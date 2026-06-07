Quan Lạn, Sầm Sơn đông nghìn nghịt

Đợt nắng nóng đầu hè kéo hàng nghìn du khách đổ về các bãi biển miền Bắc. Tại Quan Lạn và Sầm Sơn, bến tàu, bãi tắm nhiều thời điểm chật kín người đi giải nhiệt.

Video biển Sầm Sơn kín đặc người hút triệu lượt xem Hình ảnh bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ken đặc người trong chiều 6/6 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo anh Văn Trọng (chủ nhân đoạn clip), lượng khách tăng đột biến do trùng cuối tuần, nắng nóng và thời điểm học sinh bắt đầu nghỉ hè

Ngày 2/6, Trương Thị Nhung (27 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ khi chứng kiến cảnh đông nghịt người tại Cảng Ao Tiên (Quảng Ninh) trong lúc chờ tàu ra đảo Quan Lạn nghỉ dưỡng cùng nhóm bạn.

Nữ du khách cho biết chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm. Ngay từ khi đặt chân đến cảng vào khoảng giữa trưa, Nhung phải chen chân giữa dòng người đông đúc dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.

"Khu vực chờ lên tàu rất đông, người đứng kín bến. Trời nắng nên cảm giác khá mệt mỏi", Nhung chia sẻ.

Cảnh chen chân không kẽ hở tại cảng Ao Tiên ngày 2/6 do du khách Trương Thị Nhung ghi lại. Ảnh: NVCC.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng tại bến tàu do cô đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, theo nữ du khách, tình trạng đông đúc chủ yếu tập trung ở khu vực cảng. Khi ra đến Quan Lạn, không khí trên đảo vẫn khá dễ chịu.

"Tôi đi vào đầu tuần không nghĩ gặp cảnh người đông đúc đến vậy. Tuy nhiên, trên đảo Quan Lạn thoáng hơn một chút, có nhiều địa điểm vui chơi, chụp ảnh đẹp. Hải sản cũng ngon nên nhìn chung chuyến đi rất vui", cô nói.

Theo Nhung, được ngâm mình trong làn nước biển mát và tận hưởng không khí biển đảo là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi, đặc biệt khi miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Minh Mạnh, Cảng trưởng Cảng Ao Tiên, cho biết lượng khách qua cảng tăng mạnh trong những ngày gần đây khi nhu cầu du lịch biển đảo gia tăng.

Riêng ngày 5/6, cảng ghi nhận hơn 13.000 lượt khách. Hai ngày cuối tuần (6-7/6) tiếp tục duy trì lượng khách ở mức cao, trong khi ngày 6/6 có khoảng 8.000 lượt khách qua cảng.

Theo ông Mạnh, riêng tuyến Ao Tiên - Quan Lạn năm nay đông hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ ngày cao điểm 5/6, lượng khách ra đảo ước đạt từ hơn 2.000 đến gần 3.000 lượt.

Mùa hè năm nay, để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, các đơn vị vận tải đã bổ sung thêm tàu có sức chứa lớn hơn. Nếu trước đây tàu lớn nhất trên tuyến chỉ khoảng 100 chỗ, năm nay nhiều tàu 150 chỗ đã được đưa vào khai thác, giúp nâng đáng kể năng lực vận chuyển.

Biển Sầm Sơn ken đặc người dân và du khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Quỳnh Trang.

Không chỉ Quảng Ninh, nhiều điểm du lịch biển miền Bắc cũng chứng kiến lượng khách tăng mạnh trong những ngày đầu hè. Tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), hình ảnh bãi biển ken đặc người tắm biển chiều 6/6 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong các video lan truyền, hàng nghìn du khách phủ kín bãi biển, kéo dài nhiều km dọc bờ biển. Nhiều khu vực gần như không còn khoảng trống khi người dân và du khách đổ về tránh nóng.

Anh Nguyễn Văn Trọng, chủ một cơ sở kinh doanh hải sản tại khu vực biển Sầm Sơn và cũng là người ghi lại đoạn video, cho biết hình ảnh được quay vào khoảng 17h ngày 6/6 - thời điểm lượng khách tập trung đông nhất trong ngày.

"Biển chỉ mới đông hôm qua. Cuối tuần trùng với đợt nắng nóng nên người dân đổ ra biển tránh nóng rất nhiều. Học sinh đã nghỉ hè nên các gia đình tranh thủ đi chơi. Những ngày trước chưa đông đến mức này", anh Trọng chia sẻ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Trung tâm Văn hóa, Du lịch phường Sầm Sơn cho rằng lượng khách tăng mạnh trong những ngày đầu hè là diễn biến thường thấy hàng năm. Bên cạnh tác động của thời tiết nắng nóng, việc nhiều học sinh vừa hoàn thành các kỳ thi cũng khiến nhu cầu du lịch gia đình tăng cao.

"Đây là thời điểm bước vào mùa cao điểm du lịch biển. Sau khi các kỳ thi kết thúc, nhiều gia đình có xu hướng đưa con đi nghỉ ngơi nên lượng khách tăng là điều dễ hiểu", vị đại diện cho biết.

Theo đơn vị, sức hút của Sầm Sơn còn đến từ những thay đổi về hạ tầng và công tác quản lý du lịch trong những năm gần đây. Việc đưa thêm các không gian công cộng, điểm vui chơi và khu vực ven biển vào khai thác đã góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách.