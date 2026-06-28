Nón lá Việt Nam vẽ hình Ronaldo tiếp tục xuất hiện trên tay IShowSpeed

Cổ động viên Ngô Trường Định đã tặng chiếc nón lá thứ 2 vẽ chân dung Cristiano Ronaldo cho streamer nổi tiếng IShowSpeed tại World Cup 2026.

Nón lá Việt Nam lần thứ 2 xuất hiện trên livestream của IShowSpeed Nam streamer Mỹ IShowSpeed gây chú ý khi cầm chiếc nón lá vẽ hình Ronaldo do một cổ động viên Việt Nam tặng ngay trên khán đài sân vận động Houston (Mỹ) rạng sáng 24/6.

Trong trận Bồ Đào Nha đại thắng Uzbekistan 5-0 ở lượt hai bảng K World Cup 2026 trên sân Houston, bang Texas (Mỹ) rạng sáng 24/6, cổ động viên Ngô Trường Định (Đà Nẵng) đã gặp Darren Watkins Sr., bố của streamer nổi tiếng thế giới IShowSpeed. Anh Định đã nhờ Darren trao giúp chiếc nón lá thứ 2 vẽ chân dung Cristiano Ronaldo cho IShowSpeed.

Chiếc nón sau đó được chuyển tới tay IShowSpeed, đưa hình ảnh nón lá Việt Nam thêm một lần nữa xuất hiện trên sóng livestream của YouTuber sở hữu 56 triệu người theo dõi.

"Tôi biết IShowSpeed sẽ livestream tại sân mỗi khi Ronaldo thi đấu nên cố gắng mua một chiếc vé rất đắt để ngồi gần nhất có thể và cuối cùng đã làm được. Thực sự tôi rất hạnh phúc và tự hào", Định từng nói với Tri Thức - Znews trong lần đầu trao tận tay nón lá Việt Nam cho nam streamer vào rạng sáng 18/6.

Trường Định trao chiếc nón lá cho Darren Watkins Sr., nhờ đưa tận tay streamer IShowSpeed, ngày 24/6.

Là người hâm mộ lâu năm của Ronaldo, Định đã chi 2.500 USD (khoảng 65 triệu đồng) để mua vé hàng ghế đầu, cách sân khoảng 7 m, với mong muốn ghi lại khoảnh khắc thần tượng ghi bàn.

Ngay phút thứ 6, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của đồng đội, đánh bại thủ môn Uzbekistan để mở tỷ số. Bàn thắng cũng giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau.

"Cái giá của tấm vé hàng đầu là được chứng kiến bàn thắng tuyệt đẹp ở kỳ World Cup thứ 6 của Ronaldo ngay trước mắt. Thật mãn nguyện", anh nói.

Ngay sau World Cup 2022, Định cùng nhóm bạn đã lên kế hoạch sang Mỹ xem World Cup 2026. Phần lớn thành viên trong nhóm đều là người hâm mộ Ronaldo hoặc Lionel Messi. Để chuẩn bị cho chuyến đi, anh mang theo 8 chiếc nón lá vẽ chân dung các cầu thủ nổi tiếng.

"Tôi thiết kế và mang theo những chiếc nón lá với hình ảnh nhiều cầu thủ khác nhau để cổ vũ ở các trận đấu, cũng như giao lưu với người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Các cổ động viên quốc tế khi nhìn thấy những chiếc nón đều rất thích thú và chủ động đến trò chuyện", anh kể.

Streamer nổi tiếng thế giới IShowSpeed cầm trên tay chiếc nón lá vẽ hình Ronaldo đầu tiên vào ngày 18/6.

Ý định tặng nón lá cho IShowSpeed đã được Định ấp ủ từ nhiều năm trước. Anh từng gặp nam YouTuber giữa hàng nghìn người hâm mộ tại World Cup 2022. Đến Euro 2024, anh tiếp tục ngồi gần IShowSpeed và có cơ hội giới thiệu chiếc nón lá vẽ Ronaldo, nhưng phải đến World Cup 2026 mới thực hiện được mong muốn trao món quà này.

Ước tính tổng chi phí cho chuyến đi vào khoảng 200-300 triệu đồng, bao gồm vé máy bay, lưu trú và vé xem các trận đấu. Theo anh, chi phí năm nay tăng đáng kể khi giá vé World Cup tại Mỹ cao gấp khoảng 3 lần so với kỳ World Cup 2022 ở Qatar.

"Đây là lần thứ 3 tôi được xem World Cup và cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo và Messi. Đó là lý do lớn nhất tôi muốn được tận mắt chứng kiến hai thần tượng thi đấu lần cuối ở sân chơi này", Định nói.

Cổ động viên Việt Nam lạc giọng hò hét khi Ronaldo mở tỷ số, phá vỡ kỷ lục World Cup Bàn thắng mở tỷ số giúp Bồ Đào Nha dẫn 1-0 đưa Ronaldo vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ World Cup.

IShowSpeed, tên thật là Darren Jason Watkins Jr., 21 tuổi, là một hiện tượng Internet với hơn 55,3 triệu người đăng ký trên YouTube và khoảng 48,2 triệu người theo dõi trên Instagram. Anh nổi tiếng nhờ các video livestream chơi game bóng đá với biểu cảm hài hước. IShowSpeed là fan cuồng của Cristiano Ronaldo, thường xuyên mặc áo số đấu của thần tượng khi livestream. Năm 2022, IShowSpeed cũng ra mắt ca khúc World Cup, đạt hơn 210 triệu lượt xem. Năm nay, bài hát World Cup (Champions) của anh được FIFA chọn đưa vào album nhạc chính thức của World Cup 2026.