Bất ngờ địa phương đã đạt 90% lượng khách du lịch của cả năm

6 tháng đầu năm, Ninh Bình đón hơn 17,6 triệu lượt khách, đạt gần 90% kế hoạch. Sau một năm sáp nhập với Hà Nam và Nam Định, địa phương đã mở rộng không gian du lịch.

Du khách xếp hàng chờ đi thuyền tham quan Tràng An sáng 2/5. Ảnh: Đinh Hà.

Trong 6 tháng đầu năm, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đón hơn 17,6 triệu lượt khách, tăng 23,34% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 90% kế hoạch năm. Lượng khách lưu trú đạt gần 3,42 triệu lượt; số ngày lưu trú đạt gần 3,58 triệu ngày khách. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 17.966 tỷ đồng .

Đại diện Sở Du lịch Ninh Bình nhận định kết quả này phản ánh sức hút ngày càng lớn của điểm đến, cũng cho thấy hiệu quả bước đầu sau gần một năm tỉnh Ninh Bình được hình thành trên cơ sở sáp nhập với Hà Nam và Nam Định.

Hiện toàn tỉnh có 85 doanh nghiệp lữ hành, 633 hướng dẫn viên du lịch cùng 1.540 cơ sở lưu trú với gần 22.400 phòng.

LƯỢNG KHÁCH ĐẾN NINH BÌNH TỪ THÁNG 7/2025-6/2026 Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Nhãn Tháng 7/2025 Tháng 8/2025 Tháng 9/2025 Tháng 10/2025 Tháng 11/2025 Tháng 12/2025 Tháng 1/2026 Tháng 2/2026 Tháng 3/2026 Tháng 4/2026 Tháng 5/2026 Tháng 6/2026 Lượt khách Triệu lượt 0.65 0.75 0.85 0.903 0.902 0.907 1.2 4 4.1 2.64 3.1 2.56

Không gian du lịch mở rộng sau sáp nhập

Sau sáp nhập, Ninh Bình có diện tích gần 4.000 km2, dân số hơn 4,4 triệu người, đứng thứ 6 cả nước. Không gian du lịch được mở rộng đáng kể khi hội tụ tài nguyên của 3 địa phương, tạo nên sự giao thoa giữa vùng Đồng Bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và khu vực núi phía Bắc.

Bên cạnh Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động hay Vườn quốc gia Cúc Phương vốn đã nổi tiếng, tỉnh mới còn sở hữu thêm nhiều điểm đến văn hóa, tâm linh và sinh thái như: chùa Tam Chúc, Đền Trần, Phủ Dầy, chùa Keo Hành Thiện, Vườn quốc gia Xuân Thủy và Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.

Chuỗi làng nghề truyền thống như thêu ren Văn Lâm, chiếu cói Kim Sơn, đúc đồng Ý Yên, cây cảnh Vị Khê, gốm Bồ Bát, mây tre đan Ngọc Động hay làng trống Đọi Tam cũng mở ra thêm dư địa phát triển du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa.

Tràng An, Tam Cốc - Bích Động là những điểm du lịch nổi bật tại Ninh Bình. Ảnh: Đinh Hà, Linh Huỳnh.

Theo Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu, quyết định hợp nhất Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình không chỉ phù hợp xu thế phát triển mà còn mở ra nhiều cơ hội để xây dựng điểm đến có quy mô lớn hơn, đa dạng sản phẩm và phát triển bền vững.

Ông chỉ ra 4 lợi thế nổi bật của Ninh Bình:

Hệ sinh thái sản phẩm phong phú (du lịch sinh thái, tâm linh, biển đảo, nông nghiệp và làng nghề)

Hạ tầng giao thông thuận lợi (các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường thủy)

Nguồn nhân lực dồi dào

Sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp cùng người dân.

