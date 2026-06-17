Cảm hứng voọc Sơn Trà trên bàn ăn Michelin

Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà gợi cảm hứng cho bộ tranh mới của Bill Bensley. Từ đó, một thực đơn đặc biệt ra đời dưới bàn tay đầu bếp 3 sao Michelin Christian Le Squer.

Trong thế giới nghỉ dưỡng xa xỉ, Bill Bensley thường được gọi bằng những danh xưng như "ông hoàng resort" hay "phù thủy thiết kế khách sạn".

Suốt hơn 3 thập kỷ, nhà thiết kế người Mỹ tạo dấu ấn tại hàng trăm dự án trên khắp châu Á, từ Campuchia, Thái Lan, Indonesia. Tại Việt Nam, tác phẩm của Bill Bensley trải dài từ InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đến Capella Hanoi và Hotel de la Coupole Sa Pa.

Nếu theo dõi các hoạt động nghệ thuật của Bill Bensley những năm gần đây, có thể thấy hình ảnh voọc chà vá chân nâu xuất hiện ngày càng nhiều.

Loài linh trưởng quý hiếm này được xem là biểu tượng của bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - nơi sở hữu một trong những quần thể voọc chà vá lớn nhất thế giới.

Tranh Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà trong bộ sưu tập Critically Well Behaved: Paintings of Red-Shanked Doucs, Human Vanity, and the Fragile Comedy of Survival của Bill Bensley.

Trong bộ sưu tập mới mang tên Critically Well Behaved: Paintings of Red-Shanked Doucs, Human Vanity, and the Fragile Comedy of Survival (tạm dịch: Cư xử đúng mực: Những bức tranh về loài vượn chân đỏ Douc, sự phù phiếm của con người và vở hài kịch mong manh của sự sinh tồn), những chú voọc trở thành nhân vật chính.

Thay vì tái hiện thiên nhiên theo lối hiện thực, Bensley đặt chúng vào những bối cảnh đầy màu sắc và có phần hài hước. Có bức tranh mô tả voọc như những quý tộc đang dự tiệc trà, có tác phẩm lại cho chúng vai trò quan sát những thói quen kỳ lạ của con người.

Phong cách quen thuộc của Bensley vẫn hiện diện rõ nét: rực rỡ, dí dỏm nhưng ẩn chứa những suy ngẫm về sự mong manh của thiên nhiên trước tác động của con người.

Món ăn lấy cảm hứng từ bộ tranh mới Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà của Bill Bensley từ đầu bếp Christian Le Squer.

Voọc chà vá vì thế không chỉ là một loài động vật xuất hiện trong tranh. Chúng trở thành biểu tượng để Bensley kể câu chuyện về môi trường, sự sinh tồn và mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên.

Những câu chuyện về Sơn Trà không dừng lại trên giá vẽ.

Lấy cảm hứng từ bộ tranh của Bill Bensley, đầu bếp 3 sao Michelin Christian Le Squer đã xây dựng một thực đơn đặc biệt tại nhà hàng La Maison 1888 ở Đà Nẵng.

Le Squer hiện là bếp trưởng điều hành Le Cinq tại khách sạn Four Seasons Hotel George V ở Paris, một trong những địa chỉ danh tiếng nhất của ẩm thực Pháp.

“Ông hoàng resort" Bill Bensley (áo kẻ) và đầu bếp Christian Le Squer (bên phải).

Thay vì tái hiện trực tiếp hình ảnh voọc chà vá, vị đầu bếp lựa chọn diễn giải tinh thần của các tác phẩm hội họa thông qua nguyên liệu, màu sắc và cách trình bày món ăn.

Màn kết hợp diễn ra trong khuôn khổ Artisan Stories, sự kiện được tổ chức tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đầu tháng 6. Việc lựa chọn voọc chà vá chân nâu làm trung tâm của dự án cũng phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành du lịch hạng sang: kể những câu chuyện bản địa thông qua nghệ thuật và ẩm thực.

Từ những cánh rừng ven biển Đà Nẵng đến phòng tranh và nhà hàng fine dining, voọc chà vá chân nâu đã trở thành cầu nối giữa thiên nhiên, nghệ thuật và ẩm thực - một cách kể chuyện mới về điểm đến vốn đã quen thuộc với du khách trong và ngoài nước.