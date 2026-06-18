Hòn đảo kín tiếng ở Quảng Ninh bất ngờ đông khách hè này

Quan Lạn, hòn đảo từng gắn với vẻ hoang sơ, kín tiếng, đang hút khách hè này, mở ra cơ hội du lịch mới nhưng cũng đặt áp lực lên cảnh quan và chất lượng dịch vụ.

Trước chuyến đi mùa hè cùng nhóm bạn, Đỗ Linh Huệ (sinh năm 1995, sống tại Hà Nội), vẫn nghĩ Quan Lạn là một hòn đảo nhỏ, ít cư dân và chưa quá phổ biến với du khách.

Cô từng đọc nhiều bài review, xem các video về Quan Lạn, nhưng chỉ đến khi đặt chân lên đảo mới cảm nhận rõ điểm đến này đang được chú ý nhiều hơn trong mùa hè năm nay. Những bến tàu, bãi biển và điểm check-in đông khách khiến Quan Lạn không còn mang dáng vẻ “kín tiếng” như Huệ từng hình dung.

“Trước đây tôi nghĩ Quan Lạn là một đảo nhỏ, ít cư dân và khá hoang sơ. Nhưng khi hòa mình vào dòng người đông nghịt đang chờ tàu ra đảo, tôi khá bất ngờ”, Huệ chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Đảo nhỏ không còn vắng

Đây là lần đầu Huệ đến Quan Lạn. Nhóm bạn của cô chọn hòn đảo này vì muốn tìm một vùng biển ở miền Bắc có nước trong xanh, di chuyển không quá khó và nhiều điểm vui chơi, chụp ảnh. Điều khiến cô thay đổi suy nghĩ nhiều nhất là màu nước biển.

“Tôi từng nghĩ biển miền Bắc thường không trong bằng biển miền Trung. Nhưng Quan Lạn làm tôi ngỡ ngàng vì nước biển xanh, thiên nhiên còn giữ được nét tự nhiên, chưa bị khai thác quá dày đặc”, cô nói.

Đỗ Linh Huệ cùng nhóm bạn có chuyến đi đáng nhớ tại Quan Lạn mùa hè này. Ảnh: Đỗ Linh Huệ.

Trái với Huệ, Đỗ Ngọc Phương Linh (28 tuổi, Hà Nội) không quá bất ngờ khi chứng kiến không khí đông đúc ở Quan Lạn. Trước chuyến đi ngày 10-12/6, cô liên tục bắt gặp các video trên mạng xã hội ghi lại cảnh bến cảng, tàu thuyền và nhiều điểm check-in trên đảo đông khách.

Dù vậy, trải nghiệm thực tế vẫn khiến Linh ấn tượng. Điều khiến cô nhớ nhất không phải sự đông đúc mà là màu nước biển trong xanh, bãi cát trắng và cảnh quan vẫn giữ được nét tự nhiên.

Bên cạnh sự nhộn nhịp ngoài dự đoán, cả Huệ và Linh đều hài lòng với chất lượng dịch vụ trên đảo khá đầy đủ so với hình dung về một điểm đến còn hoang sơ.

Đi cùng nhóm bạn đông người, Huệ chọn khách sạn gần bãi biển Minh Châu để tiện di chuyển. Cô nhận xét khách sạn có vị trí đẹp, quy mô lớn, nhiều tiện ích. Dù phòng nghỉ chưa được chuẩn bị kỹ do nhóm đến đúng cao điểm, nhân viên sau đó hỗ trợ nhanh và nhiệt tình.

Bữa cơm do chủ homestay nấu rất hợp với khẩu vị của Linh. Ảnh: Đỗ Ngọc Phương Linh.

Trong khi Linh chọn homestay để có trải nghiệm gần gũi hơn. Combo 3 ngày 2 đêm giá 2,1 triệu đồng/người bao gồm phòng ở, vé tàu khứ hồi, thuê xe máy 24 giờ, ăn sáng, ăn trưa và xe điện di chuyển.

Ẩm thực ở Quan Lạn chưa quá cầu kỳ nhưng đáp ứng được nhu cầu của du khách. Huệ cho biết các bữa ăn chủ yếu là hải sản, cơm gọi món, lẩu hoặc các món quen thuộc như bún, phở. Trong khi đó, Linh đánh giá cao trải nghiệm ăn hải sản tại một nhà hàng trên đảo, với set 2 người gần 650.000 đồng, không gian dễ chịu, dù quán đông nên phải chờ lâu.

Các dịch vụ di chuyển trên đảo tương đối thuận tiện. Du khách có thể thuê xe máy hoặc xe điện, đường sá rộng và dễ đi. Song, Huệ lưu ý Quan Lạn chưa có cây xăng lớn, chủ yếu là các điểm bán xăng nhỏ tại nhà dân, nên người thuê xe máy cần kiểm tra bình xăng và chủ động đổ đầy trước khi đi xa.

Theo Linh, mức giá 2,1 triệu đồng/người với combo 3 ngày 2 đêm, bao gồm phòng, vé tàu khứ hồi, thuê xe máy 24 giờ, ăn sáng, ăn trưa và xe điện di chuyển, là hợp lý. Ảnh: Đỗ Ngọc Phương Linh.

Sức hút ngày càng lớn của Quan Lạn cũng được phản ánh qua lượng khách lưu trú tăng mạnh trong mùa hè năm nay.

Đại diện resort Angsana Quan Lạn (đặc khu Vân Đồn) cho biết từ tháng 4 đến nay, lượng khách lưu trú tại resort tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Các dịp cao điểm như Giỗ Tổ Hùng Vương, kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 và nhiều cuối tuần mùa hè đều ghi nhận công suất phòng đạt mức tối đa.