"Mảnh ghép" du lịch biển

Một trong những thay đổi lớn nhất sau sáp nhập là Ninh Bình lần đầu sở hữu dải bờ biển dài khoảng 92 km. Nếu trước đây du lịch biển chủ yếu gắn với khu vực Kim Sơn thì hiện nay tỉnh có thêm các bãi biển và khu sinh thái ven biển như Thịnh Long, Quất Lâm (mới đổi thành Giao Ninh), Rạng Đông cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú.

Sự mở rộng này bổ sung "mảnh ghép còn thiếu" cho bức tranh du lịch của địa phương, mở ra khả năng kết nối giữa du lịch biển với các điểm đến nổi tiếng như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động hay Bái Đính nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, khu vực du lịch biển lần đầu tiên sau sáp nhập đã thu hút hơn 329.000 lượt khách. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Hải Hậu, Hải Thịnh, Hải Tiến ghi nhận công suất phòng đạt 95-100% trong các ngày cao điểm.

Toàn cảnh khu du lịch Quất Lâm trước thuộc tỉnh Nam Định, nay là khu du lịch Giao Ninh, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình.

Toàn tỉnh dẫn đầu cả nước về lượng khách dịp nghỉ lễ với gần 2,8 triệu lượt, trong đó có hơn 274.000 khách quốc tế, tăng gần 124% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 4.200 tỷ đồng , tăng hơn 205%. Bên cạnh đó, các điểm đến truyền thống vẫn duy trì sức hút như Tràng An, Bái Đính - Thung Ui, Thung Nham, Tam Cốc - Bích Động và công viên nước.

Ngoài việc mở rộng không gian du lịch, Ninh Bình còn hưởng lợi từ hiệu ứng truyền thông và "du lịch theo MV". Các địa danh như Tràng An và chùa Bái Đính xuất hiện nổi bật trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP với những góc quay tái hiện cảnh quan núi đá vôi, sông nước và không gian cổ kính.

Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh trong MV mang chất lượng điện ảnh quốc tế và ví Ninh Bình như "Vịnh Hạ Long trên cạn". Không ít ý kiến cho rằng sản phẩm âm nhạc này có thể trở thành một "thước phim quảng bá du lịch" cho Việt Nam.

Hiệu ứng này được xem là tương đồng với trường hợp MV Bắc Bling, từng góp phần giúp lượng tìm kiếm về Bắc Ninh tăng mạnh và thúc đẩy địa phương xây dựng các tour trải nghiệm theo địa điểm xuất hiện trong MV.

Du khách đổ về Tràng An dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Đinh Hà.

Mục tiêu 20 triệu lượt khách

Theo khảo sát của nền tảng Agoda, Ninh Bình là một trong những địa phương được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất mùa hè năm nay. Các điểm đến như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động và cố đô Hoa Lư tiếp tục duy trì sức hút với nhóm du khách yêu thích kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa.

Đà tăng trưởng cùng sức hút ngày càng lớn của điểm đến được xem là nền tảng để Ninh Bình đặt ra mục tiêu cao hơn trong năm nay. Địa phương kỳ vọng đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu khách quốc tế.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh định hướng đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch chất lượng cao, ứng dụng AI, VR/AR, mở rộng các loại hình như MICE, âm nhạc, điện ảnh, công nghiệp văn hóa và du lịch cộng đồng gắn với làng nghề.

Du khách khám phá Thung Ui dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Trong thời gian tới, tỉnh cũng sẽ triển khai các chương trình quảng bá tại Mỹ, đón đoàn doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản khảo sát thị trường, tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITE TP.HCM và tổ chức Liên hoan Ẩm thực - Du lịch Ninh Bình lần thứ II.

"Chúng tôi hy vọng mở rộng không gian du lịch theo hướng đa dạng sản phẩm, tăng liên kết vùng và nâng sức hút điểm đến. Ninh Bình sẽ từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện, sẵn sàng đón những dòng khách lớn hơn trong thời gian tới", Giám đốc Sở Du lịch Bùi Văn Mạnh nhấn mạnh.

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