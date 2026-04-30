Cát Bà vỡ trận, Sầm Sơn 'không còn chỗ trống' ngày 30/4

Lượng khách đổ về các điểm biển phía Bắc tăng đột biến ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ 30/4, khiến nhiều nơi như Cát Bà và Sầm Sơn rơi vào tình trạng quá tải, vịnh Hạ Long vẫn duy trì sức hút.

Biển Sầm Sơn ken đặc người dân và du khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Quỳnh Trang.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 ghi nhận lượng khách tăng đột biến tại nhiều điểm đến biển đảo phía Bắc như Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cát Bà (Hải Phòng), Cô Tô và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Tình trạng quá tải xuất hiện tại một số khu vực, nhiều điểm du lịch rơi vào cảnh đông nghịt, gần như "thất thủ" trước dòng khách đổ về trong cùng thời điểm.

Cát Bà "vỡ trận"

Tại Cát Bà, dù chuyến phà đầu tiên dự kiến khởi hành lúc 5h, từ trước đó 2 tiếng, du khách đã đổ về bến phà Đồng Bài. Trước áp lực lượng khách tăng mạnh, đơn vị vận hành đã điều chỉnh cho phà chạy sớm hơn khoảng 20 phút so với lịch niêm yết nhằm giảm tải.

Ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) cho biết trong ngày cao điểm đầu tiên của kỳ nghỉ, bến phà được vận hành linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đi lại. Tùy tình hình thực tế, ban điều hành sẽ điều chỉnh để đón khách, không cứng nhắc theo giờ cố định.

Đường ra bến phà Đồng Bài và ga cáp treo Phù Long chật kín du khách sáng 30/4. Ảnh: Otofun Hải Phòng.

Trong ngày 30/4, toàn bộ hệ thống vận chuyển ra đảo Cát Bà, gồm phà và cáp treo, đều hoạt động hết công suất. "Đây là một ngày rất vất vả do lượng khách tăng cao, các tuyến đều quá tải", ông Tuyến nói với Tri Thức - Znews.

Dữ liệu từ các đầu mối vận chuyển như bến phà, tàu cao tốc, cáp treo và các hãng vận tải cho thấy tổng lượng khách đến Cát Bà trong ngày ước tính trên 25.000 lượt, tăng mạnh so với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương trước đó. Công suất phòng lưu trú trên đảo gần như kín chỗ ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ.

Biển Sầm Sơn "không còn chỗ trống"

Hoàng Mai Trang, đến từ Bỉm Sơn, cho biết dù đã nhiều lần đi Sầm Sơn, nhưng chiều 30/4 là lần đầu chứng kiến cảnh đông như vậy. Du khách muốn chụp ảnh kỷ niệm giữa bãi biển nhưng đành từ bỏ ý định do "bãi biển gần như không còn chỗ trống".

"Dù vậy, không khí bãi biển vẫn rất sôi động. Tôi dự định quay lại vào sáng hôm sau, khi lượng khách có thể thưa hơn", Trang nói, cho biết gia đình cô lưu trú 3 ngày tại một khách sạn gần biển.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, thời tiết trong ngày tại Sầm Sơn nhìn chung thuận lợi cho hoạt động tắm biển, đầu giờ chiều có nắng nhẹ nhưng về sau dịu dần, không khí mát hơn.

Du khách Mai Trang cố gắng check-in giữa biển người tại bãi biển Sầm Sơn chiều 30/4. Ảnh: Quỳnh Trang.

Từ khoảng 15h, bãi biển bắt đầu ken đặc người khi lượng du khách tăng nhanh. Càng về chiều, các khu vực bãi A, B, C càng đông. Nhiều người đến muộn đành "bỏ cuộc" do quá tải, trong khi gió biển cũng mạnh và lạnh hơn vào cuối buổi.

UBND phường Sầm Sơn cho biết các cơ sở lưu trú 3-5 sao trên địa bàn đạt công suất 80 - 100%, dự báo lượng khách du lịch sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn và giảm áp lực cho hạ tầng khu vực.

Càng về chiều, du khách càng đổ ra biển Sầm Sơn. Ảnh: Quỳnh Trang.

Vịnh Hạ Long chưa hạ nhiệt

Tính đến 14h ngày 30/4, vịnh Hạ Long đón gần 15.000 lượt khách, trong đó lượng khách quốc tế tăng trong dịp này tiếp tục phản ánh sức hút ổn định của điểm đến.

Tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, du khách xếp hàng làm thủ tục và mua vé từ sáng sớm. Nhiều điểm tham quan như hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, đảo Ti Tốp ghi nhận lượng khách đông trong ngày.

Du khách quốc tế tham quan hang Luồn, vịnh Hạ Long. Ảnh: Đinh Hà.

Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử đánh giá vịnh tiếp tục là lựa chọn của nhiều gia đình và cơ quan trong kỳ nghỉ dài ngày.

Điểm đến này thu hút nhờ cảnh quan đặc trưng với hệ thống đảo đá, hang động. Các hoạt động trải nghiệm như du thuyền, chèo kayak, đi đò nan, tắm biển, leo núi cũng góp phần "níu" chân du khách.

Tàu ra Cô Tô chạy hết công suất

Tại Cô Tô, bà Ngô Thị Minh Sao, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), cho biết trong ngày đầu kỳ nghỉ, địa phương đón khoảng 11.000 lượt khách. Ngay từ sáng sớm, các chuyến tàu cao tốc tuyến Cảng Ao Tiên - Cô Tô hoạt động liên tục, đưa khách ra đảo.

Tại các bến cảng, lượng người tập trung đông nhưng công tác điều tiết được triển khai linh hoạt, đảm bảo an toàn. Thời tiết nắng đẹp, biển êm là yếu tố thuận lợi giúp Cô Tô thu hút du khách.

Du khách chờ lên tàu cao tốc tuyến Cảng Ao Tiên - Cô Tô sáng 30/4. Ảnh: Phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Cô Tô.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, địa phương đã chủ động xây dựng phương án đón khách từ sớm, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ, niêm yết giá và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các bãi biển và khu dân cư cũng được duy trì thường xuyên. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ.

"Chúng tôi dự báo lượng khách đến Cô Tô sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, đặc biệt vào dịp cuối tuần", bà Sao nói.