồi và cũng không quan tâm đến đồ đạc mang theo vì thức ăn của loài này chỉ gồm lá cây và trái rừng.

Một cá thể voọc chà vá chân đỏ nghỉ trên cây ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Jerome Richard.

Voọc chà vá chân đỏ thường sống theo từng bầy gia đình. Trong đàn, vài con đực non, có lẽ là con của cá thể đầu đàn, liên tục đuổi nhau và chuyền từ cây này sang cây khác. Trái ngược với sự hiếu động của những con non, cá thể đầu đàn vẫn bình thản ngồi trên cành cây. Bộ râu trắng, đôi bàn tay màu đen, đôi chân đỏ và chiếc đuôi trắng nổi bật khiến nó thu hút mọi ánh nhìn.

Theo Andrew, chính vẻ ngoài đặc biệt này khiến nhiều nhà tự nhiên học đánh giá voọc chà vá chân đỏ là một trong những loài linh trưởng đẹp nhất thế giới. Khi máy ảnh hướng về phía mình, cá thể đầu đàn dường như không hề bận tâm, thậm chí còn tạo dáng một cách tự nhiên, khép lại hành trình khám phá Sơn Trà bằng khoảnh khắc đáng nhớ.