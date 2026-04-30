Bài học sau khi 'một nửa Việt Nam đang ở Huế' dịp nghỉ lễ

Gần 400.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ, công suất lưu trú vượt 90%, cho thấy sức hút từ sản phẩm đêm tại Đại nội Huế, song cũng đặt ra bài toán về hạ tầng và tổ chức.

Người dân và du khách tham quan miễn phí bên trong Đại nội Huế tối 25/4. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Chiều 29/4, UBND TP. Huế tổ chức họp rút kinh nghiệm chương trình mở cửa Đại nội về đêm. Trong 5 ngày từ 24-28/4 của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, địa phương đón khoảng 395.000 lượt khách, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng trung bình đạt trên 90%, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng vào các ngày cao điểm.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, động lực chính đến từ chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, đặc biệt là chương trình nghệ thuật "Hoàng cung huyền ảo" trong không gian Đại nội về đêm.

Cú hích

Trong các tối từ 25-28/4, Đại nội Huế mở cửa miễn phí 20h-22h, thu hút lượng lớn người dân và du khách. Không gian cung đình được tái hiện bằng ánh sáng, trình diễn nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm, mang lại diện mạo mới cho điểm đến.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết mỗi đêm có khoảng 15.000-20.000 lượt khách vào Đại nội, tổng doanh thu từ các hoạt động liên quan đạt hơn 9 tỷ đồng .

Theo ông, hiệu ứng "một nửa Việt Nam đang ở Huế" lan tỏa trên mạng xã hội là yếu tố đáng chú ý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

Một thay đổi đáng ghi nhận là lượng khách tham quan ban ngày có xu hướng giảm nhẹ, khi nhiều người chuyển sang trải nghiệm buổi tối. Điều này phần nào giảm áp lực cho di tích vào giờ cao điểm.

Cảnh đông đúc tại Đại nội Huế trong thời gian tổ chức chương trình "Hoàng cung huyền ảo". Ảnh: Quốc Anh, Kelvin Long, Lê Đình Hoàng.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Du lịch thành phố cho rằng hiệu ứng truyền thông lớn với hình ảnh lan tỏa rộng rãi cũng kéo theo áp lực về hạ tầng, dịch vụ và công tác điều phối.

Du khách còn gặp khó khăn khi mua vé tham quan Đại nội trong những ngày cao điểm. Các đơn vị đề xuất nâng cấp hệ thống hoặc áp dụng vé điện tử theo đoàn, tăng cường nhân lực tại một số điểm di tích.

Đại diện Hội Khách sạn đề xuất xây dựng chính sách giá vé linh hoạt cho chương trình tham quan ban đêm, trong khi Hội Lữ hành kiến nghị cải thiện bố trí sân khấu và phân luồng khán giả để tránh tập trung đông tại một điểm.

Sẽ tiếp tục mở cửa Đại nội Huế về đêm

Từ các góp ý, lãnh đạo thành phố Huế cho biết sẽ tiếp tục duy trì mô hình mở cửa Đại nội về đêm, từng bước đầu tư hoàn thiện để trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Phương án miễn phí hoặc thu vé tại một số khu vực đang được cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là một trong những vấn đề quan trọng trong đề án phát triển kinh tế đêm mà Huế đang triển khai.

Thành phố sẽ đầu tư hơn 80 tỷ đồng cho hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại Đại nội và khu vực Kinh thành, kết hợp chiếu sáng cảnh quan hai bờ sông Hương. Huế cũng lên kế hoạch tổ chức thêm các chương trình như show thực cảnh "Liên hoa", "Bún bò Huế" và Tuần lễ âm nhạc quốc tế vào tháng 6, hướng tới xây dựng sự kiện thường niên.

"Chúng tôi nghiên cứu mở lại một số không gian như tuyến đường Hai Bà Trưng, phố đi bộ nhằm tạo thêm điểm đến phục vụ người dân và du khách vào ban đêm", ông Giang nói.

Các "nàng thơ" check-in tại cung An Định dịp nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Quốc Anh.

Trước đó, từ sáng sớm ngày 25/4 (ngày đầu tiên nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương), các điểm như Đại nội, chùa Thiên Mụ, hệ thống lăng vua Nguyễn cùng các trục đường trung tâm như Lê Lợi, Lê Duẩn đều đông kín người. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và phương tiện di chuyển hoạt động hết công suất.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, cho biết các chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch đã góp phần giúp du lịch địa phương "thắng lớn" trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Hiệu ứng lễ hội trùng kỳ nghỉ đã đẩy công suất lưu trú tại Huế lên mức cao. Nhiều khách sạn, homestay khu vực trung tâm kín phòng từ sớm, một số du khách phải hủy kế hoạch do không tìm được chỗ ở dù đã liên hệ trước đó.

Dự báo kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, Huế có thể đón khoảng 610.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 1.350 tỷ đồng , tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng hiện đã đạt khoảng 99%.

Sở Du lịch đã tăng cường kiểm tra hoạt động dịch vụ, đồng thời công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của du khách liên quan đến giá cả và chất lượng phục vụ.

