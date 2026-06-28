Nhà hàng, quán cà phê 'cấm cửa' HLV Hàn Quốc sau thất bại World Cup

Sau khi tuyển Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026, nhiều nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng tiện lợi treo biển "Cấm Hong Myung-bo vào".

Một nhà hàng ở thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc treo biển "cấm cửa" HLV Hong Myung-bo. Ảnh: Yonhap.

Sau khi tuyển Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026, làn sóng chỉ trích nhằm vào huấn luyện viên (HLV) Hong Myung-bo ngày càng gia tăng. Tại nhiều nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi và thậm chí trên xe buýt, các chủ cơ sở treo biển với nội dung "Cấm Hong Myung-bo".

Theo Yonhap, một nhà hàng ở tỉnh Gyeonggi treo biển "Cấm Hong Myung-bo" ngay sau trận đấu hôm 25/6 khi Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối. Một quán cà phê ở quận Mapo (Seoul) còn đăng ảnh tấm biển cấm cùng lời nhắn: "Dù ông ấy chắc cũng chẳng đến, nhưng tôi vẫn chưa hết bực".

Trong khi đó, một số cửa hàng tiện lợi treo biển "Cấm Hong Myung-bo", còn trên xe buýt nội thành xuất hiện dòng chữ "Cấm Hong Myung-bo lên xe! Từ chối phục vụ!". Nhiều ảnh chế nhằm chế giễu vị HLV này cũng tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn trực tuyến.

Là người hâm mộ bóng đá, chủ một nhà hàng cho biết đã treo tấm biển cấm HLV Hàn Quốc để bày tỏ sự thất vọng trước thành tích của đội tuyển, cũng như tạo tiếng cười cho khách đến quán.

Một cửa hàng tiện lợi cũng thông báo "không phục vụ HLV Hong Myung-bo". Ảnh: Yonhap.

Đội tuyển Hàn Quốc kết thúc vòng bảng World Cup 2026 ở vị trí thứ 10 trong số 12 đội xếp thứ ba các bảng đấu, không đủ điều kiện giành vé vào vòng 32 đội. Đây là lần đầu tiên bóng đá Hàn Quốc không vượt qua vòng bảng World Cup kể từ giải đấu tại Nga năm 2018.

Tâm điểm chỉ trích tiếp tục hướng về HLV Hong Myung-bo. Trên diễn đàn FM Korea, nhiều người gọi ông là "HLV tệ nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc", nhắc lại thành tích một hòa, hai thua tại World Cup 2014 trước khi tái diễn kịch bản bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2026.

Một bình luận nhận hơn 300 lượt đồng tình cho rằng việc bổ nhiệm HLV thiếu định hướng, bỏ qua quy trình chuyên môn đã dẫn đến kết cục hiện nay.

Hàn Quốc bị loại sớm được xem là một trong những cú sốc lớn của World Cup 2026. Đội bóng từng nhiều lần góp mặt ở vòng knock-out phải rời giải ngay từ vòng bảng, khép lại chiến dịch đáng thất vọng và đối mặt với sức ép lớn từ dư luận trong nước.

Huấn luyện viên Hong Myung-bo trong trận đấu Hàn Quốc thất bại trước Nam Phi tại Mexico, ngày 24/6. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 28/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ không chỉ "bất ngờ" mà còn "hoàn toàn không thể hiểu nổi" trước thất bại của đội tuyển Hàn Quốc bị loại dù được đánh giá có nhiều cơ hội vượt qua một bảng đấu tương đối dễ.

Ông Lee yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều tra toàn diện nguyên nhân đội tuyển quốc gia bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, đồng thời xây dựng các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn và cải thiện hoạt động của bóng đá Hàn Quốc.

Cùng ngày, một bản kiến nghị yêu cầu sa thải HLV Hong Myung-bo được đăng trên trang web của Quốc hội Hàn Quốc nhanh chóng thu thập đủ số chữ ký để được xem xét theo quy trình ban đầu.

Clip tuyển Hàn Quốc bị ném trứng gây sốt trở lại Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc bị ném trứng tại sân bay, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.