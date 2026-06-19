Đằng sau nón lá hình Ronaldo của CĐV Việt Nam trên tay IShowSpeed

Khoảnh khắc IShowSpeed đội nón lá vẽ hình Ronaldo trên khán đài sân vận động nhanh chóng lan truyền toàn cầu. Chiếc nón đã theo chân nhóm cổ động viên Việt Nam tới World Cup 2026.

Streamer nổi tiếng thế giới đội nón lá Việt Nam cổ vũ Ronaldo gây sốt World Cup Streamer IShowSpeed gây chú ý mạng xã hội Việt Nam khi xuất hiện với chiếc nón lá vẽ hình Cristiano Ronaldo trong trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 rạng sáng 18/6.

Trong trận hòa 1-1 giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo trên sân NRG (Mỹ) rạng sáng 18/6 (giờ Hà Nội), khoảnh khắc streamer nổi tiếng IShowSpeed đội nón lá vẽ hình Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ Việt Nam "bùng nổ" cảm xúc.

"Đây là chiếc nón đến từ Việt Nam", IShowSpeed nói với hàng triệu người theo dõi sau khi nhận món quà từ nhóm cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài. Trong suốt trận đấu, nam streamer liên tục thể hiện sự phấn khích. Khi Bồ Đào Nha mở tỷ số, anh lập tức bật dậy khỏi ghế, hét lớn và ăn mừng cuồng nhiệt.

Đưa nón lá Việt đến World Cup

Người tặng chiếc nón cho IShowSpeed là Ngô Trường Định, cổ động viên đến từ Đà Nẵng. Định có niềm đam mê đặc biệt với du lịch bóng đá và thường xuyên theo dõi các giải đấu lớn trên thế giới. Hành trình của anh bắt đầu từ giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), sau đó là World Cup 2018 ở Nga, World Cup 2022 tại Qatar và nay là World Cup 2026 tại Mỹ.

"Đây là lần thứ ba tôi được xem World Cup và cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo và Messi. Đó là lý do lớn nhất tôi muốn được tận mắt chứng kiến hai thần tượng thi đấu lần cuối ở sân chơi này", Định nói với Tri Thức - Znews.

Anh Trường Định (áo đỏ) mang nón lá vẽ hình các cầu thủ nổi tiếng giao lưu với cổ động viên quốc tế. Ảnh: Ngô Trường Định.

Ngay sau World Cup 2022, anh cùng nhóm bạn đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi tới Mỹ. Phần lớn thành viên trong nhóm đều là người hâm mộ Ronaldo hoặc Messi. Để chuẩn bị cho hành trình, nam cổ động viên mang theo 8 chiếc nón lá vẽ chân dung các cầu thủ nổi tiếng.

"Tôi tự thiết kế và mang theo những chiếc nón lá với hình ảnh nhiều cầu thủ khác nhau để cổ vũ ở các trận đấu, đồng thời giao lưu với người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Các cổ động viên quốc tế khi nhìn thấy những chiếc nón đều rất thích thú và chủ động đến trò chuyện", anh kể.

Trước đó, anh từng ấp ủ ý định tặng một chiếc nón lá cho IShowSpeed. Anh từng gặp YouTuber nổi tiếng này tại World Cup 2022 giữa hàng nghìn người hâm mộ. Đến Euro 2024, Định từng ngồi gần IShowSpeed và có cơ hội giới thiệu cho nam streamer về chiếc nón lá tương tự vẽ hình Ronaldo. Tuy nhiên, phải đến World Cup 2026, anh mới thực hiện quyết định tặng món quà này.

"Tôi biết IShowSpeed sẽ livestream tại sân mỗi khi Ronaldo thi đấu nên cố gắng mua một chiếc vé rất đắt để ngồi gần nhất có thể và cuối cùng đã làm được. Thực sự tôi rất hạnh phúc và tự hào", anh chia sẻ.

Anh Định mang nón lá vẽ hình Ronaldo đến World Cup 2026, tặng tận tay streamer nổi tiếng thế giới IShowSpeed. Ảnh: Ngô Trường Định.

Đằng sau những chiếc nón lá

Người thực hiện những chiếc nón là họa sĩ Nguyễn Quang Trung, 32 tuổi, sống tại Đà Nẵng. Anh theo đuổi hội họa từ nhỏ rồi bắt đầu làm nghề vẽ chuyên nghiệp từ năm 2017. Hiện anh thực hiện nhiều dòng tranh thủ công bằng phương pháp vẽ tay.

Trung cho biết anh Định là khách hàng thân thiết. Trước đây, anh đã nhiều lần thực hiện các mẫu nón lá theo đặt hàng của người hâm mộ này.

Lần chuẩn bị cho World Cup 2026, Định liên hệ đặt hàng trước khoảng một tuần. Theo họa sĩ, thiết kế kết hợp hình ảnh Ronaldo và các cầu thủ nổi tiếng trên nón lá Việt Nam được anh và nhóm cổ động viên cùng trao đổi, xây dựng.

Họa sĩ Nguyễn Quang Trung (ngoài cùng bên trái) và cổ động viên Ngô Trường Định trên tay những chiếc nón lá. Ảnh: Nguyễn Quang Trung.

Toàn bộ số nón được hoàn thiện trong 6 ngày để kịp trước khi nhóm cổ động viên lên đường sang Mỹ. Quá trình thực hiện bắt đầu từ khâu lựa chọn những chiếc nón có chất lượng tốt nhất, sau đó phác thảo, sơn nền, vẽ chi tiết nhân vật và hoàn thiện các khẩu hiệu trang trí. Theo Trung, khó khăn lớn nhất nằm ở chất liệu bề mặt trơn của nón lá.

"Chất liệu này khá khó vẽ. Tôi sử dụng loại màu tốt rồi phủ thêm một lớp sơn bảo vệ để hình ảnh bám chắc hơn và hạn chế phai màu", anh nói.

Họa sĩ cho biết anh khá tự tin nhờ kinh nghiệm thực hiện nhiều sản phẩm tương tự nên hoàn thành đúng tiến độ. Trước đây, anh cũng từng vẽ các mẫu nón lá dành cho Đỗ Kim Phúc mang ra nước ngoài tặng các cầu thủ nổi tiếng.

Quá trình họa sĩ hoàn thành những chiếc nón lá vẽ hình các cầu thủ nổi tiếng. Ảnh: Nguyễn Quang Trung.

Trung cho biết anh bất ngờ khi thấy IShowSpeed cầm chiếc nón trên khán đài trận đấu của tuyển Bồ Đào Nha. Với anh, khoảnh khắc nam streamer giới thiệu món quà và nhắc đến Việt Nam là niềm vui lớn sau nhiều ngày hoàn thiện sản phẩm.

"Mỗi chiếc nón đều mang một câu chuyện riêng. Điều tôi mong muốn nhất là hình ảnh nón lá Việt Nam có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, được mọi người biết đến. Đó là một dấu ấn riêng biệt mà chỉ đất nước Việt Nam mới có", anh nói.