Theo đơn vị, mùa hè năm nay, Quan Lạn và Minh Châu trở nên sôi động hơn hẳn với lượng du khách tăng mạnh cùng nhiều trải nghiệm giải trí mới, điều chưa từng xuất hiện rõ nét ở các năm trước.

Khách lưu trú chủ yếu đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc, bên cạnh sự gia tăng đáng kể của nhóm khách quốc tế và chuyên gia nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt từ các thị trường Âu - Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Bên trong resort cao cấp ở Quan Lạn. Ảnh: Angsana Quan Lạn.

Bài toán giữ khách

Sức nóng của Quan Lạn không chỉ thể hiện qua cảm nhận của du khách. Ông Lê Minh Mạnh, Cảng trưởng Cảng Ao Tiên, cho biết lượng khách qua cảng tăng mạnh trong những ngày gần đây, khi nhu cầu du lịch biển đảo vào mùa cao điểm.

Theo ông Mạnh, tuyến Ao Tiên - Quan Lạn năm nay đông hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ trong ngày cao điểm cuối tuần (5/6), lượng khách ra đảo ước đạt từ hơn 2.000 đến gần 3.000 lượt, các dịp cuối tuần tiếp theo cao gấp đôi.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, các đơn vị vận tải đã bổ sung thêm tàu có sức chứa lớn hơn. Nếu trước đây tàu lớn nhất trên tuyến khoảng 100 chỗ, năm nay nhiều tàu 150 chỗ được đưa vào khai thác, giúp tăng năng lực vận chuyển ra đảo.

Cảnh du khách chen chân chờ tàu ở Cảng Ao Tiên đi Quan Lan ngày 2/6. Ảnh: Trương Thị Nhung.

Tương tự, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cho biết lượng khách đến Quan Lạn mùa hè năm nay tăng trưởng mạnh và ổn định so với cùng kỳ. Vào cao điểm, đảo đón lến tới khoảng 7.000-8.000 lượt khách/ngày; lượng khách đến trong ngày và khách lưu trú trung bình khoảng 4.000-6.000 lượt/ngày.

Sự gia tăng này khiến các cơ sở lưu trú trên đảo thường xuyên đạt công suất cao vào cuối tuần. Chính quyền địa phương ghi nhận tình trạng khan hiếm phòng vẫn diễn ra trong thời gian cao điểm và khuyến nghị du khách nên đặt dịch vụ trước khi ra đảo.

Số liệu từ Đặc khu Vân Đồn cho thấy toàn địa bàn có 255 cơ sở lưu trú với hơn 4.500 phòng. Riêng Quan Lạn có 84 cơ sở với 1.069 phòng, Minh Châu có 62 cơ sở với 1.036 phòng. Đây là nền tảng quan trọng để khu vực này đón lượng khách tăng nhanh trong mùa hè.

Theo lãnh đạo UBND đặc khu Vân Đồn, một trong những yếu tố giúp Quan Lạn hút khách là hạ tầng giao thông ngày càng thuận tiện. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Cảng tàu cao cấp Ao Tiên giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Từ đất liền ra đảo, du khách chỉ mất khoảng 45 phút bằng tàu cao tốc thế hệ mới.

Bên cạnh giao thông, Quan Lạn còn có lợi thế về cảnh quan tự nhiên, khí hậu trong lành, các bãi biển đẹp, cùng giá trị văn hóa - lịch sử gắn với cụm di tích Đình - Chùa - Miếu - Nghè Quan Lạn, thuộc Quần thể Thương cảng Vân Đồn.

Du khách rủ nhau “refresh” 48 giờ ở Quan Lạn dịp tháng 4/2025. Ảnh: Hồ Thiên Nga.

Hệ thống đường xuyên đảo, kết nối Quan Lạn - Minh Châu cũng được đầu tư mở rộng, khang trang hơn. Các phương tiện vận chuyển trên đảo, trong đó có xe điện, giúp du khách di chuyển thuận tiện giữa các bãi biển, điểm tham quan và khu lưu trú.

Tuy nhiên, khi một điểm đến hoang sơ bước vào giai đoạn đông khách, bài toán không chỉ là đón thêm người, mà còn là giữ được trải nghiệm.

Từ góc nhìn du khách, Huệ cho rằng Quan Lạn có cảnh quan đẹp sẵn, nhưng để giữ chân khách quay lại, chất lượng lưu trú, ăn uống, vui chơi và các trải nghiệm gắn với đời sống người dân trên đảo cần được đầu tư đồng đều hơn.

Linh cũng cho rằng địa phương cần quan tâm hơn đến việc bảo vệ cảnh quan. Tại một số điểm chụp ảnh và thắng cảnh, cô thấy rác bị bỏ lại khá bừa bãi, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.

“Tôi hy vọng địa phương tăng thêm thùng rác, bố trí người nhắc nhở tại các điểm du lịch hoặc có quy định xử phạt rõ ràng với hành vi xả rác. Nếu làm tốt việc này, Quan Lạn sẽ giữ được vẻ đẹp tự nhiên lâu hơn”, Linh góp ý.

Theo lãnh đạo UBND đặc khu Vân Đồn, định hướng của địa phương là phát triển Khu du lịch cấp tỉnh Quan Lạn - Minh Châu thành điểm đến văn minh, thân thiện và bền vững. Việc phát triển du lịch đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, từ khai thác thủy sản thuần túy sang làm dịch vụ du lịch.